Un OM-PSG pour réviser ses classiques

Voilà à peine plus d’un an, l’OM et le PSG s’offraient à quelques jours d’intervalle deux danses bien différentes, dans un Vélodrome d’abord chauffé à blanc pour sa première victoire contre l’ogre parisien depuis 2011 en Coupe, puis calmé par le retour de Kylian Mbappé trois semaines plus tard. Double buteur et passeur pour Lionel Messi, le numéro 7 rouge et bleu se faisait alors le symbole de l’écart désormais habituel entre les deux formations.

Ce dimanche, le 50e Classique disputé dans la cité phocéenne sera vraisemblablement son dernier, lui qui n’a jamais perdu en quinze empoignades avec les Phocéens (pour dix buts personnels, au passage). « Ça fait partie des 2, 3 stades en France qui sont les plus chauds, disait-il à propos de l’antre olympien lundi dernier, avant d’y accueillir le Chili avec les Bleus. Pour être honnête, je comprendrais si je suis sifflé, il y a un Clásico dimanche, je suis joueur du PSG. » Hué, le capitaine s’est finalement économisé face à la Roja. Pour mieux martyriser ses meilleurs ennemis quelques jours plus tard ?

Pas vraiment à l’équilibre

Comme bien souvent ces dernières saisons, le choc qui fut longtemps l’un des sommets de la Ligue 1 semble pencher largement du côté du club de la capitale, qui possède 20 points d’avance sur son rival au moment de débarquer sur les bords de la Méditerranée. Surtout quand Marseille s’avance aussi diminué, même si Jean-Louis Gasset n’a officialisé que quatre forfaits vendredi en conférence de presse : Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss et Jean Onana (près d’une dizaine de joueurs pourraient finalement manquer à l’appel). Pas la meilleure des préparations pour celui qui vivra son premier Classique dans le camp bleu et blanc après avoir été entraîneur adjoint pendant trois saisons au pied de la tour Eiffel. « Cela reste des souvenirs impérissables, mais aujourd’hui, je suis de l’autre côté, reconnaissait-il devant les médias. Au Vélodrome, l’ambiance est spectaculaire. Cela équivaut à un match de Coupe d’Europe. Je l’ai connu sur le banc de Marseille avec la réception de Villarreal. J’ai senti ce jour-là quelque chose d’exceptionnel se passer. Dimanche, ce sera la même ambiance. »

Si vous faites de la boxe contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Contre Nadal, il vous met 6-0. Mais dans un match de football, il y a de l’espoir. Jean-Louis Gasset

La ferveur du peuple marseillais constituera en effet l’un de ses principaux arguments, alors que le stade pourrait battre son record d’affluence. Et peut-être l’envie et le sérieux relatifs des Parisiens, qui ont également une demi-finale de Coupe de France à préparer, mercredi soir contre Rennes (et eux aussi quelques absents, à l’image de Bradley Barcola et possiblement Marquinhos). Il n’empêche, s’il veut s’offrir une première victoire en championnat sur ses terres depuis novembre 2011 (ou même marquer pour la première fois contre Paris en Ligue 1 depuis avril 2022), l’OM devra réaliser le match parfait. « Nous avons joué quatre matchs au Vélodrome depuis que je suis là. On a toujours su s’adapter à la situation, avec en référence le match de Villarreal. Là, c’était le sommet. Pour le moment. Peut-être qu’il faut faire encore mieux, détaillait encore Gasset. Sur un match, contrairement à d’autres sports… Si vous faites de la boxe contre Tyson, ça ne va pas durer longtemps. Contre Nadal, il vous met 6-0. Mais dans un match de football, il y a de l’espoir. C’est pour ça que c’est magnifique. »

Chacun sa route

Au-delà du résultat en lui-même, chaque camp se voit offrir l’opportunité de se jauger, alors que se présente une fin de saison folle. D’un côté, Marseille espère ne pas voir s’envoler définitivement l’effet Gasset pour arracher un ticket européen au finish et ne surtout pas rester à quai des festivités continentales l’an prochain. Et pourquoi pas se faire plaisir en Ligue Europa contre Benfica, et plus si affinités. « Je me fous de ce que les gens pensent. J’espère qu’on verra la meilleure version de l’OM, de nos meilleurs matchs, comme contre Villarreal à domicile. On a la capacité de faire de bons matchs, de mettre l’adversaire en difficulté, lâchait d’ailleurs l’ambitieux Pau Lopez, refusant de trouver des excuses à ses partenaires. Tous les joueurs à l’OM ont la capacité de jouer tous les matchs. »

De l’autre côté, le PSG sera également en répétition, déjà obsédé par sa double confrontation à venir avec Barcelone, dont la première manche aura lieu dans dix petits jours. Ce voyage en terre phocéenne doit permettre à Luis Enrique de trouver quelques réponses en vue de cette fin de saison sous haute tension. Quelle est sa meilleure charnière possible ? Randal Kolo Muani est-il enfin lancé ? Quel est le meilleur positionnement pour Kylian Mbappé, quand il joue ? Qui pour accompagner Vitinha et Warren Zaïre-Emery au milieu ? Finalement, cet affrontement entre les deux meilleurs ennemis du football hexagonal ressemble de plus en plus à une préparation pour la suite, pour les uns comme pour les autres. Car à partir de lundi matin, chacun aura les yeux rivés sur des objectifs bien différents.