- Ligue 1
- J6
- Lille-Lyon
En direct : Lille-Lyon (0-0)
Sinon on a appris que Ainsley Maitland-Niles n'aime pas le thé. Et vous, c'est quoi votre boisson d'avant-match ? Plutôt Picon-bière ou matcha latte ?
Et voili-voilou le onze rhodanien, avec le retour de suspension de Tyler Morton, et la présence du petit prodige Khalis Merah. Ce sera donc encore un Coco Tolisso en pointe ?
*<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le LOSC 👊🔴🔵<a href="https://twitter.com/hashtag/LOSCOL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LOSCOL</a> <a href="https://t.co/QnlV5tq9Yo">pic.twitter.com/QnlV5tq9Yo</a></p>— Olympique Lyonnais (@OL) <a href="
?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Place aux compositions, avec pour commencer le onze des Dogues. En l'absence du capitaine attitré Benjamin André, c'est notre Olivier Giroud national qui portera le brassard. Sympathique !
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒍'𝑶𝑳 ⚔️
Avec la première d'Arnaud Bodart en l'absence de Berke Özer 🧤🇧🇪#LOSCOL pic.twitter.com/ImSkRsh6tm
?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025
𝑳𝒆 𝑿𝑰 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒂𝒇𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒆𝒓 𝒍'𝑶𝑳 ⚔️ Avec la première d'Arnaud Bodart en l'absence de Berke Özer 🧤🇧🇪#LOSCOL pic.twitter.com/ImSkRsh6tm— LOSC (@losclive)
Lille comme Lyon ont un peu souffert pour l'emporter ce jeudi, mais le job a été fait. Retour aux affaires locales, entre un LOSC qui doit laver l'affront de la rouste reçue chez le voisin lensois dimanche dernier, tandis que Lyon doit planter cinq buts et l'emporter avec au moins quatre d'écart pour prendre la tête du classement. Chiche ? Sinon, vos pronos ?
Salut l'équipe ! Alors, vous passez un bon dimanche ? En même temps, quoi de mieux qu'une encontre entre européens, tous deux prêts à sauter sur la deuxième place pour profiter du jour du Seigneur... Puis qu'on se le dise, elle ne serait pas là, la véritable affiche du week-end en Ligue 1 ?
Lille
Olympique Lyonnais
Par Baptiste Brenot