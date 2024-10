Les Bleus lancent leur vie sans Antoine Griezmann

La liste de Didier Deschamps pour les matchs du mois d’octobre

Gardiens : Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba

Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux : Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Mattéo Guendouzi, Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise, Marcus Thuram

14h39 : Millot et Akliouche, bientôt appelés ? « Ils sont loin, oui et non. C’est par rapport à la concurrence. Ils sont avec la sélection Espoirs, on les suit régulièrement. » On n’apprend rien.

14h37 : Pavard s’éloigne-t-il des Bleus ? « Je sais ce qu’il est capable de faire », répond Dédé, qui confirme qu’il a aussi un œil sur Kalulu. Ca sent le roussi pour Benji.

14h35 : Une question sur Rabiot pour relancer la machine. « J’ai échangé plusieurs fois avec lui, il a joué 30 minutes au dernier match, il a encore besoin de temps. Le dernier match qu’il a débuté, c’était le 9 juillet. Il ne faut pas se précipiter, c’est plus sage pour lui qu’il ait encore des semaines où il pourra parfaire sa condition. Si tout se passe bien, il sera de nouveau dispo pour le mois de novembre. »

14h33 : Rien à signaler au sujet du retour de Nkunku, « il n’a pas un temps de jeu excessif mais à chaque fois qu’il a joué (avec Chelsea), il a plein d’énergie ». Merci Didier !

14h30 : Sous pression, Dédé ? « Je ne sais pas… La fonction que j’ai depuis un petit moment est toujours exposée. Je vis avec. Il y a des choses agréables, d’autres moins quand ce ne sont pas forcément des choses factuelles. Bon, je ne vais pas perdre d’énergie avec ça. Chacun a sa propre liberté de penser, je suis habitué à ça. Je ne vous cache pas qu’un environnement un peu plus serein, ce serait bien pour l’équipe de France ! »

14h28 : Sur l’absence de Lulu Chevalier : « Il se rapproche de plus en plus. Les trois qui sont là n’ont pas baissé leur niveau. Il est plus jeune, ça viendra à un moment ou un autre. (…) Ca leur met aussi une obligation de rester performant, à tous les trois. »

14h27 : Tout le blabla de Dédé ne nous fera pas oublier qu’on nous prive de voir Griezmann achever sa carrière internationale aux USA, pour une Coupe du monde, dans un pays qui le fascine et qu’il adore…

14h24 : Didier a-t-il essayé de retenir son chouchou ? « C’est sa décision. Ce n’est pas un Antoine qui était en réflexion ou en train de se poser la question, il était dans une décision suite à une réflexion murie et aboutie. Autrement, il serait là aujourd’hui. »

14h21 : Une relance sur la retraite de Grizou ! Alors, est-ce que son « déclassement » a pesé dans sa décision ? « Ca va au-delà de ce qui a pu se passer en septembre, assure Dédé. Si Antoine a pu être déçu ponctuellement, ça n’a pas duré, même pas un jour. Il sait très bien ce qui m’a amené à ne pas lui donner le brassard. C’est aussi une responsabilité et des contraintes importantes. Le connaissant, il n’a pas besoin de ça, il a besoin de cette tranquillité, cette liberté, cette spontanéité. Ce qui n’empêche qu’il a été un très bon leader. »

14h19 : Pas de réponse quant à l’identité du capitaine et du vice-capitaine sans Kylian et Antoine, Dédé en parlera d’abord aux joueurs. On prendra notre mal en patience. (Maignan ?)

14h17 : Dédé renvoie la balle comme il sait bien le faire. Kylian n’était « pas dans les meilleures conditions lors du dernier rassemblement » et pas de doute à avoir quant à « l’implication de Kylian ».

14h16 : Une question sur le « détachement » du Kyks à l’égard de la France, terrain glissant !

14h15 : Quatre minutes de monologue sur Grizou pour tourner cette page, Dédé est d’humeur bavarde.

14h13 : L’accusé essaie d’endormir le jury, il faut vite reprendre la main !

14h12 : « On n’a pas les mêmes priorités à 33 ans qu’à 25 ans. J’ai eu une très belle discussion avec lui, mais j’avais en face de moi un Antoine qui avait bouclé la boucle dans sa réflexion. Je ne peux que respecter. »

14h10 : Allez, la langue de bois pour parler d’Antoine, « mon chouchou », nous redit la Dech. « Evidemment, ce n’est pas une décision sur un coup de tête, elle a été prise par Antoine après une réflexion qui a mûri. Il y a une fatigue physique mais aussi psychologique. (…) J’ai échangé longuement avec lui, il a pris cette décision et elle lui va bien, ce n’est pas contraint et forcé. »

14h08 : Dédé répond à l’absence de Mbappé : « J’ai échangé avec Kylian, (…) il a un problème qui n’est pas grave mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques non plus. »

📋 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 pour nos 2️⃣ prochains matchs de Ligue des Nations 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mSGiEn9IAK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 3, 2024

14h07 : Nkunku, le come-back !

14h06 : ADRIEN RABIOT… n’est pas là non plus.

14h06 : Pas de Lucas Chevalier, dommage…

14h04 : Bel effort de Messaoud Benterki pour combler en attendant l’arrivée de Dédé. Grosse activité dans l’entrejeu.

13h56 : Bon, et sinon, pourquoi pas un petit Lucas Chevalier dans l’équation ? Ce serait mérité.

13h53 : Si ça peut permettre à certains de grandir et prendre leurs responsabilités, on ne dit pas non.

13h52 : C’est tombé juste avant la pause déj, Mbappé sera laissé au chaud pendant cette trêve selon L’Equipe, histoire qu’il se retape comme il faut physiquement à Madrid… Dédé va devoir réfléchir un peu, c’est pas plus mal.

13h50 : A noter que les Bleus ne se déplaceront pas en Israël, le match se jouera à Budapest, pour des raisons de sécurité évidentes. Israël avait déjà « reçu » l’Italie dans la capitale hongroise le mois dernier.

13h49 : Côté terrain, un peu de contexte : les Bleus sont deuxièmes du groupe, à trois points du leader italien, venu nous fesser au Parc le mois dernier. Pas trop le droit à l’erreur, donc, si on veut rester en course pour la première place.

13h46 : L’accusé Didier Deschamps doit répondre de l’accusation de meurtre de la carrière internationale d’Antoine Griezmann. Le peuple réclame des explications, et pas cette foutue langue de bois… ON VEUT LA VÉRITÉ DIDIER !

13h45 : Toc toc toc… Qui est là ? C’est Dédé ! Le guide suprême revient annoncer sa liste pour les échéances d’octobre en Ligue des nations (Israël le 10, la Belgique le 14). Ca tombe trèèèèès bien, Didier, parce qu’on doit sérieusement parler…

