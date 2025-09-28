S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J6
  • Lille-Lyon

En direct : Lille-Lyon (0-0)

Par Baptiste Brenot
En direct : Lille-Lyon (0-0)
0 - 0

À jouer

Sinon on a appris que Ainsley Maitland-Niles n'aime pas le thé. Et vous, c'est quoi votre boisson d'avant-match ? Plutôt Picon-bière ou matcha latte ?

Et voili-voilou le onze rhodanien, avec le retour de suspension de Tyler Morton, et la présence du petit prodige Khalis Merah. Ce sera donc encore un Coco Tolisso en pointe ?

Place aux compositions, avec pour commencer le onze des Dogues. En l'absence du capitaine attitré Benjamin André, c'est notre Olivier Giroud national qui portera le brassard. Sympathique !

 

Lille comme Lyon ont un peu souffert pour l'emporter ce jeudi, mais le job a été fait. Retour aux affaires locales, entre un LOSC qui doit laver l'affront de la rouste reçue chez le voisin lensois dimanche dernier, tandis que Lyon doit planter cinq buts et l'emporter avec au moins quatre d'écart pour prendre la tête du classement. Chiche ? Sinon, vos pronos ?

 

 

 

Salut l'équipe ! Alors, vous passez un bon dimanche ? En même temps, quoi de mieux qu'une encontre entre européens, tous deux prêts à sauter sur la deuxième place pour profiter du jour du Seigneur... Puis qu'on se le dise, elle ne serait pas là, la véritable affiche du week-end en Ligue 1 ?

Par Baptiste Brenot

