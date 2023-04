Brighton glace Chelsea, Tottenham et Everton également battus

« Welcome home super Frank. » Défait à Wolverhampton puis Madrid, Lampard retrouvait son public de Stamford Bridge pour son deuxième passage sur le banc de Chelsea. Avec à l’arrivée une troisième défaite. Si Brighton prend les choses en main dès les premiers instants, à l’image de la barre trouvée par Ferguson, Gallagher inscrit le premier but dans l’ouest de Londres depuis quatre matchs avec une grande réussite. Mais la persévérance de la bande de Roberto De Zerbi va finir par payer. Capitaine d’un jour, Kepa retarde l’échéance après un festival de Mitoma puis devant Ferguson, mais s’incline sur la tête à bout portant de Welbeck, tout juste entré en jeu. Même physionomie après le repos, Enciso se joue des largesses londoniennes mais échoue sur le poteau, avant de voir Welbeck frapper au-dessus. Mais l’heure de gloire du Paraguayen arrive finalement avec cette frappe sublime envoyée de 25 mètres dans la lucarne et célébrée comme il se doit. Dominé – presque – tout du long, Chelsea continue de s’enfoncer dans la médiocrité.

Bournemouth renverse Tottenham, Wolverhampton fait tomber Brentford

Londres toujours, Tottenham a également perdu à la maison dans un match retardé après que le bus des visiteurs ait été bloqué dans les bouchons. Les Spurs se lancent pourtant parfaitement grâce à Son, qui claque son 101e pion en PL malgré un Stephens venu se jeter. Les Cherries recollent pourtant avant la pause grâce à Viña, qui concrétise une récupération haute. Puis prennent l’avantage par Solanke, à la conclusion d’une attaque rapide jusque dans la surface. Kane, Perišić ou Son essaient d’inverser la tendance mais c’est finalement Danjuma, de l’entrée de la surface, qui pense glaner un point pour les siens. C’était sans compter sur un dernier renversement de situation avec l’ancien lorientais Dango Ouattara, qui marque après un crochet dévastateur sur Højbjerg et offre un peu d’air à une équipe de Bournemouth en meilleure forme.

Plus au nord, tout va toujours aussi mal pour Everton. En manque de réussite, les Toffees cèdent une première fois devant Reed, opportuniste après un poteau lointain de Wilson. McNeil a beau faire la différence plein axe pour rétablir rapidement l’équilibre, le second acte donne raison aux visiteurs. Une belle action collective conclue par Wilson puis de nouvelles galères défensives sanctionnées par James et les Cottagers repartent avec les points. Du côté du St Mary’s Stadium, il aura fallu se montrer patient. Seule enceinte privée de buts à la pause, l’antre de Southampton a finalement assisté à un récital d’Eze après la pause. De près d’abord, puis d’une frappe chirurgicale des 20 mètres, le jeune attaquant de Palace signe un doublé qui permet aux Eagles de prendre leurs distances avec une zone rouge dans laquelle les locaux sont plus que jamais englués, derniers. Enfin dans le dernier match de l’après-midi, Wolverhampton a fait le travail à domicile contre Brentford, seule équipe à s’imposer chez elle. Diego Costa avec réussite en contrant le dégagement de Norgaard puis Hwang, profitant d’un déboulé de Nunes, font rugir les Wolves.

Les résultats de l’après-midi

Chelsea 1-2 Brighton

Buts : Gallagher (13e) pour les Blues // Welbeck (42e) et Enciso (70e) pour les Seagulls

Tottenham 2-3 Bournemouth

Buts : Son (14e) et Danjuma (88e) pour les Spurs // Viña (38e), Solanke (51e) et Ouattara (90e+5) pour les Cherries

Everton 1-3 Fulham

Buts : McNeil (35e) pour les Toffees // Reed (22e), Wilson (51e) et James (68e) pour les Cottagers

Southampton 0-2 Crystal Palace

Buts : Eze (54e et 68e)

Wolverhampton 2-0 Brentford

Buts : D. Costa (27e) et Hwang (69e)

