Premières annonces de la FIFA pour la Coupe du monde 2026

Nostalgiques de la Coupe du monde 2022 ? Vous êtes au bon endroit.

On savait que le Mondial 2026 se déroulerait au Canada, aux États-Unis et au Mexique. On savait aussi que pour la première fois de l’histoire, 48 équipes se défieront pour s’en aller succéder à l’Argentine de Leo Messi. Ce dimanche, comme le rapporte l’AFP, la FIFA a fait de nouvelles annonces pour les plus impatients.

L’instance a par exemple annoncé que le match d’ouverture se déroulerait au stade Azteca de Mexico, le 11 juin 2026, tandis que la finale se tiendra à New York et la « petite finale » à Miami. C’est la troisième fois, après 1970 et 1986, que l’enceinte mexicaine accueille le match d’ouverture de la Coupe du monde.

C’est donc à New York que Kylian Mbappé décrochera la troisième étoile pour les Bleus. Prenez vos billets.

