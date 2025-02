Barça ou Liverpool : c’est quoi le meilleur tirage pour le PSG ?

Qualifié avec la manière pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG connaîtra la suite de son menu ce vendredi, à l’heure du déjeuner. Avant le verdict, zoom sur les avantages et les inconvénients que représenteraient Liverpool et le Barça pour les Rouge et Bleu.

« J’ai ma préférence, mais je ne souhaite pas la rendre publique », assurait Luis Enrique ce mercredi soir en conférence de presse, quelques minutes après avoir vu son PSG torpiller Brest. Le technicien espagnol le sait, les choix ne sont pas nombreux à l’orée du tirage au sort : l’impressionnant Liverpool, revigoré par l’arrivée d’Arne Slot, ou le Barça, le club de son cœur qu’il avait déjà martyrisé la saison passée. Dans les deux cas, les Parisiens savent qu’ils devront sortir le (très) grand jeu pour s’offrir une neuvième participation en quarts de finale de la compétition. Mais voici quelques arguments pour déterminer qui des Reds ou des Culés seraient le meilleur tirage pour le club de la capitale.

→ Identité de jeu : À chacun son style

Plutôt jeu de possession catalan ou transitions aiguisées à la sauce Mersey ? Là-dessus, difficile de trancher. Il n’empêche, les motifs d’inquiétude seront différents pour les Parisiens, selon qu’ils devront se frotter aux attaques rapides de Mohamed Salah and co, ou bien à ce qui ressemble peut-être le plus à leur propre miroir en la personne du leader de Liga. « Le Barça, on a déjà vu. J’aimerais bien voir ce PSG contre Liverpool avec des styles différents, estime Patrice Garande, impatient de voir ce que les champions de France ont dans le ventre. Ils concèdent pas mal d’occasions face aux équipes qui osent, donc c’est pour ça que ça pourrait être intéressant contre Liverpool. »

Justement, les Anglais ont peut-être le profil idéal pour profiter des quelques failles encore perceptibles dans l’armada de Luis Enrique, notamment sur le plan défensif. « Il y a plus de transitions et de vitesse côté Liverpool, ça va poser des problèmes quand vous êtes très haut sur le terrain et pas coordonnés dans le pressing, estime pour sa part Élie Baup. Face à des équipes très techniques, ce sera plus difficile de récupérer rapidement, donc ils seront obligés de jouer plus bas et l’équipe peut être en danger. »

→ Dynamique de l’adversaire : Liverpool

Invincibles pendant de longs mois, les Reds restent sur une défaite dans cette Ligue des champions, même si leur déplacement à Eindhoven lors de l’ultime journée de la phase de ligue ne revêtait aucun enjeu. Surtout, le leader de Premier League vient de se faire sortir de FA Cup par Plymouth et a partagé les points à deux reprises lors de ses trois dernières sorties en championnat, donnant parfois l’impression d’une équipe en quête d’un second souffle après un automne passé à écrabouiller la concurrence. C’est clairement moins clinquant que le FC Barcelone et ses quatre victoires consécutives qui lui ont permis de reprendre la tête de la Liga (à la différence de buts). La manière n’est pas toujours au rendez-vous, comme récemment face au Rayo Vallecano, mais le Barça ne rigole pas du tout sur les dernières semaines.

→ Duel des coachs : Match nul

Luis Enrique a beau avoir vadrouillé de l’Italie à l’Hexagone, avec au passage bien sûr trois saisons en Liga et un mandat en deux temps à la tête de la sélection espagnole, il n’a jamais croisé la route d’Arne Slot ni de Hansi Flick. Le huitième de finale en perspective sera donc une première pour l’Asturien, mais pas nécessairement pour le PSG, qui garde forcément un souvenir douloureux du technicien allemand, vainqueur de la finale de C1 2020 avec le Bayern Munich (avant une revanche en quarts de finale la saison suivante). Défier Arne Slot constituerait en revanche une grande première, lui qui n’a jamais perdu face aux clubs français qu’il a affrontés (OM et Lille), mais sans jamais croiser la route du club de la capitale.

→ Niveau de connaissance de l’adversaire : FC Barcelone

Voir le nom du FC Barcelone sortir des petites boules de Giorgio Marchetti aurait au moins un avantage pour le staff parisien, qui n’aurait même pas besoin de prospecter pour un hôtel et toutes les commodités sur place. Une double confrontation entre les deux équipes serait en effet la septième en douze ans. Autant dire que les Parisiens ont leurs petites habitudes dans la capitale catalane, où ils restent sur deux larges succès (1-4 à chaque fois). Pas sûr en revanche que la destination ravisse les supporters les plus férus de tourisme, lesquels devraient se contenter d’aller constater une énième fois le très lent avancement des travaux de la Sagrada Família. Un poil répétitif comme programme.

→ Respect de l’environnement : Liverpool

S’il paraît peu probable que les Parisiens fassent le choix du char à voile pour leur déplacement, il n’empêche que la planète a elle aussi sa préférence en vue de ce tirage au sort. Le constat est simple, même si l’écart n’est pas abyssal, Liverpool est situé légèrement plus près de la capitale française (610km environ contre 860km) ; un vol en direction du nord de l’Angleterre générerait ainsi quelque 76,7kg de CO2/passager équivalent selon l’aviation civile, contre 96,5kg de CO2/passager équivalent pour rejoindre l’aéroport El-Prat de Barcelone. Ajoutez à cela que dans ce scénario, les Lisboètes de Benfica auraient alors un trajet bien plus court vers la Catalogne plutôt que le Royaume-Uni.

Jean-Pierre Caillot déplore les fuites et défend Nasser al-Khelaïfi