Pronostic Auxerre Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre résiste à un Nice décimé ?

Relégué à l’issue de la 38e journée il y a 2 ans face au Racing Club de Lens de Franck Haise, l’AJ Auxerre retrouve la Ligue 1 face à ce même entraineur, qui évolue désormais à Nice. Le club bourguignon aura rapidement retrouvé l’élite du football français en remportant la Ligue 2 devant Angers et l’AS Saint Etienne. Le travail réalisé par Christophe Pélissier a payé et ce dernier va tenter de maintenir son équipe en Ligue 1. Lors de l’intersaison, l’AJA s’est attaché à conserver ses meilleurs éléments comme Hein, Perrin, Ayé ou Onaiwu. Cependant, Hein a décidé de retourner à Metz. Au rayon des arrivées, on note celle d’Osho qui évoluait à Luton Town l’an passé. La préparation estivale a été délicate avec seulement deux succès obtenus face à des équipes de Ligue 2, contre Troyes et le Red Star.

En face, Nice a retrouvé des couleurs l’an passé sous la houlette de Farioli. Le technicien italien ne sera resté qu’un an puisqu’il est parti à l’Ajax cet été. Pour lui succéder, les dirigeants niçois ont choisi Franck Haise, auteur de très belles années à Lens. Le technicien français aura un challenge intéressant d’installer durablement le Gym parmi les meilleures formations du foot français. A l’instar d’Auxerre, le club azuréen a connu une préparation délicate avec un seul succès enregistré face à Lecce. Les mouvements ont été nombreux à Nice puisque Thuram est parti à la Juventus et Todibo a rejoint West Ham. Dans le sens inverse, l’OGCN a attiré deux internationaux avec Tanguy Ndombélé et Jonathan Clauss. Dans ce début de saison, Nice fait face à un gros coup dur avec la sévère blessure de son meilleur joueur Terem Moffi, mais aussi les absences de Sanson, Boga, Bard, Louchet et Youssouf entre autres pour ce 1er match. Poussé par son public de l’Abbé Deschamps, Auxerre pourrait tenir tête à Nice qui est décimé.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Francesco Farioli, victime d'un cambriolage pendant le match face à Auxerre