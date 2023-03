« Mbappé est la preuve que les extraterrestres sont parmi nous »

Casting :

Danijel Ljuboja, attaquant du PSG, 8 buts entre 2004 et 2005

Mickaël Madar, avant-centre du PSG, 17 buts entre 1999 et 2001

Amara Simba, attaquant du PSG, 22 buts entre 1986 et 1993

Safet Sušić, milieu offensif du PSG, 85 buts entre 1982 et 1991

Kylian Mbappé a signé au PSG en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, il a marqué dès son premier match contre le FC Metz et six ans plus tard, il détient le record de buts au club. Quelles sont vos impressions sur sa performance parisienne jusqu’à maintenant ?

Ljuboja : Mbappé a débuté avec le PSG contre Metz ? Moi aussi, ça nous fait un point commun ! (Rires.) C’est un joueur qui a toutes les qualités, je ne saurais pas dire ce qu’il ne sait pas faire. On parle d’un profil très autonome sur le terrain. Quand tu regardes aujourd’hui ou même vingt ans en arrière, je ne vois pas de footballeurs capables de faire autant la différence comme il en a l’habitude. Bien sûr, il bénéficie d’une équipe autrement plus forte que celle de mon époque, mais il est bien au-dessus de tout cela. En fait, je ne vois pas d’attaquant aussi complet que lui sur les trente ou quarante dernières années.

Simba : Le prix de son transfert était important, mais Mbappé est venu avec des ambitions et connaissait déjà sa valeur. Il a du caractère, il possède un bon entourage, ce n’est pas facile de trouver l’équilibre dans sa situation. Il a des objectifs précis et il reste concentré là-dessus. Dans ses interviews, on le sent bien dans sa tête et sûr de ce qu’il fait. Mbappé est en confiance permanente et ne connaît pas le doute. Quand tu fais un ou deux mois sans marquer ou faire marquer, tu commences à te dire : « Mince, je ne fais pas ce que je suis censé faire. » À travers ses statistiques individuelles, tu te rends compte qu’il gère ses émotions. S’il ne marque pas, il saura quand même créer une action pour se mettre en confiance. C’est une vraie force pour un attaquant. En fait, c’est un joueur que l’on peut qualifier de génie.

Madar : Il arrive inexpérimenté, mais avec beaucoup de talent. En six saisons, il a beaucoup progressé, et plus particulièrement sur les deux dernières années. Dans son jeu évidemment, mais surtout dans sa façon de penser et voir les choses. Là, il a pris conscience qu’il pouvait mener l’équipe du PSG, il est plus mature. Par exemple après la victoire contre l’OM, c’est significatif de l’entendre dire : « C’est ça, le boulot ! » à ses coéquipiers. Même sur le terrain, Mbappé fait comprendre aux autres qu’ils ont des qualités, qu’il faut arrêter de tout faire à l’envers et se réveiller. On lui a donné ce qu’il fallait pour qu’il ait cette confiance. Ça, c’est le bon côté. Le moins bon aspect, c’est qu’il a perdu de l’insouciance. Il sait s’économiser pour être performant au moment voulu, j’ai vu qu’il marquait pas mal dans le dernier quart d’heure (49 buts entre la 76e et la 90e minute, son plus haut total avec le PSG, NDLR). Peut-être qu’il se réserve aussi pour garder du jus face à des défenses émoussées.

Sušić : Le voir battre ce record de buts au PSG ne me surprend pas du tout. Quand je l’ai vu jouer à Monaco, j’ai rapidement compris qu’il allait devenir un très grand joueur. Ce qu’il fait actuellement est incroyable, je n’ai jamais vu un footballeur faire pareil depuis que je suis en France… Dans les prochains mois, Kylian va placer la barre tellement haut que personne ne va jamais battre ses records, que ce soit au PSG ou en équipe de France, où je le vois bien jouer encore une dizaine d’années au moins. Mbappé va encore marquer 50 ou 60 buts avec son équipe nationale et il va dépasser la barre des 100. Pour les 300 buts au PSG, cela va dépendre s’il reste longtemps ou non, mais il peut atteindre 400 ! Il va devenir l’un des attaquants les plus importants de l’histoire du football.

Que pensez-vous de son évolution offensive au sein du club ? De ses qualités de finition ?

