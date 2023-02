L'OM et Azzedine Ounahi font danser Nantes

FC Nantes 0-2 Olympique de Marseille

Buts : J. Victor (C.S.C., 57e) et Ounahi (90e+3) pour l’OM

C’était un soir de baptême et forcément de grands moments, ce mercredi soir à Nantes. Au tableau d’affichage de la victoire marseillaise (0-2), deux hommes qui se souviendront longtemps de leur premier match sous leurs nouvelles couleurs : João Victor, dont on ne savait rien jusqu’ici et qui s’est présenté à la Ligue 1 avec un autogoal déjà culte, et le petit prince Azzedine Ounahi, qui, sur deux pas de danse dans le temps additionnel, a rappelé comment il était devenu l’une des révélations de la dernière Coupe du monde et pourquoi l’OM avait posé dix millions pour le sortir du traquenard angevin cet hiver. Trois jours après un coup d’arrêt à domicile contre Monaco, le club phocéen repart de plus belle et reprend provisoirement la place de dauphin au RC Lens.

Azzedine ne dort pas

Dans une enceinte chantant en canon, plusieurs kops marseillais se formant malgré une interdiction de déplacement pour les supporters visiteurs, les Canaris ont fait ressentir un premier coup de chaud dans la surface marseillaise dès le coup d’envoi. Mais les Olympiens ont rapidement pris les commandes et posé leur jeu, avec un coup franc d’Alexis Sánchez dans les gants d’Alban Lafont (8e), deux tentatives infructueuses signées Ruslan Malinovskyi (24e et 29e) et un raté de Cengiz Ünder (26e). Les Canaris ont répondu avec une volée de Ludovic Blas à la sortie d’un corner (30e) et une tentative d’Ignatius Ganago après un bon mouvement à gauche (35e), pendant que Fabien Centonze et João Victor tenaient la baraque derrière. Après l’entracte, Ganago a mal négocié une reprise de la tête (47e) et Jordan Veretout, qui s’était engouffré dans une ouverture, a manqué de crucifier son club formateur (54e).

Finalement, c’est un autre Nantais qui a trahi les Jaunes, puisque João Victor a gratifié la Beaujoire d’un CSC gag en glissant le ballon entre les jambes de son portier, après un rush fou de Tavares dont Ünder était parti pour profiter (0-1, 57e). Reprenant leur marche en avant après cette ouverture du score, les hommes d’Igor Tudor ont poussé, mais Ünder a buté sur Lafont (72e). Au moment où les locaux retrouvaient leur football (avec une frappe en pivot de Mostafa Mohamed envoyée en tribune Loire), Mattéo Guendouzi a mis sur orbite Jonathan Clauss, mais ce dernier a piqué hors cadre (84e) avant de rater une deuxième balle de break (86e). Guessand et Ganago, eux, ont tous les deux eu l’égalisation au bout du crâne (90e et 91e). Des cartouches manquées qui ont finalement permis à Azzedine Ounahi, sur une ouverture de Clauss, de faire valser Andrei Girotto, sceller le succès marseillais et lancer de magnifique manière son aventure sur la Canebière (0-2, 90e+3). Entré pour animer le dernier quart d’heure et placer une volée au-dessus, le renfort nantais Andy Delort a pu recevoir une grandiose ovation de son nouveau public. Et prendre conscience du chantier dans lequel il vient de mettre les pieds. L’Olympique de Marseille, lui, revient provisoirement à deux points du PSG.

FCN (4-3-3) : Lafont (c) – Centonze, J. Victor, Girotto, C. Traoré (Hadjam, 78e) – Sissoko (Moutoussamy, 78e), Chirivella (Mostafa Mohamed, 66e) – Blas, Mollet (Guessand, 65e), Simon (Delort, 78e) – Ganago. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

OM (3-4-2-1) : P. López – Mbemba (57e), Gigot, Balerdi – N. Tavares, Rongier (c), Veretout, Kolašinac – Ünder (Payet, 74e), Malinovskyi (Guendouzi, 57e) – A. Sánchez (Ounahi, 74e). Entraîneur : Igor Tudor.