Nice et Lyon se séparent sur un nul catastrophique

L'affiche du dimanche soir opposant le Gym à l'OL, a été indigne de la Ligue 1. Avec un tel spectacle, Niçois et Lyonnais ne pouvaient pas récolter franchement plus qu'un 0-0.

Nice 0-0 Lyon

40e minute à l’Allianz Riviera, possession niçoise. Le ballon repart, de Jean-Clair Todibo à Dante. Là, le temps se fige. Aucune solution concrète n’est proposée pour faire avancer le cuir, alors que le pressing adverse est inexistant. La séquence est terrible, dure quinze bonnes secondes et est symptomatique d’une « affiche » du dimanche soir bien décevante. Seule la fin de match ajoute enfin un peu d’électricité et de tension, mais pas de quoi rattraper le bilan général. À Nice, le Gym et l’OL ont montré les visages de deux équipes frileuses qui sont loin d’avoir véritablement lancé leur saison et dont l’opposition s’est évidemment achevée sur un nul sans but.

Breaking news : l’OL a marqué un point

Déjà que l’OL fait peine à voir en ce début de saison, alors sans Alexandre Lacazette… Sur la Côte d’Azur, Rayan Cherki essaie bien de jouer les patrons en redescendant parfois assez bas pour organiser quelque chose. C’est parfois probant, mais évidemment pas assez. À la question, qu’on va évidemment lui poser : « Que faut-il changer après cette troisième défaite en trois journées ? », Laurent Blanc pourra une nouvelle fois répondre : « L’entraîneur ». Ses patrons l’écouteront-ils cette fois, à une semaine de ses retrouvailles avec le PSG ? Même s’il est vrai que Lyon empoche son premier point de la saison ce dimanche soir avec un clean sheet qui fait du bien, il est compliqué de parler de véritable progression. Difficile de dire davantage de la prestation rhodanienne, si ce n’est que cette équipe manque d’une vraie âme.

Nice n’a toujours pas perdu

Pour le Gym, ce n’est guère mieux, même s’il n’y a toujours pas défaite après trois sorties… mais pas de victoire non plus. Ne pas perdre face au trio Lille-Lorient-Lyon est loin d’être désastreux, certes. Mais pour tenter d’exister dans ce championnat, il va falloir faire beaucoup plus. Il va aussi falloir que ce mercato se termine vite, puisque Khephren Thuram semble ne pas encore avoir démarré sa saison et que la perte de Jean-Clair Todibo au buzzer pourrait surtout être une véritable catastrophe. Courtisé par Manchester United, l’ancien du Barça dégage tellement de certitudes et de solidité que sa perte serait terrible. Pour le reste, face à Lyon, Sofiane Diop et Gaëtan Laborde se font remuants. Mais dès qu’il s’agit d’entrer dans les vingt derniers mètres, c’est tout de suite plus périlleux. Le seul frisson pour le public niçois est cette praline de loin signée Dante, qui passe juste au-dessus des cages (79e). Et quand Youcef Atal envoie un centre – facile, en apparence au moins – au sixième poteau, tout le monde se dit qu’il est l’heure d’aller se coucher. Avec raison…

Nice (4-3-3) : Bulka – Atal (Lotomba, 89e), Todibo, Dante, Bard – Ndayishimiye, K. Thuram (Boudaoui, 83e), Sanson – Diop (Brahimi, 83e), Laborde (Bouanani, 69e), Moffi (Guessand, 89e). Entraîneur : Francesco Farioli.

Lyon (4-2-3-1) : R. Riou – Kumbedi, Caleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Tolisso, Maitland-Niles (Alvero, 71e) – Caqueret, Cherki (El Araouch, 89e), Barcola – A. Sarr (Kadewere, 71e). Entraîneur : Laurent Blanc.