DL : D’après moi, il n’a pas beaucoup changé. La seule évolution, c’est sur le plan physique : il était plus jeune à son arrivée, et aujourd’hui, sa masse musculaire est plus importante, on le voit plus costaud sur le terrain. Mais dans les actions et son impact sur une rencontre, il reste le même joueur. Ce qui fait la différence chez les attaquants, c’est la manière de répéter les grosses performances à chaque week-end. Là, les gens se disent : « Ah oui, c’est lui le numéro un. » C’est un joueur hyperimportant pour le PSG. Il ne marque pas spécialement en dehors de la surface (seulement 15 buts, NDLR), mais il crée le danger dès qu’il démarre son action. J’ai vu le match contre Nantes, il a armé une frappe de vingt mètres exceptionnelle… Il est très efficace dans la surface sans être comme Trezeguet ou Inzaghi pour autant. Il tourne autour de cette surface et se lance vers le but depuis l’extérieur grâce à sa vitesse. Sur cet aspect-là, il ressemble au jeune Messi. Et dans l’aspect plus global, ça me rappelle Ronaldo au top de sa forme.

MM : Sur la finition, il a énormément évolué. Mbappé choisit très souvent le bon geste au bon moment. C’est la différence majeure entre le bon et le mauvais attaquant. C’est difficilement comparable, mais regarde un peu les autres attaquants, et tu verras. Les mecs font rarement le bon appel, ils dribblent quand il faut passer, ils frappent coup de pied quand il faut mettre le plat du pied, ils mettent le genou au lieu de tenter la volée. Ce n’est jamais la bonne surface de contact ! Mbappé se loupe aussi de temps en temps, mais c’est très, très rare. Il a une fluidité d’exécution dans ses gestes qui fait que même s’il se trompe, il peut rectifier. Ça va tellement vite… Par exemple, sa capacité à changer sa surface de contact au dernier moment pour passer du tir enroulé du droit au second poteau à la frappe tendue au premier poteau, comme contre le Bayern (victoire 3-2 en 2021, NDLR). Dans ce cas de figure, le défenseur est pris de vitesse et doit anticiper. Derrière, Mbappé emmène sur une fausse piste et marque.

SS : Je me souviens de cette finale de coupe d’Europe face au Bayern (défaite 1-0 en 2020, NDLR), où il avait raté deux ou trois occasions franches. Maintenant, il ne les rate plus. Il est devenu tellement adroit face au but… Et il y a une chose qu’il garde toujours, c’est sa vivacité. Cette caractéristique, c’est certainement un don de Dieu. À mon époque de numéro 10, j’aurais adoré lui faire des passes. Tu n’es même pas obligé de lui donner une belle passe dans les pieds, il suffit de la mettre assez profonde et derrière, il dépasse le défenseur sans problème.

AS : Mbappé a bien travaillé cet aspect, car au départ, c’est difficile de contrôler toute cette vitesse pour maîtriser son sang-froid face au gardien de but. En cela, je le vois beaucoup plus efficace dans la finition courte, où l’équipe fait tourner le ballon et qu’il est là pour conclure l’action en une touche, comme sur le troisième but contre l’OM après la pichenette de Messi. Aussi, il est capable de faire la différence au milieu de deux ou trois défenseurs grâce à un dribble et une conclusion dans la foulée. À Monaco, il partait presque du milieu de terrain pour accélérer sur une longue distance. Pour son poste, que ce soit avant-centre ou ailier, tout est question de ce que ses équipiers peuvent lui offrir.

Voyez-vous des domaines dans lesquels il peut encore progresser ?

DL : Si je suis son coach, je lui dis : « Ne change rien, joue comme tu sais le faire ! » Quand je vois son rendement global, ça me semble une bonne idée. (Rires.) Faire la différence en Coupe du monde, en Ligue des champions, c’est le signe d’une grande confiance. D’ailleurs, il faut parler aussi de son aspect mental parce que c’est un footballeur sûr de lui. Avoir la confiance pour tirer trois penaltys en finale du Mondial et tous les mettre, c’est magnifique. Il a la mentalité, la maturité, le courage… Non, vraiment, il a tout. L’entraînement est là pour lui permettre de travailler et de perfectionner ses qualités, c’est la voie à suivre. Il a mis la barre tellement haut sur ses qualités que ce serait idiot de lui parler d’autre chose.

