Nancy fait son retour en Ligue 2 !

Le 2 mai sera désormais célébré comme le jour des penaltys.

Cette 32e journée de National a été animée avec pas moins de cinq penaltys transformés. Désormais assuré de retrouver la Ligue 2 la saison prochaine, Nancy s’est offert le scalp de Nîmes grâce à la réalisation de Teddy Bouriaud (1-0, 53e). Rien ne va plus pour les Crocos désormais lanterne rouge du championnat après le match nul de Châteauroux face au Mans pourtant deuxième (3-3). Aubagne de son côté s’est également imposé sur le plus petit des écarts face à Orléans grâce à Yassine Benhattab (1-0, 29e) et s’adjuge ainsi la 5e place au classement. Tout comme Sochaux qui a infligé une deuxième défaite de rang à Boulogne (2-3).

ON EST EN LIGUE 2 🤩🔴⚪️ pic.twitter.com/v3XItLr6y5 — AS Nancy-Lorraine (@asnlofficiel) May 2, 2025

Versailles enchaîne sur la pelouse de QRM

Le gros coup de la soirée a été réalisé par Versailles qui a infligé une cinglante déroutée à Quevilly (1-3). Décevants cette saison, les Yvelinois ont réitéré leur performance de la journée précédente en inscrivant trois nouveaux buts en six minutes par l’entremise de Samy Baghdadi (0-1, 20e), Cedric Odzoumo (0-2, 23e) et Freddy Mbemba (0-3, 26e), le but inscrit en fin de match par Yanis Dede-Lhomme n’a rien changé (1-3, 85e).

Les autres rencontres se sont toutes achevées sur des scores de parité. Pas de buts entre Bourg-en-Bresse et Villefranche (0-0), tandis que Valenciennes est parvenu à revenir au score face à Paris 13 Atlético (1-1).

Le suspense est toujours à son comble dans ce championnat.

Aubagne 1 – 0 Orléans

Buts : Benhattab (29e) pour Aubagne

Boulogne 1 – 3 Sochaux

Buts : Dabo (65e) pour Boulogne // Michel (25e), Lecolier (45e sp), Daho (81e) pour Sochaux

Bourg-en-Bresse 0 – 0 Villefranche

Châteauroux 3 – 3 Dijon

Buts : Diallo (7e), Tormin (22e), Diallo (29e) pour Châteauroux // (Ikanga, 24e), Duville-Parsemain (36e sp, 62e sp), pour Dijon

Le Mans 2 – 2 FC Rouen

Buts : Voyer (20e), Oggad (84e, sp) pour Le Mans // Ferrah (25e), Mbondi (41e, sp)

Nancy 1 – 0 Nîmes

Buts : Bouriaud (53e) pour Nancy

Paris 13 Atlético 1 – 1 Valenciennes

Buts : Petrilli (11e) pour les Gobelins // Basse (64e) pour Valenciennes

QRM 1 – 3 Versailles

Buts : Dede-Lhomme (85e) pour QRM // Baghadi (20e), Odzoumo (23e), Mbemba (26e) pour Versailles

National : Nancy et Le Mans s’imposent, pas Boulogne-sur-Mer