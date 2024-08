Auxerre renverse Nice sur le gong

Auxerre 2-1 Nice

Buts : Raveloson (44e) et Coulibaly (90e+4) pour l’AJA // Cho (21e) pour le Gym

Un sauveur nommé Lasso Coulibaly.

Pour le premier match de Ligue 1 de ce dimanche, on a été gâtés : l’AJA s’est offert un magnifique retournement de situation dans son stade, face à une équipe de Nice loin d’être au point (2-1). Il n’était pas question pour les Auxerrois d’avoir le moindre complexe pour leur retour dans l’élite du football français. Et cela s’est vu dès leurs premiers instants, dominateurs dans le jeu, avec une pelletée d’occasions sous les bras. Ce sont pourtant les Niçois qui ouvrent le score, grâce à une jolie tête de Mohamed-Ali Cho, après un bon centre de Gaëtan Laborde (0-1, 21e). Derrière, le 3-4-2-1 disposé par Franck Haise a manqué d’automatismes, et Auxerre est assez logiquement revenu à hauteur avant la pause, avec une belle action en pivot de Rayan Raveloson (1-1, 44e).

Les deux formations se sont ensuite longuement neutralisées en seconde période, même si les locaux ont encore proposé plein de bonnes choses, portés par une Abbé-Deschamps en grande forme et un Lassine Sinayoko survolté. Un gros point positif côté niçois : la belle prestation de Marcin Bulka dans les cages, qui a sauvé son équipe à de nombreuses reprises. En fin de partie, le jeune Victor Orakpo a cru obtenir un penalty après avoir été accroché par Donovan Léon, mais l’arbitre n’a rien signalé. L’apathie du Gym a finalement été punie dans le temps additionnel : sur une longue relance de Léon, Lasso Coulibaly, tout juste entré en jeu, a pris tout le monde de vitesse et lobé le portier niçois, cette fois pris au travers (2-1, 90e+4).

Mérité pour l’AJA, qui n’aurait pas pu rêver mieux pour démarrer sa saison. Les premiers pas de Franck Haise, eux, sont ratés.

Auxerre (4-4-2) : Léon – Joly, Jubal, Osho, Akpa (Pellenard, 52e) – Sinayoko, Raveloson, Owusu, Perrin (Coulibaly, 86e) – Bair (Ayé, 69e), Onaiwu. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Nice (3-4-2-1) : Bulka – Mendy, Rosario, Dante – Clauss, Boudaoui, Ndombélé (Camara, 87e), Brahimi (Lotomba, 64e) – Cho (Bouanani, 65e), Laborde (Orakpo, 79e) – Guessand. Entraîneur : Franck Haise.

