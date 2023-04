C’est le boxon au Nigeria

Qui n’en a jamais rêvé ? Jouer dans son club de quartier, et devenir international pour son pays, du jour au lendemain. Ce rêve, Daniel Bameyi le vit actuellement à Lagos, où l’équipe du Nigéria est rassemblée pour défier la Guinée-Bissau en ce mois de mars, dans un match qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Ce feuilleton aux allures de conte de fées n’a en réalité rien de merveilleux. Derrière la sélection de Bameyi se cache en effet une affaire de corruption, d’agents véreux, et de complicité au sein de la fédération nigériane (NFF). Explications.

Beurk Beurk FC

Au milieu d’Osimhen, Ndidi, Iheanacho ou Iwobi, Daniel Bameyi est un intrus. Ce joueur, latéral droit de formation, n’existe effectivement dans aucun registre fédéral nigérian. Bameyi est en réalité un joueur des championnats de quartier – comme il en existe de nombreux en Afrique – enrôlé par un agent qui, grâce à ses connexions au sein de la NFF, est parvenu à le placer en sélection. Son club ? Le Yum Yum FC. Sonnant comme une marque de nouilles instantanées, cette écurie n’est surtout affiliée à aucune ligue officielle. Ainsi, aucun des suiveurs du football local sollicité n’est parvenu à mettre la main sur un document attestant de l’existence de cette équipe. Unique indication : elle serait basée à Abuja. Pour ajouter un peu de ridicule, sur les différentes bases de données existantes, la date de création de ce Yum Yum FC correspond au début du mois de mars dernier. Soit quelques jours après la révélation de la liste de José Peseiro, le sélectionneur portugais des Super Eagles. Les sites de référence que sont Transfertmarkt, Soccerway ou Footballdatabase sont formels : le Yum Yum FC ne compte qu’un seul joueur dans son effectif et il s’appelle Daniel Bameyi.

Someone from @thenff is looking to profit by pushing this young man, Daniel Bameyi, through the shopping window as much as possible. This report by @owngoalnigeria is damning. The @NGSuperEagles shouldn't be used to do this kind of daylight nepotism.https://t.co/3xHP323Y96 pic.twitter.com/HNhb3VMpgb — Lolade Adewuyi (@Jololade) March 17, 2023

« Au Nigeria, un sentiment de honte a envahi, débute Lolade Ademuyi, éditorialiste réputé au pays, qui a donné l’alerte dans cette affaire. Le football nigérian compte de nombreux agents et administrateurs puissants qui ont une influence sur l’appel des joueurs dans les équipes nationales. » L’agent de Bameyi aurait donc usé de son influence auprès du président de la fédération, Ibrahim Musa Gusau. Élu à la tête de la NFF en septembre 2022, Gusau se serait appuyé sur les larges soutiens d’agents et autres représentants privés durant sa campagne. « Monsieur Gusau est le seul et unique responsable de ce bordel, fulmine Ademuyi. Sa campagne électorale a été en grande partie soutenue par des agents de joueurs. Aujourd’hui, ces mêmes agents lui demandent donc de leur rendre la pareille. Et parmi eux, celui de Bameyi, qui a réussi à placer son gamin en sélection. » Dès lors, quel poids possède José Peseiro ? Aucun pour l’éditorialiste : « Peseiro n’a pas son mot à dire dans ce genre de cas. Son contrat se termine en juin, et il sait très bien que s’il souhaite être prolongé, il doit se plier aux exigences de son président. »

Cas exceptionnel ou cas d’école ?

Avant d’arriver chez les A, Daniel Bameyi a ainsi gratté une place au sein d’une sélection B du Nigeria, partie défier le Costa Rica en match amical, en novembre (défaite 0-2 malgré la titularisation du grand Daniel Bameyi). Par la suite, le latéral droit de 17 ans a intégré les U20 qui ont terminé troisièmes de la dernière CAN en Égypte. Jamais sélectionné en jeune auparavant, le joueur né en 2006 a disputé l’intégralité du tournoi en tant que capitaine – signant une passe décisive tout de même – malgré les critiques acerbes concernant son niveau. Ademuyi : « L’agent de Bameyi est très connu au Nigeria. Je ne vais pas vous donner son nom pour éviter tout problème, mais sachez qu’au pays, ce monsieur est très puissant, et que sa spécialité est de faire du business avec ces joueurs totalement inconnus. » Le Nigeria serait donc face à une mafia, agissant au vu et au su de 200 millions d‘habitants. Pour s’en rendre compte, il suffit de remonter le temps. En 2015, cet agent poussait le regretté Stephen Keshi à convoquer Gabriel Okechukwu, alors pensionnaire de la petite école de Water FC, toujours à Abuja. Si par la suite, la carrière du géant attaquant s’est plus ou moins stabilisée (des passages au Karpaty Lviv ou au Wydad de Casablanca), cet épisode avait fait scandale. « L’agent d’Okechukwu n’est autre que celui de Bameyi, précise Ademuyi. J’étais là quand Gabriel a été convoqué en A. C’était contre le Tchad. Il n’avait pas joué, mais je me souviens de Monsieur Keshi lui remettant un maillot floqué du numéro 10. Vous imaginez l’affront ? Un tel numéro pour un joueur de quartier ? Depuis ce moment, chaque sortie de liste du Nigeria est devenue une sitcom. »

Quatrième pourvoyeur de talents en Afrique – aux côtés du Sénégal, du Ghana et de la Côté d’Ivoire –, le Nigeria navigue dans le flou d’un business opaque, dont les premiers dommages collatéraux sont les joueurs, comme s’en désole Lolade Ademuyi : « Le petit Daniel sera vendu à un sombre club, ici ou à l’étranger, l’agent récupérera sa commission, et on n’entendra plus parler du gamin… » Pour le lanceur d’alerte, les cadres de la sélection ont d’ailleurs conscience du problème, mais également de leur impuissance face à ces cas qui dépassent largement la simple sphère sportive ou organisationnelle : « J’ai discuté avec plusieurs de nos joueurs à l’annonce de la liste. La plupart des gars sont résignés. Mais que voulez-vous qu’ils fassent ? Qu’ils mettent des bâtons dans les roues de Bameyi qui n’a rien demandé à personne ? Non, eux vont essayer de faire gagner le pays, en souhaitant simplement que nos dirigeants arrêtent de prendre le reste du monde pour des ignorants. » Attendus dès ce vendredi au Moshood Abiola Stadium d’Abuja pour y défier la Guinée-Bissau, les Super Eagles tenteront donc de sauver l’honneur de leur patrie. Avec dans leurs rangs un Daniel Bameyi qui se trouvera au milieu de tout ça, quelque part entre le rêve et le cauchemar.

Mory à tout prix