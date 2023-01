Ligue 1

J20

OM-Monaco

Les notes de Marseille-Monaco

Par Jérémie Baron Samedi 28 Janvier

Chaque équipe a eu sa période et ainsi, Eliesse Ben Seghir et Rubén Blanco ont pu marquer de leur empreinte les 45 premières minutes. Après la pause, c'est plutôt Alexis Sánchez qui a rayonné. Finalement, ce match nul est la conséquence de toutes les cartouches gâchées par Wissam Ben Yedder et Nuno Tavares.