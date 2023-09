Mondial 2023 Rugby

Gr.A

France-Nouvelle-Zélande

Les notes du XV de France contre les All Blacks

Par Antoine Donnarieix le Vendredi 08 Septembre à 23:40 Article modifié le Vendredi 08 Septembre à 23:40

Solidaire et talentueux, le XV de France est parvenu à remporter son match d'ouverture face aux All Blacks. Et sur le terrain, tout le monde ou presque a envoyé du lourd.