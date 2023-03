Une première période ratée, une expulsion pour Balerdi et un doublé d'Aholou en deux minutes. C'en était trop pour l'OM, qui concède le nul face à Strasbourg et voit Lens réduire l'écart.

Marseille 2-2 Strasbourg

Buts : Mbemba (49e) et Sánchez (76e) pour l’OM // Aholou (88e et 89e) pour le RCSA

Expulsion : Balerdi (29e)

Près de deux mois sans l’emporter à domicile en championnat. Tel était le triste bilan affiché par les Olympiens au moment d’accueillir Strasbourg, pour la première devant leur public depuis la désillusion contre Annecy. Dans un Vélodrome une nouvelle fois bouillant dès l’entame de la soirée avec un magnifique tifo célébrant les supportrices olympiennes, quelques jours après la journée des droits des femmes, Marseille a de nouveau affiché certaines limites sur sa pelouse. Souffrant en première période, réduit à dix, le dauphin du PSG a pourtant cru réaliser la bonne opération après la pause. C’était compter sans un doublé fou d’Aholou dans les derniers instants pour permettre à Strasbourg d’accrocher un point et de sortir de la zone de relégation.

Balerdi bonnet d’âne

Le ballon dans les pieds olympiens, mais les contre-attaques tranchantes déjà pour Strasbourg : les bases sont posées dès l’entame de la partie. Diallo allume un premier pétard, mouillé (4e), avant que Balerdi ne contre Sanson de près pour sauver les siens (13e) et que Pau Lopez ne doive encore intervenir pour priver l’ancien Messin de l’ouverture du score en angle fermé (16e). De loin, Malinovskyi envoie une praline au-dessus, la seule tentative phocéenne du premier acte (19e), et Strasbourg continue de menacer en transition. Côté gauche, Delaine s’infiltre jusque dans la surface, mais croise trop son tir au moment de conclure (27e). Et puis, la rencontre connaît un premier tournant : sur un énième ballon dans l’espace, Balerdi accroche Diallo en position de dernier défenseur et quitte déjà la pelouse, la tête basse, comme il y a dix jours contre Annecy après avoir raté son tir au but (29e). Paradoxalement, avec désormais davantage le cuir dans les pieds, les Alsaciens sont moins dangereux, Gameiro se montrant moins habile que Cavani en venant couper de la tête au premier poteau un très bon centre proposé par Delaine (38e).

Aholou éteint le Vélodrome

Inoffensifs jusqu’alors, les Marseillais reviennent sur le terrain avec la bave aux lèvres et l’envie d’en découdre. Le coup franc fort au sol de Malinovskyi est repoussé par Sels… dans les pieds de Chancel Mbemba, qui fait vrombir le Vélodrome à bout portant (1-0, 49e). Strasbourg ne profite plus du tout de sa supériorité numérique, bien incapable de trouver des solutions. Alors Aholou s’essaie à une frappe de très loin, comme un aveu d’impuissance (62e). Prcić ne trouve lui que le petit filet (69e), avant que Marseille ne pense plier l’affaire. Sur un penalty qu’il va lui-même chercher sur un accrochage de Guilbert, Alexis Sánchez double la mise (2-0, 76e). Et puis, Strasbourg se lâche enfin. Bailly retarde l’échéance d’un incroyable sauvetage après une sortie hasardeuse de Lopez (82e). Mais l’heure d’Aholou arrive. Le milieu réduit l’écart sur corner (2-1, 88e), avant d’égaliser une minute 24 plus tard d’une demi-volée superbe qui heurte la barre avant de glacer tout le stade (2-2, 89e). Il faut même un dernier arrêt de Lopez (90e+1) pour priver l’homme du soir d’un triplé complètement fou et sauver au moins un point pour Marseille.

Marseille (3-4-2-1) : Lopez – Mbemba, Balerdi, Kolašinac (Gigot, 60e) – Clauss, Ronfier, Veretout, N. Tavares – Ünder, Malinovskyi (Guendouzi, 81e) – Sánchez (Bailly, 81e). Entraîneur : Igor Tudor.

Strasbourg (5-3-2) : Sels – Dagba (Diarra, 67e), Nyamsi (Sissoko, 52e), Djiku, Guilbert, Delaine (Sobol, 67e) – Aholou, Sanson (Prcić, 62e), Liénard – Gameiro (Mothiba, 67e), Diallo. Entraîneur : Frédéric Antonetti.

