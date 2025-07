Les Bleues s’offrent les championnes d’Europe en titre pour leur entrée en lice

France 2-1 Angleterre

Buts : Katoto (36e), Baltimore (39e) pour les Bleues // Walsh (86e) pour les Lionesses

Dans un Stadion Letzigrund bondé (sur les 22 700 billets mis en vente, 22 542 avaient trouvé preneurs), l’équipe de France nouvelle génération est entrée dans le dur d’emblée en affrontant l’Angleterre, championne d’Europe en titre. Mais, insouciantes et déterminées, les Bleues ont tout gagné ce samedi soir : les cœurs, le match et même la bataille des tribunes (en sous-effectif par rapport aux fans anglais, les supporters tricolores ont fait l’ambiance du début à la fin de la rencontre).

Trois minutes pour tout écraser

Alors que la nuit tombe progressivement sur Zurich, rendant visible la panne de deux spots lumineux du Stadion Letzigrund, et au terme d’un avant-match placé sous le signe de l’émotion (minute de silence en mémoire de Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture, genou à terre posé par les 22 actrices de la rencontre afin de lutter contre le racisme), les Bleues se font sévèrement secouer dès l’entame de match. La faute à une Lauren James finalement présente dans le onze de départ anglais, qui croit mettre les Lionesses sur de bons rails dès le coup d’envoi avec une frappe au-dessus (1re) puis un centre tendu au point de penalty qu’Alessia Russo ne parvient pas à reprendre (4e). Malgré l’absence de Griedge Mbock, touchée au mollet et forfait pour la rencontre, la défense tient bon face aux assauts répétés des championnes d’Europe. Et alors que Russo pense avoir fait le plus dur en poussant le ballon dans la cage tricolore, la VAR sauve les Bleues en soulignant le bon alignement de la néophyte Alice Sombath (16e).

39' ⚽ DEUXIÈME BUT pour la France !! Sandy Baltimore profite d'un contre favorable et envoie une frappe surpuissante au fond des filets ! 💥🔥 🇫🇷 2-0 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

C’est alors que le show français passe des tribunes au terrain : sur une passe en profondeur lumineuse d’Elisa De Almeida pour Delphine Cascarino, la joueuse de San Diego trouve Marie-Antoinette Katoto, laissée à l’abandon par Alex Greenwood et qui ne se fait pas prier pour envoyer Hannah Hampton récupérer le ballon au fond de ses filets (1-0, 36e). Brillante sous le maillot bleu depuis le début de l’année 2025, Sandy Baltimore terrorise ensuite la défense anglaise en envoyant Lucy Bronze sur les fesses et en éliminant facilement Leah Williamson pour fracasser la lucarne de Hampton (2-0, 39e). Explosion de joie garantie dans le virage tricolore, avec quelques poings rageurs visibles en tribune de presse. Deux buts en trois minutes, soit autant que ce qu’a encaissé l’Angleterre lors de l’Euro 2022.

La révolte anglaise a sonné trop tard

Devenue titulaire en sélection à la place de Mary Earps, Hampton ne rassure pas sa défense et se rend coupable de deux fautes de main : d’abord sur la frappe de Grace Geyoro qui paraissait pourtant anodine, la portière de Chelsea laissant échapper le ballon avant de le récupérer sur sa ligne (54e), puis sur le centre de Clara Mateo tout juste entrée en jeu qu’elle ne réussit pas à capter (65e). Côté anglais, la passe en profondeur du crâne de Maëlle Lakrar – sa seule erreur de la rencontre – ne profite pas aux protégées de Sarina Wiegman en raison du contrôle approximatif de Russo (52e). En manque d’inspiration pendant 85 minutes, les Anglaises reviennent finalement d’outre-tombe grâce à Keira Walsh, transparente jusque-là : sur un corner tiré par Ella Toone et mal dégagé par la défense tricolore, Walsh ouvre son pied droit à l’entrée de la surface de réparation pour toucher la lucarne gauche de Pauline Peyraud-Magnin (2-1, 86e). Les Anglaises poussent, mais Sombath (89e) et Selma Bacha (90e+4) viennent sauver la maison bleue pour offrir une entrée parfaite dans la compétition pour l’équipe de France. Les protégées de Laurent Bonadei rejoignent ainsi les Pays-Bas (qui ont battu le Pays de Galles) en tête de ce groupe D, même si les Néerlandaises se sont offert la première place grâce au goal-average.

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Bacha, Sombath, Lakrar, De Almeida (N’Dongala, 80e) – Geyoro, Jean-François, Karchaoui (Toletti, 80e) – Cascarino (Diani, 62e), Katoto (Mateo, 62e), Baltimore (Malard, 62e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Angleterre (4-3-3) : Hampton – Bronze, Williamson, Greenwood (Agyemand, 86e), Carter (Charles, 60e) – James (Toone, 60e), Walsh, Stanway (Clinton, 77e) – Mead (Kelly, 60e), Russo, Hemp. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Les notes des Bleues face à l’Angleterre