En direct : France-Afrique du sud (25-26)

France 25-26 Afrique du sud

68e : La transformation n’est qu’une formalité, et l’Afrique du sud est de nouveau devant !

67e : Essai d’Etzebeth sous les poteaux ! Quel coup dur pour l’équipe de France !

66e : Olala la pénalité pour les Boks à quelques mètres de la ligne bleue… Ils vont jouer à la main.

64e : Qu’elles sont dures ces mêlées…

62e : Vous êtes plutôt crocher de Louis Bielle-Biarrey ou d’Ousmane Dembélé ?

61e : Protocole commotion pour le troisième ligne des Boks sur le coup.

61e : Le membre du staff médical qui se faufile juste avant le contact monstrueux entre Penaud et Du Toit, vous pensez qu’il a eu peur ?

61e : Ça c’est des barbelés.

60e : Le contre en touche ! Dégagez-moi ça une bonne fois pour toutes !

59e : Aïe aïe aïe les Bleus encore pénalisés en mêlée… La tension est maximale dans les 22 français.

58e : Kolbe est MONUMENTAL. Mais c’est insuffisant pour le moment, c’est au tour des Bleus de résister.

57e Oh Jalibert qui dévisse complètement ! Heureusement qu’elle sort celle-là… On ne serait pas sur la première erreur pas directement sanctionnée d’un essai ?

57e : Le contest de Mauvaka !

56e : Et encore une chandelle récupérée par les Sud-africains ! On est sur la plus longue action des Boks dans ce match !

54e : C’est tranquillement réussi par Thomas Ramos ! On appelle ça trois points de haute lutte après quatorze minute de bataille rangée dans le camp des Boks !

53e : Pénalité pour les Bleus après une nouvelle mêlée ! Antoine Dupont désigne les poteaux.

52e : Quelle bagarre de tous les instants, c’est assez incroyable…

51e : Du sang neuf côté Boks pour essayer de respirer. François Cros remplace Jelonch pour les tricolores.

50e : Wardi et Taofifenua lancés dans la bataille. Le héros Cyril Baille quitte la pelouse, ainsi que Flamment.

49e Les Sud-africains sont roués de coups depuis la reprise, mais ne cèdent rien. Et Etzebeth est de retour.

48e : Le nombre de ballons grattés par les Boks, c’est une folie.

46e : Les Bleus encore pas payés malgré une nouvelle action de classe de Dupont… C’est dur.

45e Changement de charnière côté Boks.

44e : Oh quel dommage cet en-avant de Penaud…

43e : Cheslin Kolbe aime autant le stade de France qu’Edison Cavani, et c’est pas peu dire.

42e : Petite info au passage, le carton d’Etzebeth restera jaune. Il sera donc de retour d’ici quelques minutes.

41e : Vous êtes prêts ? Jouez !

Il a appris les règles depuis la dernière fois Mbappé, vous croyez ?

3:14 – Le premier essai de @FranceRugby est intervenu après 3 minutes et 14 secondes de jeu, son 2nd plus rapide dans un match à élimination directe de Coupe du Monde après celui d'Olivier Magne contre l'Irlande en quarts de final de l'édition 2003 (2:38). Pi. #FRAvRSA #RWC2023 — OptaJean (@OptaJean) October 15, 2023

40e : Et derrière Thomas Ramos qui réussit la pénalité longue distance ! La France est devant à l’issue d’une première période complètement dingue. Il va vraiiiiiment falloir profiter des quinze prochaines minutes pour recharger les batteries de part et d’autre.

40e : Carton jaune et bunker pour le deuxième ligne des Boks. Au moins dix minutes de supériorité numérique à venir pour la France.

40e : Attention, appel à la VAR (oui on appelle ça le TMO en rugby). Etzebeth est allé mettre un bon coup de boule à Atonio.

39e : C’est sauvé par Bielle-Biarrey ! Superbe !

38e : Et ils ont raison, les Bleus sont pénalisés.

37e : Les Sud-africains qui décident de prendre la mêlée après un arrêt de volée, ça aussi c’est pas tous les soirs.

35e : Ouf l’en-vant de Libbock, qui avait franchi la ligne défensive. Voilà une des très rares mêlées de ce match.

33e : Je sais pas comment ce match va se terminer, mais celui-là, on s’en souviendra pendant un moment !

32e : Ramos ajoute deux points supplémentaires !

31e : Le doublé de Baille !!!! La France repart de l’avant et met l’Afrique du sud au supplice grâce à ses avants. Si Mauvaka est repris à deux mètres, Baille lui arrive à franchir la ligne !

29e Quel dommage ce rebond qui se refuse à Damian Penaud ! Il était parfaitement lancé dans la raquette.

