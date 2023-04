Anthony Lopes, solide comme un Gone

Si l’OL est encore miraculeusement dans la course à la Ligue Europa Conférence (c’est dire la médiocrité de la saison lyonnaise), il le doit beaucoup à son gardien de but. Pour le titre de meilleur Gone de la saison, Alexandre Lacazette devrait avoir une sacré prétendant, tant Anthony Lopes a sauvé les miches de son écurie de toujours. Comme quasiment tous les ans depuis qu’il a dégagé Rémy Vercoutre des buts en 2013. Ce dimanche soir encore, malgré la cruelle défaite en toute fin de rencontre face à l’OM (1-2), le portier portugais s’est démultiplié pour permettre à ses coéquipiers de rester dans le match. Pourtant, sa 450e apparition sous les couleurs lyonnaises n’était pas partie sur de grandes bases, alors qu’il doit probablement gicler plus vite sur le premier but, au lieu d’attendre d’Alexis Sánchez.

Deux arrêts monstrueux

Le champion d’Europe 2016 rattrape sa bévue dès le retour des vestiaires, en dégoûtant les attaquants marseillais (même quand ceux-ci sont hors-jeu). Peu après l’heure de jeu, il réalise une parade extraordinaire, alors que Valentin Rongier venait de décaler Cengiz Ünder et que le Turc n’avait plus qu’à le battre. Un arrêt d’autant plus décisif que l’OL égalise deux minutes plus tard grâce à l’autre ange-gardien rhodanien : Alexandre Lacazette. Le dernier rempart exaspère ensuite Jonathan Clauss, pourtant bien trouvé dans la surface par Sánchez, en détournant la frappe du piston français sur sa barre (76e). En tout, il a repoussé six assauts marseillais, son meilleur total de la saison, à égalité avec son match contre Paris, en septembre dernier. Et déjà là, il n‘avait pu empêcher la défaite de l’OL (0-1).

Un performance « incroyable » dixit Laurent Blanc en conférence de presse après la rencontre, finalement vaine après le contre-son-camp de Malo Gusto dans les ultimes secondes, sur lequel il ne peut rien. Cette masterclass, comme disent les jeunes, en est une parmi les nombreuses qu’il a réalisées cette saison. Rien que la semaine passée, à Toulouse, il s’était démené pour maintenir ses potes dans le match. Et puis lors de la victoire au Parc des Princes il y a quelques semaines, ou même contre Nantes en demi-finale de la Coupe de France… Lopes a souvent su se transcender.

Alors qu’il avait connu une baisse de régime lors de la saison 2020-2021, le gardien de l’OL était assez justement tancé, et l’arrivée de Peter Bosz aurait dû apporter de la concurrence, si l’arrivée d’André Onana entre Rhône et Saône n’avait pas capoté. Derrière, malgré la saison décevante sous les ordres du technicien batave, il avait su rebondir et montrer qu’il avait toujours l’étoffe du gardien indiscutable, tout en améliorant un de ses principaux points faibles : le jeu au pied. Depuis, il n’est que très peu redescendu sur terre, et celui qui ne sera probablement jamais élu meilleur gardien de la saison par l’UNFP peut se dire que c’est en partie grâce à lui que Lyon espère encore passer des soirées aux quatre coins du Vieux Continent l’an prochain.

Les notes de Lyon