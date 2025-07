Les Pays-Bas assurent face au Pays de Galles avant de défier les Bleues

Pays de Galles 0-3 Pays-Bas

Buts : Miedema (45e+3), Pelova (48e) et Brugts (57e)

Déjà un premier coup de pression sur les Bleues.

Le premier match du groupe D a nettement tourné en faveur des Pays-Bas, qui ont largement battu le Pays de Galles (3-0). Une belle entrée en matière pour des Néerlandaises qui ont touché les montants à trois reprises, mais qui ont surtout pu compter sur le talent de Vivianne Miedema pour ouvrir le score d’un délice de frappe enroulée après un double crochet à l’angle de la surface (0-1, 45e+3). Cette avance a, ensuite, été consolidée au retour des vestiaires.

Baptême du feu difficile pour les Galloises

Laissée absolument seul au cœur de la surface sur un service de Danielle van de Donk, Victoria Pelova ne s’est ainsi pas fait prier pour doubler la mise (0-2, 48e). Le troisième est arrivé presque aussi vite par l’intermédiaire d’Esmée Brugts, à la retombée d’un long centre vers le second poteau (0-3, 57e). Le baptême du feu a été difficile pour les Galloises, qui disputaient leur premier match dans un tournoi international et qui tenteront de faire mieux dans quatre jours contre l’équipe de France. Les Néerlandaises, quant à elle, se positionnent déjà dans une course à trois qui promet d’être particulièrement rude face à l’Angleterre et la France.

Voilà une équipe qui va pouvoir tranquillement se regarder le choc du soir autour d’un bon repas chaud.