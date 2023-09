Naples et la Lazio se reprennent, l’Inter chute

Naples 4-1 Udinese

Buts : Zielinski (19e, SP), Osimhen (39e), Kvaratskhelia (74e) et Simeone (81e) pour Naples // Samardzic (80e) pour l’Udinese

Osimhen et Naples ne vont pas si mal que ça, merci pour eux. Pour le compte de la sixième journée de Serie A, le champion en titre a facilement dominé l’Udinese à domicile, et l’attaquant a marqué malgré un contexte conflictuel. Après avoir laissé Zielinski transformer un penalty obtenu par Kvaratskhelia peu après le quart d’heure de jeu, le Nigérian a éteint le suspense avant même la mi-temps en breakant du pied droit sur un service de Politano. Un écart mérité puisque les locaux se sont procuré de nombreuses occasions (dont deux poteaux, touchés à chaque fois par Kvaratskhelia), alors qu’en face, seul Lovric a eu l’opportunité de marquer en faveur du dix-huitième du classement. Ou presque, Samardzic plantant tout de même un pion maradonesque venu d’une autre planète. En fin de partie, Kvaratskhelia a d’ailleurs dribblé Silvestri pour enfoncer le clou, et Simeone a participé à la fête de la tête (assist de… Kvaratskhelia, toujours aussi performant). Avec cette victoire, les Partenopei remontent au cinquième rang et ne comptent plus que quatre unités de retard sur les leaders milanais. Rudi Garcia peut donc souffler, la situation ne s’est pas davantage dégradée… même si elle n’est pas complètement arrangée.

[📺 LIVE] 🇮🇹 #SerieA 😱😱 Arrêtez tout et regardez ça !! 🤩 Lazar Samardzic vient de nettoyer toute la défense du Napoli pour inscrire ce BIJOU !#action pic.twitter.com/KffAcnI0SJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2023

Inter 1-2 Sassuolo

Buts : Dumfries (45e+1) pour l’Inter // Bajrami (54e) et Berardi (63e) pour Sassuolo

Les voilà, les premiers points perdus en championnat par l’Inter ! À la maison, Milan s’est fait piéger par un Sassuolo décidément surprenant et huitième. Capables de s’incliner à Frosinone et de battre la Juventus quelques jours plus tard, les visiteurs ont en effet renversé le favori du soir dans le second acte. Dumfries a pourtant ouvert le score d’un exploit personnel, mais l’outsider a finalement réussi à tromper Sommer : auteur de trois arrêts en première période, le gardien a laissé Bajrami égaliser et a ensuite vu le passeur décisif Berardi envoyer une magnifique praline dans ses filets. Et en dépit d’une possession de balle largement en sa faveur, la bande d’Inzaghi n’est jamais parvenue à revenir. Attention, le fauteuil de leader est désormais partagé par les deux équipes de la ville.

Lazio 2-0 Torino

Buts : Vecino (56e) et Zaccagni (75e)

Cinq frappes, trois cadrées et deux buts. La Lazio n’a pas forcément été sexy ce mercredi, mais elle a construit patiemment son succès et c’est tout ce qui compte. Contre le Torino, les Romains ont ainsi attendu la 56e minute pour trouver la faille par Vecino et la 75e pour se mettre à l’abri grâce à Zaccagni après deux actions plutôt bien agencées. Avec sept bonbons en poche, les protégés de Sarri sont onzièmes et reviennent à une longueur de leurs adversaires du jour. Lesquels auraient, clairement, pu mieux faire.

