Bien manger, bien dormir et être en bonne santé avant le match à Munich ? Très peu pour Neymar aperçu en train de jouer au poker jusque tard et de traîner au McDonald's. Mais il peut faire beaucoup mieux pour agacer un peu plus Kylian Mbappé. Voici quelques idées.

1/ Regarder l’intégrale de One Piece…

D’après le site Gentside, il faudrait « 18 jours d’affilée ainsi que 23 heures et 26 minutes pour regarder l’intégralité des 22 saisons », le millier d’épisodes, les films et les bonus. Le tout sans dormir. Le hic, c’est qu’il faut manquer les trois prochains matchs contre Lille, Marseille et Nantes puisqu’il faut commencer le visionnage dès vendredi soir pour avoir terminé la saga le 8 mars. Mais bon, trois matchs de plus ou de moins avec ou sans Neymar, avec toutes les absences cumulées depuis 2017, qu’est-ce que ça change au fond ? L’avantage, c’est que ça le rapprochera un peu de ses supporters : avant le match aller contre le Bayern, le kop du PSG a déployé un immense et magnifique tifo à l’effigie de One Piece, déployé sur quasiment la moitié des tribunes, sur lequel on voyait le héros Luffy envoyer une rafale de coups de poing dont un qui fracassait le logo du Bayern.

2/ … tout en battant un record alimentaire

La référence digitale Le Tribunal du Net listait début décembre toute une ribambelle de records alimentaires : une pizza de 1800 mètres, un mec qui a mangé 26 000 Big Mac, un hot dog de 3 kilos avec une saucisse géante… En parlant de hot dog, il peut tout simplement essayer de battre le record de Joey « Mâchoires » Chestnut, l’Américain qui a réussi à en avaler 63 en 10 minutes. S’il fait ça la veille du huitième retour en faisant passer tout ça avec un bon Coca sur Instagram et qu’il dégueule à la septième minute de la rencontre, c’est l’assurance d’avoir une masterclass de Mbappé à l’interview de la mi-temps.

3/ Donner une interview à la presse senior

En pleine actualité sur la réforme des retraites et alors que sa jeunesse est désormais derrière lui, Neymar Junior pourrait donner un entretien fleuve à Pleine Vie, Notre Temps, ou tout simplement l’immense Senior Mag pour expliquer qu’il a de nouvelles aspirations, qu’il compte bien faire la part des choses entre la vie professionnelle et son cadre privé, qu’il veut profiter de ses petits-enfants qu’il n’a pas encore, qu’avec le temps il est devenu plus à l’écoute de lui-même et imperméable au jugement des autres. Et qu’il veut vivre pleinement ses 31 ans avant d’en avoir déjà 32. En gros, montrer qu’à lui, on lui parle d’âge.

4/ Encenser Hugo Ekitike

Bon, c’est vrai, comme Vitinha, il l’a pourri sur le terrain lors de la défaite à Monaco. Mais quoi de mieux pour se rabibocher que d’adouber publiquement le jeune Hugo Ekitike qui connaît une première saison compliquée avec le PSG ? Neymar n’aurait qu’à expliquer qu’il veut un joueur qui prenne moins la profondeur, moins rapide pour être dans le tempo de ses passes, laisser un flou quand on lui demande si c’est une critique envers Kylian Mbappé tout en précisant que c’est parfois plus utile d’avoir une pointe de 1,89m sur qui envoyer des centres ou des longs ballons. Avec un petit hashtag #PivotGang dans la foulée ?

5/ Jouer au poker le 8 mars

Les idées les plus simples sont souvent les plus efficaces. D’après des recherches hyperpoussées, il y aurait un tournoi de poker Superstack 100 en mode « Texas Hold’em No Limit » le 8 mars 2023, le soir de Bayern Munich-PSG, au Pasino Grand d’Aix-en-Provence. L’entrée est à 100 balles. S’il y a un bon wifi, il pourra peut-être se mettre le match de Mbappé sur son téléphone sur les genoux. Et s’il a la dalle, il y a un McDo à 850 mètres d’après Google Maps. Nickel pour boucler la boucle !