La plus grande brocante foot d’Europe revient à Paris et Lille en mai !

10 000 maillots, 100 exposants, 100 000 objets sport, 15 000 visiteurs : So Foot, Dégaine et TrashTalk vous invitent au rendez-vous sport, style et histoire de l’année !

Le compte à rebours est lancé : J-1 mois !

Enfin presque. Car cette année, avec les potes de TrashTalk, on a vu les choses en grand pour notre Incroyable Brocante Sports avec non pas 1, mais 2 dates !

Et qui dit deux dates dit 2 villes différentes. Pour 2 fois plus de plaisir !

Dimanche 18 mai : Paris (@groundcontrolparis) de 10h à 19h (avec entrée premium entre 9h et 10h)

: (@groundcontrolparis) de 10h à 19h (avec entrée premium entre 9h et 10h) Samedi 24 mai : Lille (@grandplayground) de 10h à 19h

Le principe ? Simple comme un rassemblement dédié aux objets de sport vintage : réunir en un seul lieu (depuis 2019) des brocanteurs, des collectionneurs, des fans de sport et des curieux, tous animés par une seule passion – celle du sport sous toutes ses formes.

Le + grand marché aux maillots de foot d’Europe, mais pas que…

L’édition 2025 de l’Incroyable Brocante Sports en quelques chiffres ? Près de 15 000 visiteurs, pas loin de 100 exposants et plus de 120 000 pièces de collection et objets de sports à la vente. Dont 10 000 maillots rétro, objet star des clients/tes et des podiums des défilés ces dernières années. Mais l’IBS, c’est aussi une diversité de produits inégalée.

Du ballon de l’Euro 84 aux Air Jordan IV, de la casquette MLB introuvable au maillot floqué Zidane du Mondial 1998, tout ce qui sent bon la nostalgie et les plus belles heures du sport se trouvera forcément ici : cartes & vignettes Panini et Topps, tenues & bobs cyclistes, tickets de match, magazines & revues historiques aux pin’s en passant par des magnets, des écharpes, des médailles, des affiches et plein d’autres goodies…

En 2025, l’Incroyable Brocante Sports s’exporte dans le Nord

Pour notre 7e édition, on revient donc avec deux dates, deux villes, deux ambiances.

Dimanche 18 mai 2025 – Ground Control, Paris

Un lieu mythique (d’anciens entrepôts SNCF transformés en lieu de vie culturel et festif avec food courts) pour une ambiance XXL. Une soixantaine de stands, des objets collectors à gogo, une programmation aux petits oignons avec des conférences et un live Twitch. Oui, c’est le rendez-vous sport & style de l’année dans la capitale. Et il sera même possible d’y avoir accès 1h avant l’arrivée du grand public, pour déambuler sans stress dans les allées des stands et de chiner avant tout le monde les meilleures pépites vintage, avec une entrée premium. Billets dispo ici.

Date : dimanche 18 mai 2025

Lieu : Ground Control

Horaires : de 10h à 19h (accès premium de 9h à 10h)

Adresse : 81 rue du Charolais dans le 12 e à Paris

Accessibilité : Métro Gare de Lyon (Lignes 1, 8 et 14, RER, SNCF grandes lignes)

Samedi 24 mai 2025 – Grand Playground, Villeneuve-d’Ascq

Direction le Nord pour la grande première lilloise de l’événement. Même ADN que l’édition parisienne, même ambiance chaleureuse dans une grande halle de 1000 m2 située sur l’ancien site des 3 Suisses, même passion pour le sport… avec le petit supplément ch’ti. Ici aussi, ça va chiner, ça va causer Panini, NBA des années 1990 et Coupes du monde oubliées.

Date : samedi 24 mai 2025

Lieu : Grand Playground

Horaires : de 10h à 19h

Adresse : 127 avenue Le Nôtre, 59491 Villeneuve-d’Ascq

Accessibilité : Métro Centre Croix (Ligne 2), tramway Villa Cavrois

Notez bien ces dates dans votre agenda. On se voit à Paris. Ou dans le Nord… Ou les deux !

Et si vous souhaitez devenir exposant et venir partager vos pépites avec des passionnés/ées, n’hésitez pas à nous contacter par mail à [email protected] ou [email protected]

