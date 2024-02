Kvara, Kane, Kanté, Kyks : un week-end en 4K

Le record du week-end

Il reste encore 14 journées en Bundesliga. Pourtant, Harry Kane – buteur lors du succès du Bayern face au Borussia Monchengladbach (3-1) – a déjà égalé le record de pions inscrits en championnat sur une première saison avec les Bavarois jusque-là détenu par Luca Toni. L’Italien devrait très vite être mis dans le rétroviseur de l’ancien de Tottenham, tout comme Uwe Seeler qui détient, lui, le record tous clubs de Buli confondus avec 30 buts lors de la saison 1963-1964. De toute façon, le seul record que vise Kane est celui des 41 pions de Lewandowski qui, lui, n’avait planté qu’à 17 reprises pour sa première saison avec le Bayern. Il ne pourra jamais s’approcher des chiffres de l’Anglais, mais Hugo Ekitike s’est offert un joli coup du sombrero pour ses premières minutes avec l’Eintracht Francfort. Décidément ce club fait des miracles avec les joueurs français.

Le golazo du week-end

En Italie, les yeux étaient rivés sur le choc entre l’Inter et la Juventus, qui a vu les Nerazzurri s’envoler en tête après un succès 1-0 grâce à un CSC de Federico Gatti. Pourtant, c’était à Lecce qu’il fallait aller pour voir Rémi Oudin claquer un coup franc face à la Fiorentina (3-2). Et surtout à Naples où Khvicha Kvaratskhelia a rappelé qu’il était toujours capable de faire de la magie. Comment ? En décrochant une praline en pleine lucarne depuis les 20 mètres pour offrir la victoire au Napoli dans les dernières minutes contre le Hellas Vérone (2-1). Quasiment au même moment, N’Golo Kanté marquait plus ou moins le même but avec Al-Ittihad. Pas de quoi impressionner Marcel Seegert du SV Waldhof Mannheim (3e division allemande) qui a rappelé que Roberto Carlos n’a pas le monopole des pralines aux trajectoires folles.

LE BUT DU WEEK-END 🤩 Quelle frappe de Marcel Seegert, joueur du SV Waldhof Mannheim (3. Liga) Une frappe qui permet à son club de prendre un point capital dans la lutte pour le maintien ! #3Liga pic.twitter.com/0ixITyijX0 — Unser Fußball (@unserfussball) February 4, 2024

Le jetlag du week-end

Beaucoup de joueurs se plaignent – et à raison – du calendrier surchargé. Et puis il y a Takumi Minamino qui a disputé deux matchs en 24 heures sur deux continents différents. Il y a d’abord eu cette participation à la défaite du Japon face à l’Iran (2-1) en quart de finale de la Coupe d’Asie au Qatar le samedi. Puis cette entrée en jeu avec l’AS Monaco le dimanche face au HAC (1-1). Un jetlag que le Japonais maîtrise visiblement mieux que le caméraman de Prime Video qui a oublié de filmer l’arrêt d’Alaa Bellaarouch sur penalty, se contentant d’un plan fixe sur le tireur Kylian Mbappé. Bizarrement, il était bien réveillé pour montrer le but du Kyks sur une boulette…de Bellaarouch qui disputait sa première en Ligue 1. Pas de problème de caméra en revanche à Lyon où Amine Harit a touché la transversale depuis le milieu de terrain sur le coup d’envoi lors de la défaite de l’OM (1-0). Au moins, il a remporté le challenge Téléfoot.

🤯 Totalement fou ! Amine Harit tente une frappe sur le coup d'envoi et le ballon s'écrase sur la transversale. Lopes était battu ! On a failli assister à un but HISTORIQUE !#OLOM #OM pic.twitter.com/slIITpywuX — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) February 4, 2024

La promesse du week-end

« Je ne parlerai plus jamais des arbitres parce que cela se retourne toujours contre moi. » Cette phrase est signée Xavi qui, comme à chaque conférence de presse, s’est plaint de l’arbitrage après le succès du Barça à Alavés (3-1) marqué par un rouge reçu par Vitor Roque : « Le deuxième carton jaune de Vitor Roque est une erreur flagrante, rien de plus. Depuis le premier match, je l’ai dit à Getafe, je crois que nous payons pour l’affaire Negreira. Je n’en doute pas. C’est la réalité, c’est la vérité, c’est ce que je ressens. » Les arbitres n’y sont, en revanche, pour rien dans l’égalisation au buzzer de Marcos Llorente pour l’Atlético sur la pelouse du Real Madrid (1-1). Ni sur le doublé zlatanesque de l’ancien parisien Yuri Berchiche qui s’est offert un but en aile de pigeon. En même temps, Layvin Kurzawa a déjà mis un triplé en Ligue des champions donc tout est possible en football.

