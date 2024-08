Le LOSC donne des nouvelles rassurantes d’Angel Gomes

Evacué sur civière suite à un violent choc à la tête contre Reims ce samedi et victime d’un traumatisme crânien, le milieu de terrain de Lille, Angel Gomes, est finalement sorti de l’hôpital, comme rapporté par le LOSC sur ses réseaux. Le Britannique entre du même coup dans le protocole commotion.

« Angel Gomes avait été transféré à l’hôpital hier soir afin d’effectuer différents examens. Ces derniers se sont montrés rassurants. Il a donc pu retrouver son domicile familial dans la nuit et entame désormais le protocole commotion mis en place par la FFF. Le LOSC souhaite à Angel Gomes un prompt rétablissement et tient à remercier ceux qui, au sein de la communauté du football, ont exprimé leur soutien et leurs encouragements », peut-on lire sur X.