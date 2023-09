Mbappé comprend aussi bien le rugby que nous

Indéchiffrable.

Des passes en avant pas autorisées, des frappes dans les étoiles qui valent trois points, des joueurs intouchables au moment de lever le bras à la réception du ballon dans leurs 22 mètres, toutes les règles qui entourent les 22 mètres d’ailleurs, des biscottes qui envoient des joueurs dix minutes sur le banc… Allez savoir comment le XV de France a étrillé les All Blacks ce vendredi soir (27-13). Et pourtant, les deux sélections ont aplati autant de fois (deux) le ballon dans le camp adverse. Bref, pas étonnant que Kylian Mbappé était perdu dans les tribunes du Stade de France.

Kylian Mbappé 🙌 Le XV de France#RWC2023 I #FRAvNZL pic.twitter.com/0x2PolgzhH — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) September 8, 2023

Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Théo Hernandez, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano, Ousmane Dembélé et donc Mbappé, tous sont venus encourager leurs compatriotes de l’ovalie pour le compte de l’ouverture de la Coupe du monde de rugby. Dans une vidéo devenue virale, on voit le capitaine du PSG et des Bleus réagir après la guerre au deuxième essai français. Et à So Foot, on sait reconnaître quelqu’un qui n’y comprend rien à ce sport quand on en voit un. Jacques Chirac sort de ce corps.

En même temps, quand on plante un triplé en finale d’un Mondial, poser un ballon difforme sur le terrain semble ridicule.

Revivez la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (27-13)