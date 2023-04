10 000 personnes pour la 1re édition. Combien pour cette deuxième ? Football et basketball, mais aussi cyclisme, tennis, rugby, sports US & olympiques... So Foot et TrashTalk te proposent le dimanche 21 mai à Paris de déambuler dans les allées de la plus incroyable brocante de sports au monde, avec ses 60 exposants et ses 30 000 pièces à vendre.

On remet ça avec les amis de TrashTalk !

Après le succès de notre première « Incroyable Brocante Sports » (+ de 9000 visiteurs), voici l’édition 2.0 !

Football, basketball, cyclisme, tennis, rugby, sports US et olympiques… Cet événement inédit en Europe s’adresse à tous, amoureuses et amoureux de sport à l’ancienne et collectionneurs et collectionneuses de pépites vintage.

Au programme : une soixantaine de collectionneurs et exposants de maillots foot & NBA, cartes & vignettes, tenues cyclistes, tickets & programmes de matchs, sneakers, casquettes, cartes postales de stades, bobs cyclistes, T-shirts, magazines, pin’s, magnets, écharpes, vélos…

Venez traîner, fouiller, lire, et repartez avec plein de souvenirs !

Plus d’infos à venir sur les conférences, dédicaces d’anciens sportifs/ves & masterclass, mais déjà retenez ça :

Le dimanche 21 mai Ground Control (87 rue du Charolais – Paris XII) 9h-19h

Bonus : plusieurs emplacements sont réservés aux particuliers qui veulent faire partie de l’aventure et ont des pépites à vendre ou à troquer ! Tu as des choses incroyables que tu veux ramener et partager ?

Contact : [email protected] ou [email protected]

