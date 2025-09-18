S’abonner au mag
  • C1
  • J1
  • PSG-Atalanta (4-0)

Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire

AB
Voici pourquoi Gonçalo Ramos ne doit jamais être titulaire

Les bancs ont trouvé leur derrière préféré.

Entré à l’heure de jeu ce mercredi soir contre l’Atalanta, Gonçalo Ramos a conclu le festival du Paris Saint-Germain (4-0) et confirmé une tendance : il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il est remplaçant. En effet, le Portugais a inscrit son seizième but en sortie de banc à Paris, égalant ainsi le record de Kylian Mbappé comme l’indique Opta.

Rarement titulaire sous Luis Enrique, malgré un rendement plus qu’honorable, Ramos ronge son frein depuis son arrivée au PSG à l’été 2023 et l’émergence d’Ousmane Dembélé dans ce rôle de buteur. L’ancien de Benfica n’a ainsi été titularisé qu’à deux reprises en six matchs depuis le début de saison (face à Nantes et Lens en Ligue 1) mais a tout de même déjà inscrit deux buts (contre l’Atalanta donc et à Tottenham, en Supercoupe d’Europe). Allez, encore un tour loin du onze ce week-end à Marseille, et le record tombera définitivement.

Bench marqueur.

Et revoilà Kvaradona !

AB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
  • C1
  • J1
  • PSG-Atalanta
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'Atalanta (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine