Le Havre creuse, Annecy coule, Dijon se relance

Avec le match de nul de Bordeaux face à Saint-Étienne (1-1) plus tôt ce samedi après-midi, Le Havre avait l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart avec son dauphin. Toutefois, ce sont les Mayennais qui ouvrent le score grâce à Jordan Adéoti qui profite d’une grosse erreur d’Arouna Sanganté. Antoine Joujou, bien servi par Jamal Thiaré qui a profité d’une bévue de la défense lavalloise, remet vite les Normands à égalité, en inscrivant son premier but en pro. Fautif sur le premier but, Sanganté se rattrape en expédiant le ballon sous la barre et en offrant la victoire aux siens (2-1). Metz profite également du nul des Girondins pour revenir dans la course à la montée. Face à des Annéciens carbonisés à la suite de leur exploit à Marseille en Coupe de France, les Grenats font la différence via l’inévitable Georges Mikautadze, qui profite d’un coup franc joué rapidement pour ouvrir la marque. C’est encore lui qui permet à Youssef Maziz de corser l’addition, puis il enfonce les locaux au terme d’un immense slalom (0-3). Ce succès les fait revenir à deux longueurs des Bordelais.

Bastia fait le boulot

Rapidement menés par Nîmes après un but de Malik Tchoukounté, les Bastiais ont su renverser la situation à Furiani. D’abord avec un véritable missile du gauche décoché par Kapitbafan Djoco à l’entrée de la surface, puis grâce à Frank Magri. Le Corse profite d’une monumentale erreur de communication entre De Gevigney et son gardien pour marquer dans le but vide. Nîmes revient dans le match avec une frappe sous la barre de Pablo Pagis, mais les locaux voient la victoire se dessiner après un penalty transformé par Kévin Van Den Kerkhof. Ce dernier scelle le succès en offrant sur un plateau le quatrième but à Yohan Bai (4-2). À part le Sporting, les outsiders à la montée ont laissé filer de précieux points. À l’image de Quevilly-Rouen, tenu en échec à domicile par Valenciennes, qui a ouvert le score en moins de 20 secondes, après une énorme percée de Mohamed Kaba, conclue par Adrian Grbić. QRM égalise finalement en fin de rencontre grâce à Mamady Bangré (1-1).

Les Grenoblois, battus à Lyon en Coupe de France mardi dernier, ont aussi payé leurs efforts de la semaine, et se sont inclinés à Dijon. Grâce à un but de Mickaël Le Bihan, seul au second poteau après un centre de Bryan Soumaré, les Bourguignons renouent avec la victoire, après six matchs sans succès (1-0). Cela leur permet de se relancer dans la course au maintien, et de revenir à un point de Pau, premier non-reléguable, défait à Amiens. Après trois revers consécutifs, les Samariens reprennent enfin des points grâce à une frappe au ras du poteau d’Antoine Léautey, parfaitement lancé par Gaël Kakuta. Les Amiénois s’installent de nouveau dans le ventre mou, et actent quasiment leur maintien (1-0).

Au contraire du Paris FC, encore battu à Charléty, dominé par Guingamp. Hugo Picard ouvre son compteur chez les professionnels en envoyant une sublime frappe enroulée du droit dans la lucarne opposée. Dans la foulée, Baptiste Guillaume double la mise en concluant dans le but vide. Malgré la réduction de l’écart de Morgan Guilavogui, le PFC s’incline et voit la zone rouge se rapprocher (1-2). Une partie de classement que connaissent bien Niort et Rodez, qui s’affrontaient pour le dramatico. Si les Chamois ouvrent le score grâce à une merveille de frappe de Junior Olaitan, ils sont rejoints par le RAF après un penalty transformé par Bradlay Danger. Bryan Passi détourne ensuite un centre de Marvin Senaya dans ses propres filets avant que Junior Flemmings n’égalise. Lucas Buades redonne l’avantage aux Ruthénois en piquant son ballon après un contre éclair et offre la victoire aux siens (2-3).

Amiens SC 1-0 Pau FC

But : Léautey (6e) pour les Amiénois.

FC Annecy 0-3 FC Metz

Buts : Mikautadze (27e, 83e) et Maziz (50e) pour les Grenats.

SC Bastia 4-2 Nîmes Olympique

Buts : Djoco (28e), Magri (36e), Van Den Kerkhof (73e, SP) et Bai (88e) pour les Corses // Tchoukounté (11e) et Pagis (51e) pour les Crocos.

Dijon FCO 1-0 Grenoble Foot 38

But : Le Bihan (21e) pour les Bourguignons.

Le Havre AC 2-1 Stade lavallois MFC

Buts : Joujou (16e) et Sanganté (79e) pour les Hacmen // Adéoti (10e) pour les Tangos.

Chamois niortais 2-3 Rodez AF

Buts : Olaitan (11e) et Flemmings (79e) pour les Chamois // Danger (24e, SP), Passi (31e, CSC) et Buades (87e) pour les Ruthénois.

Paris FC 1-2 EA Guingamp

Buts : Guilavogui (47e) pour les Parisiens // Picard (26e) et Guillaume (32e) pour les Bretons.

Quevilly-Rouen 1-1 Valenciennes FC

Buts : Bangré (86e) pour les Normands // Grbić (1re) pour les Nordistes.

Revivez la victoire du PSG contre Nantes