À quoi ressemblerait le mercato idéal de l’Olympique lyonnais, version Ligue 2 ?

Alors qu’il est désormais sur le fil du rasoir et n’est plus qu’à un appel d’être relégué en Ligue 2, l’OL va devoir faire le tri dans son effectif et faire entrer quelques liquidités. Sans même compter les joueurs qui ne souhaiteront pas continuer en deuxième division, voilà une liste de 11 joueurs que les Lyonnais seraient bien inspirés de recruter pour l’objectif montée.

→ Anthony Lopes, gardien :

Alors qu’il a quitté le Rhône il y a moins de six mois, pour signer librement à Nantes, l’ancien capitaine des Gones pourrait bien revenir avec l’étiquette de sauveur dans sa maison de toujours. Libre le 30 juin prochain, le gardien Portugais a tout ce qu’il faut pour évoluer en Ligue 2. Une immense expérience du haut niveau (489 matchs à Lyon), l’envie de redorer le blason de club et des qualités sur sa ligne. Ce serait en plus un bon moyen de calmer la gronde des supporters en leur ramenant un de leurs chouchous, et le départ probable de Lucas Perri.

→ Aliou Thiaré, défenseur central :

Cette saison, Aliou Thiaré a été une pièce maîtresse de la montée de l’AS Nancy en Ligue 2, premier de National. À 21 ans, le Sénégalais a disputé 29 matchs sur 32 possibles dont 26 en tant que titulaire. Prêté par le HAC, le défenseur s’est imposé tout en haut de la hiérarchie des défenseurs de Nancy et a été nommé dans le onze de l’année en National. Du haut de son mètre 97, il semble tailler pour aller plus haut, et devrait intéresser bon nombre de clubs cet été. Peut-être encore un peu frais pour évoluer dès la mi-août en Ligue 1, il pourrait continuer de s’aguerrir dans son antichambre. Du côté du Groupama, en remplacement de Moussa Niakhaté ?

→ Tanguy Nianzou, défenseur central :

Ancien gros espoir du PSG, Tanguy Nianzou Kouassi semble désormais avoir besoin de changer d’air. À Séville depuis trois ans, le défenseur sort de deux saisons bousillées par les blessures et n’est plus apparu sur un terrain depuis octobre dernier. À 23 ans, l’ancien Titi a encore le temps de donner un nouvel allant à sa carrière. Clinton Mata ne devrait pas faire de vieux os en Ligue 2 et c’est l’occasion pour Nianzou de se relancer sans pression, dans un univers du foot français qu’il connaît bien. Désormais, le défenseur est un pari, et ça tombe bien, l’OL va devoir en faire. Même si l’on ne sait pas encore quand il pourra retrouver les terrains, Lyon doit foncer.

→ Elias Baum, latéral droit :

Auteur de bonnes performances, Ainsley Maitland-Niles pourrait être amené à quitter le navire en cas de descente. Restera donc un vide à combler sur le côté droit des Gones. Pour cela, les Lyonnais seraient bien inspirés de jeter un œil du côté en Allemagne. Un poil cher pour un club de Ligue 2 (8 millions), Elias Baum a le profil pour aider l’OL à retrouver le chemin de la première division dans les plus brefs délais. Alors qu’il a loupé la montée d’un rien avec le SV Elversberg, où Francfort l’avait prêté cette saison, il pourrait être tenté par l’Hexagone, quitte à rester en deuxième division. Joueur ayant remporté le plus de duels en 2. Bundesliga l’an dernier (428), il possède encore à 19 ans, une grande marge de progression. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives, il est même largement capable de contribuer de l’autre côté du terrain.

→ Antonio Palumbo, milieu :

Polyvalent milieu de terrain de 28 ans, Antonio Palumbo sort de deux saisons pleines du côté de Modène en Serie B. Avec 9 buts et 10 passes cette saison, l’Italien est parfaitement capable d’apporter offensivement, tout en cadenassant le centre du terrain, où il n’hésite pas à laisser traîner les crampons (11 cartons jaunes). Un profil adéquat pour remplacer les Matić ou Veretout qui pourrait prendre la poudre d’escampette. Habitué des divisions inférieures, l’Inspecteur a tout ce qu’il faut pour devenir le patron de l’entrejeu lyonnais sans leur ruiner le budget.

→ Ilyes Ziani, milieu offensif :

À 22 ans, Ilyes Ziani sort d’une saison faste du côté de RWD Molenbeek, nouvellement Daring Brussels et appartenant aussi à John Textor. Rayan Cherki parti à Manchester City et Thiago Almada probablement sur le marché, Lyon va avoir besoin d’un créateur et pourrait se tourner vers le Marocain. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives cette année (26 matchs), il a failli être l’un des acteurs majeurs d’une montée finalement avortée en Jupiler Pro League. Doté d’une bonne frappe et capable d’évoluer sur les deux ailes, il dispose encore d’une cote accessible sur le marché des transferts. À l’OL de profiter (pour une fois) de la multi-propriété.