MM : Il faut toujours travailler ses qualités et ne pas rester sur ses acquis. Mais dans le même temps, il faut progresser sur ses points faibles pour être de plus en plus complet. Il marque peu de la tête (seulement 4 buts au PSG, NDLR), mais je l’ai vu à l’œuvre et en vrai, il est pas mal ! S’il veut, je deviens son coach… Je ne prends pas beaucoup, je lui en fais même cadeau. Sur le plateau de Canal, j’avais aussi dit ça à Randal Kolo Muani. Je peux prendre Mbappé en coaching privé, pas de souci. Le jeu de tête est d’abord un don, mais il se travaille : être placé au bon endroit, avoir le bon timing… 9 fois sur 10, je savais qu’il y avait but. Tu sens que c’est un point fort et tu l’as en toi. En l’occurrence, ses coéquipiers ne le sollicitent pas trop dans ce domaine, ils vont plutôt rechercher la profondeur, car c’est sa grande qualité. Le principal, c’est de marquer.

AS : Oh, il bat déjà tous les records sans utiliser de ciseau acrobatique en match ! Ce geste, il le connaît et il sait le faire, je n’ai aucun doute sur son habileté là-dessus. Mais en réalité, il est plus impliqué dans ses performances globales et les records. Il a d’ailleurs battu un record que j’avais (remplaçant le plus prolifique de l’histoire du PSG en première division, NDLR), où j’avais deux bicyclettes dans ma collection ! (Rires.) Chasser les records, c’est un super challenge, car Kylian a commencé ce raisonnement très tôt dans sa carrière et il est dans une équipe où plein de footballeurs aimeraient jouer. Messi, Neymar, Marquinhos, Verratti… Être dans une équipe comme cela, ce n’est pas rien.

SS : Je ne pense pas qu’il soit obligé de progresser, il doit juste garder le même niveau. Il est jeune, donc il a encore une marge de progression, et il doit rester discipliné. Comme c’est quelqu’un de sérieux et d’ambitieux, je ne me fais pas de souci pour lui. Je lui souhaite juste de ne pas avoir de pépins physiques à l’avenir.

Mbappé – PSG

Actuellement, on évoque beaucoup le PSG avec ou sans Mbappé… Comment jugez-vous son influence au sein de l’équipe ?

AS : Ce phénomène de dépendance est devenu assez régulier au Paris Saint-Germain. Avant Mbappé, il y avait Neymar. Puis avant Neymar, il y avait Ibrahimovic. Sur les terrains, ces joueurs-là font la différence. Aujourd’hui, la puissance de Mbappé dynamise énormément l’équipe et le jeu change lorsqu’il n’est pas là. Avoir un génie dans une équipe, c’est un vrai plus car à tout moment, il est capable de renverser le cours d’un match. C’est à la fois un avantage pour les coéquipiers et une appréhension pour les adversaires. Mais avant tout, le football se joue à onze. Ou plutôt à seize.

MM : Au niveau de l’équipe par rapport à son effectif, je suis très déçu de Paris. Les joueurs qui composent cet effectif me déçoivent. Je regarde tous leurs matchs, et le rendement sur le terrain est inférieur à la qualité des joueurs que tu peux avoir. Si ton effectif est bon et dans sa meilleure forme, tu peux t’en sortir avec Messi et Neymar. Le problème, c’est qu’à part le début de saison où tu as joué et défoncé tout le monde, tu n’as jamais joué à ton niveau. Là, quand tu te mets à beaucoup jouer sur Mbappé, tu t’aperçois qu’il manque. Et quand tu joues avec Messi, Mbappé et Neymar, tu t’aperçois que les autres joueurs ne sont pas au niveau. Le PSG avec ou sans Neymar, c’est une aberration. Les joueurs comme ça, le jour où ils partent, tu verras que tu vas te faire chier. En fait, la dépendance à Mbappé vient du reste de l’équipe. Si l’effectif était au niveau, cela se verrait peut-être encore, mais pas de façon aussi flagrante. Là, sur les matchs depuis le début de l’année, c’est insuffisant. Et ce n’est pas vraiment lié à une dépendance à Mbappé, mais à un niveau intrinsèque de l’équipe qui n’est pas en adéquation avec les efforts à fournir.

