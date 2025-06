Faut-il insister avec Kylian Mbappé en pointe ?

24 tirs, 9 cadrés et 4 buts. Le bilan offensif de l’équipe de France face à l’Espagne a été plutôt bon. Ce jeudi soir à Stuttgart, les Bleus se sont en effet inclinés contre une Roja déchaînée (5-4) – pour le compte des demi-finales de Ligue des nations –, plombés par leur défense, mais avec une attaque globalement satisfaisante. Pourtant, malgré le jeu ouvert proposé, quelques incertitudes ont encore sauté aux yeux. Parmi elles, l’absence d’une vraie pointe capable d’aimanter les ballons et, en arrière-plan, la place à donner à Kylian Mbappé.

« Il n’y a personne dans la surface ! » Râleur et un brin frustré par le temps passant à toute vitesse, Bixente Lizarazu a fait parler les émotions. Et son passé d’ancien latéral. Durant la rencontre, le consultant pour TF1 a ainsi pointé du doigt le manque de présence au point de penalty des attaquants français, incapables de réceptionner les (nombreux) centres de Theo Hernandez puis de Malo Gusto. Une lacune expliquée par l’absence d’un 9 dans la boîte et le jeu trop en décrochage d’Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé. Ce dernier était pourtant préposé à la tâche. Aligné dans l’axe, Mbappé a ainsi tenu son rang durant une partie de la première période, avant de revenir à ses mauvaises habitudes : redescendre d’un cran pour toucher plus de ballons, s’exporter sur l’aile gauche pour prendre la profondeur. De quoi donner l’impression d’être partout mais nulle part à la fois, et de faciliter le travail des défenseurs ibériques délestés d’un poids devant leur cage. D’autant que les tâtonnements de Mbappé n’ont jamais vraiment su être compensés par Dembélé – qui découvre ce poste de buteur cette saison – fatigué.

Mbappé doit être associé à un buteur

C’est dans ce flou positionnel que les Bleus vivent donc depuis près de deux ans. Longtemps aidé par Olivier Giroud, Didier Deschamps disposait du point d’ancrage nécessaire pour construire une ligne d’attaque homogène. Mbappé en était d’ailleurs l’un des bénéficiaires, lui qui, durant la Coupe du monde 2022 par exemple, répétait à l’envi son plaisir d’évoluer aux côtés de Giroud, propice au sale boulot. Le Kyks pouvait dès lors jouir d’une certaine liberté, en partant le plus souvent de son couloir gauche pour finir dans la surface. Face à l’Espagne ce jeudi, c’est d’ailleurs dans ce rôle de « 7 et demi » qu’il a brièvement retrouvé ces sensations. Débordant Pedro Porro, Mbappé a pris de vitesse le latéral, avant de le pousser au penalty. Transformé dans la foulée par celui qui était resté muet lors de ses sept derniers matchs en équipe de France. Le premier but depuis un penalty déjà contre la Pologne à l’Euro, alors que son dernier but dans le jeu remonte à il y a un an tout rond (face au Luxembourg). Mais pour le reste, rien de bien solide.

📻"On a les b*****" Kylian Mbappé, frustré au micro de Saber Desfarges, après la défaite des Bleus face à l'Espagne Suivez le Mag pour toutes les réactions de cette demi-finale ! Espagne - France, c'est en direct sur @TF1 et sur @tf1plus : https://t.co/I0Fma3zlGX pic.twitter.com/gWEWfOUCM9 — TF1 (@TF1) June 5, 2025

On serait alors tenté de parler de position expérimentale pour justifier ce faible rendement lorsqu’il est aligné seul devant. Au Real Madrid, il lui a d’ailleurs fallu six mois pour prendre la pleine mesure de son rôle et complètement décoller à partir de janvier. En équipe de France, l’espacement des matchs et le manque d’automatisme n’aidant pas, cela prendra certainement plus de temps. Sur ses 86 capes au moment où s’écrivent ces lignes, Kylian Mbappé a été titularisé à 25 reprises comme avant-centre, mais seulement 9 fois comme unique pointe. Lien de cause à effet ou non, ces 9 matchs correspondent à ses périodes les moins décisives en équipe de France : été 2021, avec 2 buts inscrits en 5 rencontres et depuis l’ouverture de l’Euro 2024, avec 2 buts et 2 passes en 10 matchs. Soit son plus faible rendement en carrière internationale. Enfin, et en complément de cet argumentaire, il est intéressant de noter que le seul but français inscrit sur une attaque placée contre l’Espagne a été l’œuvre de Randal Kolo Muani, avant-centre de formation. Pour Didier Deschamps et Kylian Mbappé, la solution se trouve donc peut-être là : sous la semelle d’une pointe.

