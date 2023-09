En direct : France – Nouvelle-Zélande

La Coupe du monde de rugby se lance avec un choc monumental entre Bleus et Blacks, au Stade de France. Et déjà une première place de la poule A - qui vaudra très cher par la suite - en jeu.

20h43 : Oh non, les U12 qui ont perdu ce matin face aux Blacks… Tout est fichu..

20h40 : Et c’est parti pour l’échauffement des Bleus ! Il est prévu pour durer très précisément 23 minutes, oui oui.

20h39 : Bonsoir Dan Carter, on est désolés nous aussi, mais on est ravis que tu ne sois pas sur le terrain ce soir.

20h38 : Et on file tout de suite à Toulouse, où le paquito lancé durant la cérémonie d’ouverture vient d’arriver sur le pont Saint-Pierre. La côte des bières posées à côtés qui finissent renversées dans les dix minutes est à 1,01.

A l'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023, les supporters français sont déjà chauds comme le prouve ce Paquito Pont St Pierre à Toulouse – Images @remi_surrans https://t.co/zMhBf3oMxS pic.twitter.com/NWrEope778 — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) September 8, 2023

20h31 : COUP DUR POUR LES BLACKS ! Le capitaine Sam Cane est forfait de dernière minute pour la rencontre…

20h27 : Cinq mois après l’avoir joué en catimini pour la finale de la Coupe de France, Emmanuel Macron n’échappera cette fois pas aux sifflets du Stade de France.

20h24 : Allez, place aux discours maintenant. Quand est-ce qu’on joue ?

20h20 : Spoiler alerte la patrouille de France arrive, ils viennent de passer au-dessus de chez moi.

20h19 : Et La Peña Baiona pour terminer en fanfare. Il manque un cliché quelque part ?

20h17 : Tiens, un Jean Dujardin volant.

20h15 : A force de traumatiser tout le monde en collant des cartons à tous ceux qui rigolent, Philippe Lacheau ne va pas dérider grand monde ce soir.

20h12 : Pourquoi est-ce qu’il y a un coq déplumé qui se balade au milieu ? Quel est son but dans la vie ? Quels sont ses réseaux ?

20h11 : ggblr77 On serait plutôt sur une bonne trentaine de degrés (pardon).

20h06 : Et c’est parti pour le bal musette. C’est vraiment ça l’image que le monde a de la France ?

20h05 : La ville d’Ovalie prend vie sous vos yeux ébahis.

20h03 : Jean Dujardin dans la peau du boulanger Jean Mich’ qui vient distribuer les miches de pain (en forme de ballon de rugby, vous l’aurez capté). Quitte à faire dans les clichés, allons-y à fond.

20h : Tous sur la 1 !

19h57 : @Ainsi parlait Zara Whites Salut à toi ! Ah les souvenirs… Espérons qu’on grave d’autres moments aussi beaux dans nos mémoires ces prochaines semaines.

19h53 : Les Bleus du foot derrière les Bleus du rugby. Ça peut s’avérer pratique si on doit ferrailler avec l’Irlande en quarts.

À quelques heures du match d'ouverture de la Coupe du Monde de Rugby, les Bleus ont tenu à témoigner leur soutien au 𝚇𝚅 𝚍𝚎 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 qui affronte les All Blacks ce soir ! ✊ 🏉 @FranceRugby | #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/niVaIhkPpO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 8, 2023

19h47 : Et pour ceux qui veulent tout savoir de l’équipe de France avant même le début des hostilités, on a bien sûr pensé à vous.

19h44 : @B@d!Neur Il te reste une heure et demie pour réviser, alors dépêche-toi (oui, ce ne sera pas de trop).

19h40 : En attendant le début des festivités, à 20h en direct du Stade de France, sachez que les Bleus du volley défient la Bulgarie chez elle, en huitièmes de finale de l’Euro. Allez les Bleus !

19h35 : Et avant de parler ballons portés, franchissements et passes après contact, on va d’abord s’intéresser au spectacle. Surtout que c’est notre Jean Dujardin national qui nous a concocté la cérémonie d’ouverture.

Post Instagram Voir sur instagram.com

19h31 : On l’attendait depuis si longtemps, cette fois c’est parti pour le Mondial de rugby en France. Avec un magnifique France-Nouvelle Zélande en guise d’apéritif. Miam !

Les Bleus qui peuvent endosser le costard de favoris dès ce soir, mais il va falloir passer sur le corps des Blacks.

19h30 : DING DING ! Une fois n’est pas coutume, c’est pour du rugby que l’on va vibrer ce soir !

Avis à vous qui êtes vautrés dans votre canapé : pas la peine de réclamer les mains (ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de surface de réparation de toute façon) ou de râler à chaque faux rebond de ce ballon décidément bien étrange.

Amara Diouf, 15 ans, le wonderkid du Sénégal