L’Inter enfonce le Milan

Inter Milan 1-0 AC Milan

But : Martinez (34e) pour l’Inter

La plupart du temps, le derby de Milan est un vrai spectacle. Un élégant pugilat. Une danse guerrière, mi-furieuse, mi-gracieuse. Trop rarement, il n’est qu’un match de football oubliable. Ce fut malheureusement le cas ce dimanche soir, au terme d’une partie remportée par l’Inter, mais que les tifosi des deux camps ne se priveront pas de reléguer dans un coin poussiéreux de leur esprit.

Milan apeuré, l’Inter libérée

Moribond depuis plusieurs semaines, Milan a décidé d’entamer le derby dans un 5-3-2 morose, ou Théo Hernandez et Calabria sont bien décidés à ne pas partir à l’aventure sur leurs ailes respectives. Plus joueuse, plus courageuse aussi, l’Inter a heureusement un peu plus d’idée et d’audace dans le chargeur. Bastoni file comme le vent derrière pour amorcer les offensives, Barella virevolte dans tous les sens dans l’entrejeu et Lautaro Martinez martyrise une défense milanaise plombée par l’attentisme pétochard de son collectif. Servi dans la surface, Lautaro canarde une premier fois le but rouge et noir, mais le Diavolo s’en sort grâce à une hallucinante parade réflexe de Tatarusanu. Le Roumain ne fait pourtant que retarder l’échéance. Milan, enferré dans un bloc bas stérile, continue de subir et Lautaro – encore lui – finit logiquement par ouvrir la marque, d’une tête placée sur corner (1-0, 34e).

Leão et c’est tout

Ectoplasmiques dans le premier acte, les Rouge et Noir retrouvent de l’allant et de la chair après la pause, dans le sillage des entrées de Leão et Diaz. L’Inter ne crée dès lors plus grand-chose, enfin perturbée par un bloc adverse plus agressif et protagoniste. Mais les Rossoneri allument au mieux quelques étincelles, au sein d’une seconde période terne, plombée par de trop nombreuses fautes techniques. Les rares enluminures offensives sont encore à chercher du côté de Leao, mais le Portugais est trop esseulé devant pour relifter la physionomie d’un match pas au niveau de sa réputation. Un chouia frustrant pour les tifosi, mais Simoni Inzaghi et ses ouailles s’en remettront : seconds de Serie A, les Nerazzurri pointent désormais 5 points devant leur frère ennemi, engoncé dans une spirale de défaites qui augure une seconde partie de saison plutôt coton.

Inter (3-5-2) : Onana – Skriniar, Acerbi, Bastoni – Darmian, Barella (Asllani, 90+3), Çalhanoglu (Gagliardini, 89e), Mhkitaryan (Brozovic, 71e), Dimarco (Gosens, 71e) – Lautaro Martínez, Dzeko (Lukaku, 71e). Entraîneur : Simone Inzaghi

AC Milan (3-5-2) : Tatarusanu – Kalulu, Kjær (Rebic, 86e), Gabbia (Thiaw, 70e) – Calabria (Saelemaekers, 55e), Messias (Diaz, 46e), Tonali, Krunic, Theo Hernandez – Origi (Leão 55e), Giroud. Entraîneur : Stefano Pioli