DL : En championnat, cela peut arriver que tu gagnes sans son aide, mais dans des matchs de très haut niveau, tu as besoin d’un Mbappé. À mon époque, il y avait des joueurs qui me permettaient de me mettre en valeur. Et quand ces joueurs-là étaient blessés, je savais que je n’allais pas être aussi performant. Corentins Martins, c’était un mec fort avec le ballon, il savait te le donner au bon moment. Pauleta à Paris, quand il n’était là, ça manquait aussi parce qu’il avait le sens du placement et du but. Kylian, c’est pareil : il met en valeur l’équipe avec ses appels, sa percussion. Et dans le sens contraire, j’ai eu des coéquipiers moyens où j’étais content quand ils se blessaient. Là, ça ne dérangeait pas du tout ! (Rires.)

SS : C’est impossible d’imaginer l’équipe du PSG sans Mbappé. Sans Neymar ou sans Messi, c’est possible. Mais Mbappé… J’étais au match aller contre le Bayern Munich, j’ai bien remarqué que pendant 70 minutes, Paris n’a rien fait. Dès que Kylian est entré, c’était un autre match, une autre équipe parisienne. Et encore une fois, cela ne m’a pas surpris. En 2018 et en 2022, ses deux coupes du monde sont exceptionnelles. Nous ne sommes plus surpris de voir le niveau affiché par Mbappé. Actuellement, je le considère comme le meilleur joueur du monde sans aucune contestation possible. Je n’ai jamais pu discuter avec lui, mais je le vois toujours souriant et avec des mots justes. Il a tout pour lui. Est-ce qu’il dépassera Messi un jour comme meilleur joueur de tous les temps ? Je ne sais pas. Gagner sept Ballons d’or, ce n’est plus possible.

Mbappé vient de Bondy, il représente le vivier du 93 et plus globalement de l’Île-de-France. Que pensez-vous de son apport dans la vitrine internationale du PSG et du football français ?

MM : C’est bien d’avoir un joueur emblématique. Cela aurait été dommage de véhiculer une image aussi positive pour Mbappé sans qu’il puisse jouer à Paris un jour. Mamadou Sakho ou Presnel Kimpembe ont aussi véhiculé cette image, mais avec Mbappé, ce n’est pas la même aura. Mbappé a quand même été félicité par le Roi Pelé ! Pelé, ce n’est pas le mec du bar d’à côté. (Rires.) Messi et Neymar font connaître Paris à l’étranger, mais Mbappé représente une image de la France. Le seul défaut, c’est qu’il aurait dû faire partie de la formation du PSG. C’est là où tu te demandes comment c’est possible qu’il soit passé au travers des mailles. Trezeguet par exemple, quand il avait fait son essai au PSG, il n’a pas été pris. Moi, j’étais né à Paris, mais j’ai été obligé d’aller à Sochaux. Parfois, je me dis que certains recruteurs au club ont de la merde dans les yeux.

DL : Cela donne envie aux jeunes de Paris et son agglomération de croire en leur chance. Ils doivent suivre ses traces et travailler dur pour réussir. Ce que Mbappé a fait, c’est grâce au travail. Tu ne peux pas avoir ces qualités aussi développées sans une grosse dose de travail. Cela donne aussi une bonne image des centres de formations français. Ils étaient perçus comme une bonne école de football, mais le cas Mbappé ne fait qu’augmenter cette notoriété mondiale.

AS : Mbappé est un modèle pour toute une génération de footballeurs. Si tu demandes au Real Madrid ou au Barça ce qu’ils pensent de Mbappé, ils diront qu’ils aimeraient bien l’avoir dans leur équipe. Quand tu es une telle référence, tous les enfants recherchent un maillot de Mbappé. C’est la figure supplémentaire de cette vitrine bien pensée par le PSG, avec beaucoup de grands joueurs d’une même époque sous le même maillot. Aujourd’hui, on ne peut plus échapper à Mbappé.

SS : Mbappé est l’idole de beaucoup de monde, c’est une référence internationale. Quand il est parti à New York regarder un match de basket, même si les Américains ne suivent pas beaucoup le football, toute la salle s’est levée et l’a applaudi. Mbappé est une marque ! À mon époque, c’était différent. Il n’y avait pas beaucoup de matchs à la télé, pas de réseaux sociaux. C’était un petit niveau. Je n’aime pas trop parler de moi. Cela me fait très plaisir qu’on puisse me citer parmi les meilleurs joueurs du PSG de tous les temps, mais personnellement, je ne me considère pas dans les cinq meilleurs.