<iframe loading="lazy" title="😨 Yuri Berchiche, c'est quoi ces buts de fou furieux ? #shorts" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/R0WWwBBOxSw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Le départ précoce du week-end

Il n’est pas évident d’être supporter de Sheffield United en 2024. Lanterne rouge de Premier League, le club du nord de l’Angleterre vient de manger un violent 5-0 par Aston Villa dans leur antre du Bramall Lane, portant son total de buts encaissés cette saison en championnat à 59. Une barre qui n’avait plus été atteinte après 23 journées depuis Fulham en 1966. De quoi dépiter les supporters des Blades dont beaucoup ont quitté le stade dès la 22e minute de jeu alors que le score était déjà de 0-3. Ils peuvent pourtant se rassurer en se disant qu’ils ne sont pas les seuls à s’être mangés des buts à la pelle dans cette journée de Premier League qui pourrait bien être la plus riche en goals de l’histoire si Manchester City en plante 4 face à Burnley ce lundi soir. Il y a d’abord eu Newcastle qui en a mangé 4 face à Luton (4-4), puis Chelsea qui a pris le même tarif à domicile contre Wolverhampton (2-4) et enfin le Liverpool d’un Alisson en mode boulette qui s’est pris les pieds dans le tapis sur la pelouse d’Arsenal (3-1). C’est donc ça le meilleur championnat du monde ?

Quelle erreur d’Alisson ! 😨 Martinelli n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets … ⚽#ARSLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/bdMiIYnrLe — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 4, 2024

L’expulsion du week-end

Wilfried Singo a pourtant tout fait pour l’arrêter. Alors que les 40 000 spectateurs du Stade de la Paix de Bouaké et tout l’effectif de la Côte d’Ivoire hurlaient et couraient dans tous les sens pour célébrer le but de la victoire à la 122e minute, le défenseur de l’AS Monaco a tenté d’empêcher le héros du jour Oumar Diakité – qui avait déjà pris un jaune plus tôt dans la rencontre – de retirer son maillot. En vain. Logiquement exclu, l’attaquant rémois ne sera donc pas là pour la demi-finale face à la RDC. Mais les Ivoiriens, qui avaient déjà arraché la prolongation dans le temps additionnel du temps réglementaire, s’en moquent : rien ne peut leur arriver dans cette CAN. Oumar Diakité pourrait en revanche être présent lors d’une potentielle finale face au Nigéria ou face à l’Afrique du Sud d’un certain Ronwen Williams qui a repoussé 4 des 5 tirs au but du Cap-Vert. Du jamais vu dans l’histoire de la CAN, de l’Euro , de la Copa América ou encore de la Coupe du monde. Williams serein.

Ronwen Williams has become the first goalkeeper to ever save 4 penalties in a single TotalEnergies AFCON shootout. 🤯🇿🇦#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/35g7qPeB2D — CAF (@CAF_Online) February 4, 2024

Le melon du week-end

Retraité depuis octobre dernier, Eden Hazard a profité de son temps libre pour accorder une longue interview à France Football dans laquelle il évoque son regret d’avoir raté son passage au Real Madrid où il rêvait d’évoluer. Mais l’ancien joueur du LOSC parle aussi de son hygiène de vie durant sa carrière : « Je suis un bon vivant, j’aime manger, avec des amis, on boit un verre. Ça m’est arrivé veille de match, de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac. Oh moi, Boxing Day, c’est Noël, raclettes, vin. La diététique, c’est nul, ça ne sert à rien. Enfin, c’est bien si tu veux jouer jusqu’à 40 ans. Je savais que ce ne serait pas mon cas. Un petit Ruinart blanc de blancs, il est tout le temps dans le frigo. » Tout l’inverse d’un Cristiano Ronaldo qu’il estime être moins fort que lui : « Individuellement, Messi, c’est peut-être le seul plus fort que moi. Cristiano est un plus grand joueur que moi mais, en termes de football pur, honnêtement, je ne pense pas. Neymar, peut-être. » Il pourra toujours en discuter avec son ancien coéquipier en sélection Marouane Fellaini qui vient tout juste d’annoncer sa retraite.

Et aussi :

Le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 se jouera au stade Azteca de Mexico

Futur adversaire du PSG en Ligue des champions, la Real Sociedad a fait match nul sur la pelouse de Gérone (0-0)

Eugénie Le Sommer a atteint les 300 buts avec l’OL

Futur adversaire de Rennes en Ligue Europa, le Milan s’est imposé à Frosinone (2-3) avec un nouveau but de Giroud

Beckham et Messi se sont fait huer par le public hongkongais venu assister à un match de l’Inter Miami lors duquel l’Argentin est resté sur le banc

Futur adversaire de Lens en Ligue Europa, Fribourg s’est incliné face à Stuttgart (1-3)

L’OM s’est imposé aux tirs au but en Coupe Gambardella face au PSG d’un certain Ethan Mbappé

Futur adversaire de Toulouse en Ligue Europa, Benfica s’est baladé contre Gil Vicente (3-0)

Mathieu Maertens (Louvain) n’a eu besoin que de 18 secondes après son entrée en jeu pour claquer un but

Futur adversaire de l’OM en Ligue Europa, le Shakhtar a subi deux défaites en une journée en amical face aux Tchèques de Hradec Králové (0-2) puis contre les Bosniens du FK Velež Mostar (2-3).

