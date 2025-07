La défense, nouvelle arme de l'équipe de France

Privée de sa capitaine Griedge Mbock, touchée au mollet et forfait pour cette rencontre, l'équipe de France a tenu le choc en défense. Malgré le but encaissé, Alice Sombath et Maëlle Lakrar ont montré l'étendu de leur potentiel et pourrait bien bousculer la hiérarchie préalablement établie.

Alors que la page Wendie Renard s’est pour l’instant refermée en équipe de France, de nouvelles têtes ont fait leur apparition dans la défense tricolore, à l’image d’Alice Sombath qui a honoré face à l’Angleterre sa quatrième titularisation avec les Bleues. Associée à Maëlle Lakrar pour la première fois comme charnière titulaire, à la suite du forfait de Griedge Mbock, les deux joueuses ont donné pleinement satisfaction, malgré le but encaissé face aux championnes d’Europe en titre. Suffisant pour rassurer en l’absence de la capitaine désignée et peut-être même pour bousculer la hiérarchie pré-établie.

1 – L'Angleterre est la toute première équipe à perdre son premier match de l'EURO féminin en tant que tenante du titre. Exploit. #FRAANG pic.twitter.com/V5pOAv0WxO — OptaJean (@OptaJean) July 5, 2025

Un passage à une défense à 4 salutaire

Souhaitant une équipe capable de s’adapter à n’importe quel adversaire, Laurent Bonadei avait mis en exergue au début de son mandat la nécessité pour son équipe de pouvoir maîtriser aussi bien la défense à trois que celle à quatre. Une volonté mise à mal lors de la défaite des Bleues face à l’Espagne en décembre dernier (2-4) où la défense tricolore avait pris l’eau, perforée de part en part par les incessantes vagues rouges. Sept mois plus tard, l’équipe de France a enfin trouvé son équilibre avec une défense à quatre et une charnière qui a toujours su répondre présente, malgré les nombreux changements opérés à la suite de blessures, un système qui satisfait le sélectionneur tricolore : « C’est vrai qu’on avait expérimenté le 3-4-3 sur trois des quatre matches de l’automne 2024 et puis là on a démarré la saison en l’année 2025 avec quatre matchs de ligue des nations en 4-3-3. L’idée c’était de travailler le 3-4-3 pour pouvoir basculer sur un 4-3-3 parce qu’entre les deux systèmes il n’y a pas une grande différence. Pour l’instant on va dire que le 4-3-3 nous réussit bien. » Une réalité puisque la France demeure invaincue sur l’année 2025 et n’a encaissé que cinq buts.

Malgré le turn-over des joueuses défensives dans l’axe, Laurent Bonadei n’a pas hésité à faire l’éloge de sa charnière à l’issue de la victoire face à l’Angleterre : « Je suis vraiment satisfait de ce qu’ont fait Maëlle et Alice dans la charnière centrale ». Un constat partagé par Delphine Cascarino, élue joueuse du match : « Ce qui m’impressionne le plus c’est défensivement. Défensivement on a été très solide avec des jeunes joueuses vraiment au rendez-vous donc voilà c’est positif pour la suite et pour l’équipe. Tout le monde était impliqué que ce soit les onze titulaires et les entrantes franchement elles nous ont fait beaucoup de bien, donc voilà c’est très positif pour le groupe. »

La jeunesse comme étendard

Du haut de ses 21 ans, Alice Sombath s’annonce comme le futur de la défense des Bleues. Après une performance majuscule face à la Suisse en Ligue des Nations fin mai, la joueuse d’OL Lyonnes s’est une nouvelle fois illustrée pour son premier match dans un Euro avec de multiples sauvetages. Laurent Bonadei n’a pas hésité à tresser des louanges à sa numéro 4 en conférence de presse : « Alice, elle a fait un grand match. Elle est dans la continuité de ce qu’elle fait avec nous depuis quelques temps. Elle avait déjà fait un gros match contre la Suisse lorsqu’on avait joué à Nancy, notre cinquième match de groupe en Ligue des Nations. C’est une joueuse qui démontre beaucoup de qualité. Elle est dans un grand club, l’Olympique Lyonnais en France, où elle s’entraîne durement tous les jours avec des joueuses de classe internationale. Elle a beaucoup appris à côté de très grandes joueuses et aujourd’hui elle met à profit toutes ses qualités. C’est une joueuse intelligente, c’est une joueuse qui est très solide dans les duels, qui est capable aussi de gagner ses duels aériens et elle a ce calme qui permet aussi dans les relances et sous pression de ressortir proprement le ballon. »

Interrogée sur sa performance du soir, la native de Charenton-le-Pont s’est réjoui de sa performance sans oublier de mettre en avant le collectif tricolore : « On va dire que j’étais sereine. Je suis plutôt une personne assez calme. Donc il y avait peut-être la pression, mais une bonne pression et je sais en jouer. Donc très contente de ma performance et de la performance de l’équipe.» Associée à Lakrar, Sombath n’a pas hésité à témoigner de la complémentarité de leur duo du soir : « Avec Maëlle, ça fait un moment qu’on travaille ensemble. Donc on arrive à avoir une connexion entre nous. Et aujourd’hui, c’est vrai que Gridge n’est pas là. Donc elle a un peu pris ce rôle aussi de leader derrière. Et j’étais très contente de pouvoir jouer avec elle. » Rassurante dans l’axe, mature dans son jeu et décisive dans sa surface, Sombath semble avoir gagné sa place dans le onze titulaire au détriment de Thiniba Samoura avec qui elle est en concurrence en tant que troisième choix et pourrait bien donner tort aux mauvaises langues qui estimaient que sans Wendie Renard la défense tricolore était vouée à sa perte.

Euro 2025 (F) : Les belles audiences TV de France-Angleterre