Justement, si vous deviez établir un classement des plus grands joueurs du PSG, où placeriez-vous Mbappé dans l’histoire du club ?

AS : Wow, la question qui fâche ! C’est difficile car ce sont des générations différentes. J’ai connu Safet Sušić et David Ginola, avant il y avait Mustapha Dahleb… Ce sont de très gros noms. Maintenant, il y a aussi le constat de ces records qui tombent les uns après les autres à cause d’un jeune de 24 ans… Mbappé met la barre très, très haut. Il fait au moins partie des cinq meilleurs joueurs de l’histoire du Paris Saint-Germain, je ne peux pas dire le contraire. C’est un joueur qui marque son époque, il impose le respect.

MM : Je le mets dans le top 3, mais avec qui ? C’est difficile, parce qu’il y a des noms. Safet Sušić, c’était un joueur de classe mondiale à l’époque. À un certain moment donné, Bernard Lama était l’un des meilleurs gardiens. Et puis Rai… David Ginola aussi, un joueur exceptionnel qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas. Et Zlatan, tu peux le mettre dans le top 3 quand même. C’est le mec qui a révolutionné le visage du Paris Saint-Germain à l’étranger ! Mbappé n’est peut-être pas le numéro un, mais dans les trois premiers c’est sûr.

SS : Mbappé ? Il a déjà dépassé tout le monde, il n’y a pas photo. Cette évolution est exceptionnelle, extraordinaire. Sur certains buts et la manière dont il les marque, c’est parfois inimaginable. C’est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais je peux le dire : Mbappé est le meilleur joueur de tous les temps. Et il a bien fait de rester au PSG.

DL : Franchement, je le mets en numéro un. Je ne vois pas d’équivalent. Avec de telles statistiques en un temps aussi réduit, je ne pense pas qu’il faille chercher ailleurs. Après, tu peux toujours discuter sur l’aspect footballistique. Un mec comme Ronaldinho par exemple, c’était quelque chose d’exceptionnel. George Weah n’est pas loin aussi… Pour moi, ce sont les trois joueurs qui me marquent. Si j’en oublie d’autres, qu’ils ne se fâchent pas.

La cérémonie organisée par le PSG lors de son record ressemblait à une tentative de garder Mbappé au club coûte que coûte. Est-ce qu’un événement d’une telle ampleur vous inciterait à rester au club ou au contraire, est-ce que cela vous donne l’impression d’avoir fait le tour du sujet et que l’histoire avec Paris touche à sa fin ?

DL : Ça me donnerait envie de rester. En plus, tu vois que tu es à l’aise dans tous les domaines. En équipe de France, ça va bien, avec ton club, ça va bien. Il joue la Ligue des champions tous les ans dans l’un des meilleurs clubs du monde, ses partenaires font partie des meilleurs. L’entourage, c’est très important. Bon, c’est vrai que le Real Madrid est aussi quelque chose d’exceptionnel, mais aujourd’hui, avec Neymar et Messi, ça doit lui faire plaisir de jouer. Il détient le record de buts devant Cavani, OK, mais ce n’est pas une finalité. Le Paris Saint-Germain n’a pas seulement fêté le record de buts, il a célébré Kylian Mbappé. Cavani était un super attaquant, mais Mbappé va plus loin que le but. J’ai le souvenir d’actions où il ne marque pas et pourtant, ça marque l’esprit.

MM : C’était un peu trop. C’est bien, tu le félicites et tu passes à autre chose. Cavani, il n’y a pas eu de feu d’artifice, tout le stade n’était pas resté pour le voir parler. Là, ça se voit clairement que Mbappé doit être le fer de lance du club, c’est l’image du club pour permettre au PSG de devenir une marque de fabrique. Mais depuis le début avec Mbappé, c’est comme ça. Ils ont tout fait pour lui, ils ne peuvent pas faire mieux. Le président est intervenu par vidéo pour le féliciter… Mbappé est un footballeur passionné par son sport, mais à un moment donné, Mbappé aime aussi cette notoriété et la recherche. Flatter son ego joue en faveur du PSG, mais je ne pense pas que cela suffise pour le faire prolonger au PSG.

