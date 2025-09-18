Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire

Les bancs ont trouvé leur derrière préféré.

Entré à l’heure de jeu ce mercredi soir contre l’Atalanta, Gonçalo Ramos a conclu le festival du Paris Saint-Germain (4-0) et confirmé une tendance : il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est remplaçant. En effet, le Portugais a inscrit son seizième but en sortie de banc à Paris, égalant ainsi le record de Kylian Mbappé comme l’indique Opta.

16 - Gonçalo Ramos a inscrit son 16e but après être entré en cours de jeu avec le Paris SG, égalant Kylian Mbappé comme meilleur remplaçant-buteur de l’histoire du club toutes compétitions confondues. Supersub. pic.twitter.com/j2nYy3h929 — OptaJean (@OptaJean) September 17, 2025

Rarement titulaire sous Luis Enrique, malgré un rendement plus qu’honorable, Ramos ronge son frein depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 et l’émergence d’Ousmane Dembélé dans ce rôle de buteur. L’ancien de Benfica n’a ainsi été titularisé qu’à deux reprises en six matchs depuis le début de saison (face à Nantes et Lens en Ligue 1) mais a tout de même déjà inscrit deux buts (contre l’Atalanta donc et à Tottenham, en Supercoupe d’Europe). Allez, encore un tour loin du onze ce week-end à Marseille, et le record tombera définitivement.

Bench marqueur.