27e : Transformation réussie par Libbock.

26e : Essai de Cheslin Kolbe ! La France se fait encore transpercer !

25e : Oui Ramos qui capte le ballon à la tombée d’une chandelle ! On progresse !

23e : La transormation contrée par Cheslin Kolbe ! Alors ça c’est rare.

22e : MAUVAKAAAAAA !!!! Encore une action dantesque de l’équipe de France, qui enchaîne plus de dix phases de jeu, pousse l’Afrique du sud à la faute, joue vite et Dupont envoie Mauvaka dans l’en-but d’une sautée d’école !

20e : Zéro action, aucun jeu proposé, deux chandelles très hautes et deux essais à la tombée. Voilà pour ces vingt premières minutes des Boks.

19e : Bon, la transformation est complètement ratée par Libbock.

18e : Le deuxième essai sud-africain pour De Allende ! Tout ça sur une nouvelle chandelle pas du tout gérée par l’équipe de France…

16e Oh la très longue pénalité de Thomas Ramos qui heurte le poteau !

15e Si même Danty est repoussé sur les placages adverses, on n’est pas sortis de l’auberge.

12e : Nous voilà rassurés, M. O’Keeffe connaît la règle de l’en-avant.

10e : Bon par contre on est sur les dix premières minutes du siècle, là. Il va falloir se calmer un tout petit peu messieurs, je ne vais pas tenir sinon.

9e : La transformation passe pour Manie Libbok. Pas une bonne nouvelle s’il est dans le coup au pied.

8e : La réaction de l’Afrique du sud ! Arendse file à l’essai après une mauvaise réception à la tombée d’une chandelle !

7e : Quelle action encore de l’équipe de France ! Mais par contre il y a en-avant des Sud-africains à un mètre de leur ligne, c’est incroyable !

5e : La transormation en coin est réussie par Thomas Ramos ! C’est ce qu’on appelle une entame de match parfaite.

4e : CYRIL BAILLE !!!!! Le ballon porté complètement dingue des Bleus qui traversent les 22 sud-africains comme du beurre et à l’arrivée Penaud peut envoyer son pilier dans l’en-but !

3e : Bielle-Biarrey déjà tout proche du premier essai ! Quelle action tricolore mais Arendse sauve la maison verte !

2e : Oui la charnière française qui se trouve les yeux fermés au pied ! Joga bonito.

1ère : C’est parti ! Ce sont les Sudaf qui lancent les hostilités ! Ça va faire boom !

20h55 : Allez, l’ambiance peut remonter de plusieurs crans pour les hymnes.

20h54 : Et on commence la soirée par des hommages aux victimes en Israël et dans les territoires palestiniens, mais également au professeur assassiné vendredi dernier à Arras.

20h53 : Les joueurs sont dans le couloir. Et sinon, ça va vous le palpitant ? Pas trop le trouillomètre à zéro ?

20h52 : Toujours un peu malaisantes ces images dans les vestiaires à quelques minutes du coup d’envoi, non ? C’est plutôt un moment où on imagine que les joueurs préfèreraient pouvoir se concentrer tranquilles.

20h50 : Côté sudaf, on a droit à quelques changements. Mais c’est bien sûr avec l’inamovible capitaine Siya Kolisi en troisième ligne, lui qui a battu le record d’Anthony Jelonch de la rupture des croisés soignée le plus rapidement de l’histoire.

20h49 : Autrement, vous les avez déjà vues passer 1000 fois cette semaine, mais je vous remets tout de même les compos. Et oui, Antoine Dupont est bien là, tout va bien.

20h47 : Et dire que Français et Springboks n’ont plus croisé le fer en phase finale d’une Coupe du monde depuis cette fameuse demie de 1995. La vengeance est un plat qui se mange froid, paraît-il.

🏉🙏 L'émotion de Philippe Saint-André, les larmes aux yeux, la gorge nouée, au moment de livrer tous les secrets de la défaite controversée du XV de France face à l'Afrique du Sud, en 1995. 💬 "J'ai craqué, je ne l'avais jamais dit. J'ai attendu 28 ans. Ça fait du bien." pic.twitter.com/9hzhGDXRHp — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) October 15, 2023

20h46 : Quatre ans à dominer le rugby mondial, et le moment de vérité est enfin arrivé. Un Grand Chelem en 2022, des références mondiales à chaque poste ou presque, un Antoine Dupont de retour, un Damian Penaud intenable… Des mois que les Bleus attendent ce moment, les voilà devant la première des trois montagnes à gravir pour écrire leur rêve.

20h45 : Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire ! C’était pas hier, c’est pas demain, c’est maintenant que l’équipe de France doit être immense pour survivre à ce choc monumental face à l’Afrique du sud. On y va !

