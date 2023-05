L'homme aux 70 000 maillots

L’histoire de Jonathan Petit commence en 2002. Ou plutôt celle de sa boutique Football Shirt Vintage. Alors apprenti dans l’automobile, un collègue avec la bosse du commerce lui conseille : « Trouve-toi un business ». Quelques jours plus tard, il tombe sur « un gars qui vend des fripes » au marché d’Amiens. Dont trois maillots de Manchester United, saison 95/96, modèle Sharp Viewcam. Achetés trois euros pièces chacun, il les revend 90 euros sur eBay. « Puis chaque mercredi, jour de marché, j’allais le voir à 7h du matin. Je repartais avec 40 maillots. Je les mettais en vente le jeudi. Le dimanche de la semaine suivante, les annonces se terminaient. Et le lundi, je passais ma journée à envoyer les colis ». C’est comme ça qu’au plus haut, Jonathan a possédé jusqu’à 6000-7000 maillots. Et qu’il estime que près de 70 000 sont passés par chez lui depuis vingt ans. Alors qu’il s’apprête à en vendre une bonne partie à son stand de l’Incroyable Brocante Sports ce dimanche 21 mai à Ground Control et qu’il partage l’histoire de certains chaque semaine à ses 110 000 abonnés sur TikTok, on lui a demandé d’en garder que trois. Voici son choix.

Maillot gardien Mexique – Coupe du monde 1994 – Porté par Jorge Campos

« À la base, je ne suis vraiment pas collectionneur. Sauf que par la force des choses, tu tombes dans le truc et tu te dis : « Bon bah celui-ci, je l’aime bien, je le garde ». Et puis tu en gardes un puis deux, puis 100 et maintenant. Celui de Jorge Campos, c’est un filon que Damien de RB Jerseys m’a donné en 2017. Il parrainait une association en Colombie pour enfants orphelins, à qui il avait donné certains maillots qu’il avait dessiné lui-même pour la coupe du monde 94 et l’association les a vendus. Moi, c’est la première vraie coupe du monde que j’ai suivie, j’avais 10 ans et puis à l’époque, j’étais dans les buts donc je transposais un peu sa carrure à la mienne. (Rires) Quand tu as le maillot en main, tu vois que ce n’est pas un maillot lambda, il y a de la peinture dessus…. Il pèse 750 grammes. Aujourd’hui un maillot Vapor c’est 140 grammes. Donc tu vois que ce n’est pas une contrefaçon. Pour la petite histoire, c’est un maillot Umbro, mais qui n’a pas été fait par l’équipementier. C’est un contact de Campos qui l’a réalisé et seulement après, ils ont cousus le logo Umbro par-dessus. De mémoire, je l’ai acheté 600 euros par email… Aujourd’hui avec la montée des prix, je pense qu’il peut passer les 2 000 facilement. Hormis lors de la deuxième Brocante So Foot Nostalgie, je ne l’expose donc pas. Il est au coffre-fort à la banque. »

Maillot Manchester United – Home 1996 – Floqué Cantona

« Au tout début en 2009, je vendais un maillot de Manchester floqué Cantona, avec le numéro 7. Un mec me harcelait depuis le début de la vente pour avoir le maillot avant le dimanche. Il me proposait cinq fois le prix auquel je le vendais à l’époque. Il était à 70 euros et il m’en proposait 350 euros. Sauf que j’étais pas chez moi. Finalement, je me décide de faire l’aller-retour à Amiens pour prendre le maillot chez moi et on s’est donné rendez-vous aux Trois Obus, juste à côté du Parc des Princes. Je lui file le maillot, il me paye et je lui demande pourquoi il est pressé comme ça. Il me répond qu’il travaille à Boulogne Billancourt chez Renault et que le lendemain, donc le dimanche après-midi, il avait une rencontre entre Cantona et Fernando Alonso le pilote de F1. Il me dit que Alonso offre un casque de F1 à Cantona et que Cantona offre un maillot à Alonso. Sauf que Cantona n’a plus de maillots… Aujourd’hui quand tu tapes sur Internet « rencontre Cantona Alonso Renault », tu tombes sur la photo où Cantona offre mon maillot à Alonso. »

Maillot Paris SG – Coupe de France 76-77 – Porté par Mustapha Dahleb

« À l’époque où on pouvait encore faire des affaires sur LeBonCoin, je tombe un dimanche matin sur un vieux maillot du PSG. Et je me dis que c’est une pépite. J’appelle le gars et il me demande de faire une offre. Je lui en fait donc une, assez basse pour tout avouer. Le mec réfléchit, je lui dis que j’habite à 1h de chez lui -il était vers le Touquet- et que je peux venir le chercher tout de suite. Trois minutes après, il me rappelle et me dit : « C’est bon, il est pour vous ». J’arrive chez lui, il m’ouvre et m’explique qu’il était ancien joueur pro à Sochaux dans les années 70 et il avait échangé son maillot en huitièmes de finale de la coupe de France 76-77 avec Mustapha Dahleb. Ce monsieur en question s’appelle Didier Dufour. Quand je suis rentré avec le maillot, sur la route, j’avais déjà eu cinq à dix messages de personnes qui me proposaient cinq fois le prix auquel je l’avais acheté. Ils avaient deviné que c’était moi qui l’avait récupéré quand le vendeur leur expliquait que j’étais venu d’Amiens. Je l’ai vendu quelques années plus tard à un gros collectionneur français, qu’il l’a par la suite fait signer par Dahleb. Ce qui est fou, c’est que sur l’annonce, c’était juste écrit « maillot ancien Psg ». »