SS : Je n’ai pas vu le match contre Nantes, mais je lui souhaite de continuer sur cette voie, de gagner la Ligue des champions et le Ballon d’or cette année. Cette cérémonie, c’est un peu anecdotique. Avant la fin de saison, il va encore marquer des buts et s’il reste la saison prochaine, il marquera encore 50 buts. Mais je ne le vois pas rester si Paris n’est pas champion d’Europe. Si Paris ne gagne pas la Ligue des champions, Mbappé pourrait être frustré.

AS : Si Mbappé avait fini d’écrire tous les records possibles au Paris Saint-Germain, il pourrait penser à autre chose. Mais là, il peut encore les améliorer et en réaliser des nouveaux. Par exemple, s’il arrive à 300 buts avec le PSG, il va fermer la porte à tous les futurs concurrents. Plus il peut en ajouter, mieux c’est ! Et pour les nouveaux, battre le Bayern ce mercredi, ce serait l’occasion de s’approcher de la finale et de la gagner. Là, tu écris une nouvelle histoire. Dans sa tête, c’est ce qu’il se passe.

Mbappé est le meilleur buteur du club, il est vice-capitaine, il incarne le footballeur star d’aujourd’hui et de demain, le monde est à ses pieds. Qu’est-ce qui peut bien l’inciter à rester au PSG désormais ?

SS : La Ligue des champions, c’est tout. Il est tellement sollicité de partout, tout le monde le veut, car il est le meilleur joueur de la planète. Le Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Liverpool sont prêts à mettre le prix qu’il faut pour avoir Mbappé dans leur équipe. Mbappé est la preuve que les extraterrestres sont parmi nous.

AS : Gagner la Ligue des champions à Paris, ce serait extraordinaire pour deux raisons : ce serait la première fois dans l’histoire du club, et ce serait la première fois dans l’histoire de Kylian Mbappé. Il ne serait pas qu’un héros international, mais un héros français. Quand l’OM a remporté la Ligue des champions, ils étaient les premiers et ont marqué l’histoire. Si le PSG veut marquer l’histoire, il faut d’abord gagner cette compétition une fois. S’ils veulent aller plus loin, il faut répéter la performance et c’est loin d’être facile. Actuellement, il n’y a que le Real Madrid qui détient cette recette. Mis à part être bon jusqu’à la fin sur le terrain, je ne vois pas d’autre recette.

MM : C’est une question d’argent dans un premier temps, comme d’habitude. Et deuxièmement, sur l’aspect sportif, il faut lui promettre d’avoir un effectif meilleur que cette année parce que là, c’était une catastrophe. Si tu mets des guerriers derrière et que tu mets des mecs qui sont de bons milieux de terrain qui défendent et vont te chercher des ballons, je n’assure pas que Paris va réussir en Ligue des champions, mais ce sera forcément mieux. Marquinhos, c’est un gentil garçon, mais on n’a rien gagné avec lui à Paris. Depuis que Thiago Silva est parti, ce n’est plus le même joueur. Ramos, je l’adore, mais il n’est plus au niveau. Verratti c’est gentil, mais c’est combien de buts et de passes décisives ? Et encore, il est le seul qui donne des bons ballons, mais il est blessé dix fois dans l’année. À Paris, il faut des joueurs de classe mondiale et pas seulement un nom, des travailleurs ! Le football, c’est avant tout courir et avoir le bon état d’esprit.

DL : Ce que Mbappé doit garder, c’est la stabilité et la sérénité qu’il a aujourd’hui à Paris. Quand tu vis dans un club qui joue les quarts ou demies de Ligue des champions tous les ans, tu es dans une bonne situation. Et tout doit être lié ! Si tu es bien dans ta tête et que tout le monde t’aime au club, cela va rejaillir sur les résultats de l’équipe. En ce moment, tout va bien pour Mbappé. Bon, il n’a pas gagné la Ligue des champions, OK. Mais qu’est-ce qui nous garantit qu’il va la gagner ailleurs ? Qui peut dire que s’il signe au Real, il va obligatoirement la gagner ? Modric et Kroos vont bientôt s’arrêter, qui va les remplacer ? La dynamique d’un club, c’est une question de cycle, et le football génère beaucoup de surprises. Mbappé sera seul à décider, mais je pense qu’il devrait rester à Paris.

Mbappé – PSG

