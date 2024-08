OM, City et le Napoli : un week-end de reprise en Europe

Dring, dring, c'est l'heure de la reprise ! En France, en Angleterre, en Italie et en Espagne, le ballon rond a repris ses droits avec son lot d'émotions, de surprises et aussi de premières désillusions. Pas vrai, Antonio Conte ?

Les bons élèves du week-end

S’ils sont peu à avoir vu la reprise de la Ligue 1 en entier et de manière légale, les fans de football hexagonal ont eu le droit à du spectacle sur les pelouses françaises. Il y a eu le large succès du PSG en ouverture au Havre qui a tardé à se dessiner, la raclée de l’OM à Brest pour la première de Roberto De Zerbi, les succès convaincants de Lille, de Monaco et surtout de Rennes face à… Lyon. Oui, à part les Gones et l’OGC Nice, tous les gros du championnat sont déjà en haut.

Les retardataires du week-end

Ce n’est pas parce que personne en France n’a acquis les droits TV pour la première journée de Serie A qu’elle n’a pas eu lieu. Et surprise : ni l’Inter, rattrapé par le Genoa sur le fil, ni Milan qui s’est arraché face au Torino et ni la Roma à Cagliari n’ont démarré par le bon bout. Mais ce n’est rien à côté de la déroute totale du Napoli sauce Antonio Conte, laminé au Bentegodi sur la pelouse du Hellas qui a pris par la même occasion la tête du championnat. Allez, que quelqu’un se dévoue pour diffuser ce banger et vite !

Le dépucelage du week-end

Après son pion et son premier trophée avec le Real dans la semaine, Kylian Mbappe a vécu une première en Liga plus frustrante avec sa nouvelle écurie. Incapable de faire la différence offensivement, même s’il n’était pas loin d’obtenir un penalty d’entrée de jeu, le génie français a même été responsable de l’égalisation de Vedat Muriqi en lâchant le marquage sur l’ancien flop de la Lazio sur corner. Résultat des courses : 1-1, et déjà deux points de retard sur le Barça qui n’a pas tremblé à Mestalla face à Valence.

La décla du week-end

Erling Haaland a une bonne mémoire. La superstar norvégienne n’avait pas oublié que Marc Cucurella, le latéral de Chelsea, l’avait chambré en marge du sacre de l’Espagne de l’Euro 2024 en chantant notamment : « Haaland, tremble car Cucurella arrive ». Ce dimanche 18 août, le cyborg n’a mis que 18 minutes pour obtenir sa vengeance, ouvrant le score lors de la victoire de Manchester City face à Chelsea (2-0) pour le top départ de la Premier League. De quoi faire dire au Citizen après la rencontre : « Cucurella est un homme drôle. La saison dernière il me demande mon maillot et cet été il fait un chant à propos de moi ». L’arroseur arrosé, tout ça tout ça.

Erling Haaland tells @JanAageFjortoft: “Well, Cucurella is a funny man. Last season he asked for my shirt… and this summer he sings a song about me”. pic.twitter.com/uLJiOwB9Mw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024

Le golazo du week-end

Le nom d’Ismaila Sodiq ne vous dit rien ? C’est bien dommage. Séance de rattrapage : le latéral droit international nigérian, qui a connu sa première cap avec les Super Eagles en juin dernier, risque de rapidement revenir en sélection après son joyau. Lors des qualifications de la Ligue des champions africaine, le joueur des Remo Stars a marqué le but vainqueur façon Robin Van Persie au plus grand dam des Marocains de l’AS FAR (2-1).

TAKE A BOW What a goal from Remo Stars FC’s Sodiq Ismail to give his side the lead in their Champions league clash against AS FAR.#TotalEnegrgiesCAFCL pic.twitter.com/8tdAZ3bwHf — NPFL News (@NPFL_News) August 18, 2024

Et sinon…

Le Bayer Leverkusen a remporté la Supercoupe d’Allemagne aux tirs au but face à Stuttgart. Ah, et Martin Terrier a vu rouge.

Premier tour de la Coupe de Suisse tranquille pour les Young Boys, vainqueurs 10-0 de Printse-Nendaz avec un triplé… d’Alan Virginius. L’ancien espoir du FC Sochaux, oui oui.

Ciro Immobile vit sa best life en Turquie avec Besiktas, où il a encore une fois marqué un doublé face à Antalyaspor (4-2). Il paraît que l’Italie se cherche un buteur ?

Les fans de Ferencvaros sont plus forts que ceux de ton club préféré. La preuve en images. https://x.com/thecasualultra/status/1824901172873830636

Angel Gomes va mieux, et c’est tout ce qu’on voulait comme nouvelles.

