Omari : épreuve de rattrapage

Les derniers jours de Warmed Omari n’ont sans doute pas été les plus agréables de sa jeune carrière. Le défenseur de 23 ans a vécu un calvaire ce dimanche sur la pelouse du Moustoir, où il a endossé le costume du principal coupable de la défaite du Stade rennais à Lorient en se rendant fautif sur les deux buts encaissés par son équipe (un CSC improbable et une remise malheureuse pour Isaak Touré). Le cauchemar a duré un peu plus de 45 minutes, jusqu’à son remplacement à la pause, avant de se prolonger loin des terrains, dans les gazettes, chez les supporters, sur les réseaux sociaux, où il a récolté des critiques légitimes, mais aussi une palanquée de mots durs et même un petit chambrage du FC Lorient en vidéo. Après ce qui peut être considéré comme son pire match chez les pros (il compte 68 apparitions avec Rennes) et dans ce contexte, Omari aurait pu être mis au frigo par son entraîneur Bruno Genesio. Le coach rennais n’a rien fait de tout ça, l’emmenant dans son groupe en Grèce et lâchant ce miniscoop à la poignée de journalistes présents à Athènes ce mercredi : « Vous aurez au moins une info ce soir : il jouera titulaire demain. » Le meilleur moyen de se relever, ce serait donc de jouer.

Panade, Pana et panache ?

Dès dimanche, le technicien n’avait pas voulu accabler son joueur (« Vous savez tout le bien que je pense de Warmed »), tout en déplorant des « erreurs impardonnables » à ce niveau. Trois jours plus tard, il a expliqué en conférence de presse que sa sortie à la pause n’était « pas une sanction, mais plus une manière de le protéger par rapport à cette première période ». Genesio n’a pas fait dans le mystère autour de sa présence ou non dans son onze de départ contre le Panathinaïkos, il a même convoqué l’histoire récente en révélant qu’il regrettait de ne pas avoir remis directement dans le bain le jeune Jeanuël Belocian en février, après son but contre son camp face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

L’entraîneur a parlé avec son joueur cette semaine et lui a envoyé un message à la veille du match d’après : « J’avais envie d’échanger avec lui, de lui apporter mon soutien. Le jeu demande des erreurs. Maintenant, il doit comprendre qu’il a un travail à faire dans le domaine de la concentration, comme beaucoup de mes jeunes joueurs. (…) Il fait partie des cadres de l’équipe, il a de l’expérience. Les erreurs, ça arrive, à condition qu’on ne les reproduise pas, donc j’attends de lui qu’il montre tout son caractère, toutes ses qualités demain pour montrer qu’il a progressé dans ce domaine. Il sait qu’il a ma confiance et celle du groupe. » Omari devra la rendre ce jeudi soir au stade Apóstolos Nikolaïdis, une arène petite, vétuste, mais impressionnante et réputée comme bouillante, où l’OM n’avait rien montré en s’inclinant au cœur de l’été dans un tour préliminaire pour la Ligue des champions.

La prestation du défenseur va être scrutée, forcément. Il sera question de rachat, de ne pas se planter et de tourner la page du naufrage en terres morbihannaises. Après le but égalisateur de Ludovic Blas à Lorient, Omari était venu l’enlacer, comme pour le remercier d’avoir effacé son erreur initiale. Ce mercredi, sur la même estrade que Genesio, Lorenz Assignon ne pouvait pas faire autre chose que de défendre son coéquipier, un copain aux côtés duquel il avance depuis 2015, du centre de formation au monde professionnel. « Bien sûr qu‘on a envie de le défendre, c’est normal, a posé le latéral droit rennais. Quel humain sur cette terre n‘a pas fait d’erreurs ? Ça arrive à tout le monde, il peut y en avoir. Ça fait très longtemps que je le connais, il sait se remettre en question et repartir de l’avant, je n’ai aucune crainte à ce sujet. »

La recherche du bon Warmed

Le successeur de Hamari Traoré a connu l’Omari d’avant, celui qui pouvait s’embrouiller avec la terre entière en match comme à l’entraînement. Il sait le travail effectué par son compère, qui a vu des spécialistes pour apprendre à contrôler ses émotions, ce qu’il fait peut-être trop aujourd’hui. Sa nonchalance apparente est ciblée, mais il faut peut-être la voir comme une arme, une sorte de cape d’invisibilité. Reste que l’on peine à retrouver le défenseur qui avait épaté son monde pour ses débuts chez les grands en 2021-2022, grillant même la politesse à Loïc Badé, recruté à prix d’or par le Stade rennais. Il n’a plus Nayef Aguerd à ses côtés, aussi, même si le Marocain aurait pu revenir en Bretagne cet été, ce qui aurait pu tout changer. Le choix de ne pas recruter dans ce secteur aura été un pari risqué des dirigeants rennais. À 23 ans, Omari se retrouve comme le défenseur le plus âgé de l’effectif (il est né un peu plus tôt en 2000 qu’Assignon et Arthur Theate). Il ne semble pourtant pas prêt à être le patron de cette arrière-garde et sa complémentarité avec l’international belge ne saute pas aux yeux. Il admettait le mois dernier dans Ouest-France que le duo n’était pas « super fusionnel » au début, mais qu’ils avaient trouvé des « repères communs ».

Genesio joue gros, aussi, en relançant immédiatement le joueur, alors que Rennes reste sur trois défaites d’affilée. Le message est positif pour son défenseur, un peu moins pour le reste du groupe et la concurrence, Christopher Wooh ayant dû se contenter de quelques miettes depuis le début de saison (une titularisation et une entrée en jeu dimanche). Ce sera un moment clé pour l’équipe, son coach, et bien sûr pour Omari. Il avait déjà connu une situation similaire en début d’année, en se mettant à la faute lors de deux défaites face à Reims et Clermont en championnat (il avait été expulsé contre les Auvergnats), ce qui lui avait valu d’enchaîner les trois matchs suivant sa suspension sur le banc, un moment qu’il avait « très mal vécu », comme il le racontait en longueur à So Foot en mars. Il disait ceci, aussi : « Je n’étais pas assez professionnel, j’étais un peu dans mon délire personnel à être énervé d’être sur le banc et ce n’était pas la bonne solution. Et ça s’est vu : j’étais mauvais sur le terrain. (…) Il y a eu des discussions avec le coach et Flo Maurice. Ils m’ont rassuré et m’ont fait comprendre que je me trompais de chemin, qu’il fallait que je me remette dedans et que ce n’était pas le bon Warmed qu’on était en train de voir. J’ai écouté leurs conseils, ceux de mes agents aussi, ça fait du bien parfois d’entendre qu’on fait de la merde. Il faut savoir se le dire quand c’est le cas. » En Grèce, Omari a une belle occasion de montrer que le « bon Warmed » est toujours là.

