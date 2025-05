Brocante : prends ton accès premium pour chiner les meilleures pièces !

Vous le savez maintenant : le 18 mai, c’est le retour de notre Incroyable Brocante Sports à Paris, dans les anciens entrepôts SNCF de Ground Control.

Une cinquantaine de stands, plus de 100 000 objets de sport vintage, et autant de chances de tomber sur un maillot pépite d’Okocha avec le Nigeria, sur une vieille affiche collector du RC Lens ou une relique du FC Gueugnon.

Mais pour cela, encore faut-il que personne ne soit passé avant vous. Quand on sait que près de 10 000 personnes sont venues dans nos allées à la dernière édition…

Voilà pourquoi après son succès l’an dernier, on propose d’ouvrir une heure plus tôt notre grande braderie avec l’accès premium. Qui fait donc son retour entre 9h et 10h : une heure de calme pour déambuler sans stress et fouiller avant la foule, un café ou un thé dans la main (offert), et une pépite dans l’autre.

Attention, on limite leur nombre à 200 ! Donc ne tardez pas à prendre le vôtre ici avant qu’il ne soit trop tard.

