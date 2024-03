OM-PSG : un nouveau record d’affluence en passe d’être établi au Vélodrome

L’effet Gasset, assurément.

En clôture de la 27e journée de Ligue 1 ce dimanche, le Classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain affichera complet au Vélodrome, un an après un autre Classique très prisé (OM 0-3 PSG, 26 février 2023). Sur son site, le club olympien déclare tout simplement qu’un record d’affluence sera même battu : « Plus de 65 800 supporters sont attendus pour le choc OM-PSG, il s’agira d’un nouveau record d’affluence à l’Orange Vélodrome, toutes compétitions confondues. L’intégralité des places a été vendue, merci pour votre soutien sans failles. » Le club phocéen a annoncé également avoir reçu plus de 100 000 demandes de places pour le Classique.

Un soutien vital pour un OM décimé, qui devra faire sans plusieurs titulaires, dont Jonathan Clauss.

Pas de Classique pour les supporters du PSG