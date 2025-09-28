En direct : Lille-Lyon (0-0)

Et voili-voilou le onze rhodanien, avec le retour de suspension de Tyler Morton, et la présence du petit prodige Khalis Merah. Ce sera donc encore un Coco Tolisso en pointe ?

*<blockquote class="twitter-tweet-lazy"><p lang="fr" dir="ltr">🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le LOSC 👊🔴🔵<a href="https://twitter.com/hashtag/LOSCOL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LOSCOL</a> <a href="https://t.co/QnlV5tq9Yo">pic.twitter.com/QnlV5tq9Yo</a></p>— Olympique Lyonnais (@OL) <a href=" ?ref_src=twsrc%5Etfw">September 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>