Un Paris à relancer

Le PSG n’a gagné qu’un seul de ses trois matchs en octobre. Pas de quoi en faire un drame, il s’agissait du déplacement à Barcelone. Malgré des résultats en demi-teinte ces dernières semaines, le collectif parisien a évité la crise, s’apprête à retrouver un effectif presque complet et semble prêt à remettre la marche en avant.

Épiphénomène ou incident majeur ? Simple secousse ou tremblement de terre ? En moins d’un mois, l’OM s’est offert le luxe de battre le PSG au Vélodrome et de chiper le siège de leader de Ligue 1 à son rival. En championnat, les hommes de Luis Enrique ont vécu quelques semaines laborieuses avec une seule victoire en quatre matchs, contre Auxerre, depuis ce déplacement à Marseille. Rien d’alarmant car, dans le même temps, les Parisiens sont allés s’imposer à Barcelone dans l’un des chocs de cette phase de ligue de Ligue des champions.

Si le nul spectaculaire contre Strasbourg (3-3) fait perdre la tête au PSG, il représente aussi la force de cette équipe, qui sait dribbler la crise depuis plus d’un an. Malgré un effectif largement remanié et le tableau d’affichage affichant 1-3 à l’heure de jeu, le collectif n’a pas abdiqué et a finalement arraché un point qui comptera dans les têtes – bien plus qu’au classement en mai prochain si l’OM ne tient pas la cadence. La saison dernière, à la même période, le ciel était plus sombre au-dessus de la capitale car l’excellente entame de saison en championnat ne cachait pas les errements européens. Après une défaite à Arsenal, Marquinhos et ses coéquipiers piétinaient à domicile contre le PSV Eindhoven lors de la troisième journée et ne pouvaient sans doute pas prédire les semaines qui allaient suivre, pour le pire comme le meilleur. Passant l’automne sur un fil, les Parisiens n’ont pas cédé et ont réussi à atteindre leur but avec la patience qu’imposent, autant qu’elles entravent, les saisons à rallonge.

Les remplaçants n’ont pas tous convaincu

Ce mois d’octobre moyennasse pourrait bien trouver sa cause dans ce calendrier surchargé. À la suite d’un été marqué par la Coupe du monde des clubs aux États-Unis et d’une préparation tronquée, l’effectif a été touché de plein fouet par les problèmes physiques. Mais même ces absences ont été compensées, non sans mal, par les Titis. La trêve internationale est d’ailleurs tombée au bon moment, permettant à Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola de revenir face à Strasbourg. Cette fois, c’est au tour d’Ousmane Dembélé et de Marquinhos de signer leur retour dans le groupe parisien pour le déplacement sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Fabián Ruiz et João Neves sont, eux, encore à l’infirmerie. Ces absences ont permis à Senny Mayulu de s’imposer davantage dans le onze type ou la première vague de rotation et à Warren Zaïre-Emery de reprendre confiance, mais n’a pas convaincu à propos du niveau de Lee Kang-in et Lucas Beraldo.

L’École des champions.

Le retour du Ballon d’or, même en cours de jeu, va-t-il permettre au PSG de redevenir le rouleau compresseur de la première moitié d’année ? Il n’a pas eu besoin de lui pour marcher sur l’Atalanta et pour aller s’imposer en Catalogne. Entré en jeu lors des deux premières journées de Ligue des champions, Gonçalo Ramos ne semble jamais aussi bon qu’en sortie de banc. Alors qu’il a marqué à chaque entrée en C1, devenant le supersub le plus décisif de l’histoire du club, il n’a trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de ses cinq dernières titularisations en Ligue 1. Cette rotation peut donc être encore plus privilégiée cette saison par Luis Enrique car le Portugais n’avait eu le droit qu’à une petite demi-heure de jeu en sept matchs de phase finale de Ligue des champions l’an dernier, pour aucun but. Les jambes de feu et l’envie débordante (parfois à l’excès) de Barcola et Doué contre Strasbourg laissent présager un retour en aussi grande forme de Dembélé. Pour passer l’obstacle Leverkusen, il n’aura pas forcément besoin de sortir le grand jeu. L’hibernation du PSG devra simplement prendre fin en janvier et tout ce qu’il s’est passé avant sera vite oublié.