→ Naatan Skyttä, milieu offensif :

Oui Ziani évolue au même poste, mais Lyon risque de perdre deux créateurs, et l’on a jamais assez de ce genre de joueurs pour se sortir des bourbiers de Ligue 2. Alors pourquoi ne pas se tourner vers l’un des meilleurs joueurs de la division l’an dernier ? Pilier de l’excellente saison de l’USL Dunkerque en Ligue 2, Naatan Skyttä a explosé durant l’exercice 2024-2025. À 23 ans, le natif de Ylöjärvi, en Finlande, peut occuper plusieurs rôles sur le terrain, que ce soit en tant que numéro 10, comme milieu organisateur ou même accessoirement en tant qu’avant-centre. Avec 7 buts et 4 passes décisives, il est impliqué sur un quart des buts de son équipe et s’est affirmé comme un incontournable du onze Dunkerquois.

→ Téji Savanier, meneur de jeu :

Ce qui est pratique, pour la négociation, c’est qu’on connaît déjà le salaire qu’il touchait à Montpellier (210K par mois), et qu’on sait aussi qu’il n’a plus vraiment connu le niveau Ligue 1 depuis une bonne année. Sauf que Téji reste Téji, un joueur capable de coups de génie, ce dont raffole particulièrement le public lyonnais. Sur le terrain, bien entouré au milieu de terrain, il pourrait se permettre de jouer dans un fauteuil et se contenter d’envoyer quelques pralines par-ci, par-là. Alors qu’il a déjà écumé la Ligue 2, où il a particulièrement brillé avec Nîmes, il ne lui faudra plus que se mettre d’accord pour savoir qui tire les penaltys entre lui et le prochain joueur de cette liste.

→ Gaëtan Perrin, ailier :

Oui Gaëtan Perrin sort d’une saison étincelante à Auxerre, oui il vient de claquer 10 buts et 11 passes décisives, oui il mériterait encore d’évoluer en Ligue 1 l’an prochain, mais que l’histoire serait belle. Né à Lyon, formé à Lyon, et qui a même joué trois matchs sous le maillot olympien, le garçon de 29 ans n’a plus qu’un an de contrat en Bourgogne et a refusé de prolonger. Une occasion en or à saisir absolument pour l’OL, qui trouverait en lui un joueur rodé, aux plus de 220 matchs en professionnels, et un vrai amoureux du foie gras et du fromage !

→ Alexandre Lacazette, avant-centre :

Peut-être avez-vous déjà entendu parler d’Alexandre Lacazette… Bon, stop aux âneries. Parti après des années de bons et loyaux services, le Général n’a encore jamais évolué en Ligue 2 avec son club de toujours. Alors même s’il est en fin de contrat, qu’il a déjà fait ses adieux aux supporters, et qu’il a plutôt prévu d’aller chercher un dernier lucratif contrat, pourquoi ne pas se lancer un dernier défi et au passage accrocher un titre de meilleur buteur de Ligue 2. En plus, il sera quasiment assuré d’être débarrassé de la concurrence de Georges Mikautadze, mais aussi de Malick Fofana, Rayan Cherki, Ernest Nuamah, il pourrait redevenir l’unique patron à bord du navire lyonnais. Cette fois-ci, le Général ne peut pas déserter l’armée, un peu à l’image d’un Del Piero, qui était resté à la Juventus malgré la chute du club en deuxième division.

→ Joaquín Panichelli avant-centre :

Attention, ceci n’a rien d’un Panichelli-buy ! Il ne fait guère de doute qu’en cas de relégation, Georges Mikautadze ne devrait pas s’éterniser dans la ville des Lumières. Il faudra alors la jouer malin pour des Lyonnais aux finances fragiles. Prêté cette saison à Mirandés, l’attaquant argentin de 22 ans, Joaquín Panichelli, est de retour dans sa maison mère cette saison, du côté d’Alavés. Auteur de 20 buts, deuxième meilleur buteur de Liga B, il a plus que confirmé son potentiel et ne devrait pas faire long feu au Pays basque. Avec son mètre 87, le natif de Córdoba, formé du côté de River Plate a le physique pour se faire une place au milieu des rugueuses défenses de Ligue 2. À voir les expériences Thiago Almada et Nicolás Tagliafico, les derniers Argentins à être passés par Lyon ont en plus plutôt bien réussi leur passage dans la capitale des Gaules.

