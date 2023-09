Les Bleus mâchent péniblement l’Uruguay

France 27-12 Uruguay

Essais : Hastoy (11e), Mauvaka (55e) et Bielle-Biarrey (72e) pour les Bleus – Freitas (6e) et Amaya (53e) pour los Teros

Un tout petit match et une minuscule victoire. Six jours après son entrée en fanfare contre la Nouvelle-Zélande (27-13), le XV de France s’est imposé sans briller face à l’Uruguay, ce jeudi à Villeneuve-d’Ascq (27-12). Avec une équipe largement remaniée, les Bleus ont livré une prestation globalement très poussive et ont dû attendre les dernières minutes pour prendre le large au tableau d’affichage, sans pour autant parvenir à décrocher le point de bonus offensif. Un visage plus conquérant sera attendu contre la Namibie, la semaine prochaine.

Elle a beau attaquer le match dans son schéma habituel, en 1-4-2-3-2-3, l’équipe de France affiche rapidement un évident manque de repères. Rien d’étonnant à cela, puisque seulement trois joueurs titularisés vendredi dernier, contre la Nouvelle-Zélande, le sont à nouveau sur la pelouse de Pierre-Mauroy (Cameron Woki, Gabin Villière et Yoram Moefana). Et ces Bleus bis sont d’ailleurs refroidis d’entrée. Alerté sur l’aile gauche par Felipe Etcheverry, Tomás Freitas pousse habilement au pied, avec une conduite de balle digne de Darwin Núñez, avant d’aplatir dans l’en-but (3-5, 6e). Les Français réagissent dans la foulée et Antoine Hastoy, en meneur de jeu sûr de son fait, inscrit un essai malicieux (8-5, 11e). On se dit alors que les partenaires d’Anthony Jelonch – qui signe son grand retour après sept mois d’absence – vont dérouler et ne faire qu’une bouchée de ces Uruguayens certes valeureux, mais forcément limités. À tort.

Français décevants, Uruguayens emballants

Parce qu’en dépit d’une nette domination en mêlée, les Tricolores balbutient totalement leur rugby, entre indiscipline (nombreuses fautes, dont un carton jaune orangé pour Romain Taofifenua à la 27e), maladresses récurrentes et manque flagrant de fluidité dans les lancements de jeu. En face, los Teros jouent crânement leur chance. Avec la garra charrua, cette fameuse grinta qui caractérise aussi leurs cousins footeux. Avec culot et talent, aussi, à l’image de l’essai de Balthazar Amaya, planté à l’issue d’un joli numéro de soliste (13-10, 53e). Après la transformation réussie par Etcheverry, l’Uruguay revient à un petit point de la France. Mais encore une fois, la réaction des hommes de Fabien Galthié est immédiate. Sur l’engagement qui suit, Peato Mauvaka récupère opportunément la gonfle et file à dame (18-12, 55e). Le public nordiste n’est définitivement soulagé qu’un peu plus tard, lorsque Louis Bielle-Biarrey aplatit en bout de ligne (25-12, 72e). Le quatrième essai, qui aurait été synonyme de bonus offensif, n’est quant à lui jamais marqué. Une surprise vu l’écart de niveau, sur le papier, entre les deux sélections. Tout sauf un scandale, cependant, au regard de la prestation très mitigée des Français. Dont on espère voir davantage de maîtrise et de fulgurances jeudi prochain, contre la Namibie (21h).

France (1-4-2-3-2-3) : Jaminet – Bielle-Biarrey, Vincent, Moefana, Villière – Hastoy, Lucu (Couilloud, 63e) – Macalou, Jelonch (Cros, 50e), Boudehent – Taofifenua (Chalureau, 50e), Woki (Flament, 58e) – Aldegheri (Falatea, 50e), Bourgarit (Mauvaka, 50e), Gros (Wardi, 50e). Sélectionneur : Fabien Galthié.

Uruguay (1-4-2-3-2-3) : Amaya – Basso, Inciarte, Vilaseca, Freitas – Etcheverry (Berchesi, 58e), Arata (Ormaechea, 58e) – Civetta, Diana (Deus, 58e), Ardao – Leindekar, Aliaga (Dotti, 58e) – Peculo (Piussi, 50e), Pujadas (Gattas, 50e), Sanguinetti (Benitez, 50e). Sélectionneur : Esteban Meneses.

