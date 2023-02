100 choses à retenir de l’année 2022

De Frédéric Antonetti à Pelé, en passant par Virginia Torrecilla, Chaker Alhadhur, Cristiano Ronaldo ou King Kazu, tous ont marqué l'année écoulée. Voici tout ce que 2022 laissera à la postérité, pour le meilleur et pour le pire.

Janvier

1. Vainqueur de six Coupes d’Europe avec le Real Madrid, Paco Gento est mort à 88 ans. Hasta siempre.

2. Absente depuis presque deux ans en raison d’une tumeur cérébrale, Virginia Torrecilla renoue avec la compétition sous le maillot de l’Atlético.

La Supercopa no ha estat l’única victòria d’avui @virginiiiaTr pic.twitter.com/fJf8CJIiWS — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 23, 2022

3. Frappée par les blessures et la Covid-19, l’équipe des Comores doit aligner Chaker Alhadhur au poste de gardien. Le défenseur de l’AC Ajaccio s’en sort avec les honneurs, malgré la défaite face au Cameroun. Chaker avec les doigts.

4. Youcef Belaïli débarque à Brest, et les réseaux sociaux explosent : en l’espace de dix heures, le nombre d’abonnés du club augmente de 144% sur Instagram et de 217% sur Facebook. Bienvenue au Stade DZstois.

Février

5. Y a pas d’hypothermie qui soit ! Malgré un froid de canard dans le Minnesota (ressenti de -25°C), le match opposant les États-Unis au Honduras va à son terme. Fous ta cagoule, ouais, fous ta cagoule !

6. Enfin ! Finaliste malheureux en 2002 et en 2019, le Sénégal remporte la première CAN de son histoire en se débarrassant de l’Égypte aux tirs au but.

7. Kurt Zouma se fait prendre en train de frapper son chat. Résultat ? Une amende, le retrait de la garde de ses deux matous, des miaulements venus du public dans tout le royaume et une bonne leçon. « T’as craqué ou quoi ? Qu’est-ce que tu caches derrière ton sourire ? »

8. Laurent Blanc se fait lourder par Al Rayyan à la veille de la Saint-Valentin. Rude.

9. Un justificatif d’absence pour voir un match, ça vous dit ? Cadeau d’Ada Hegerberg.

10. Ready ? Fight ! Pas très copains, Frédéric Antonetti et Sylvain Armand s’empoignent au bord du terrain. Jeux de mains, jeux de vilains.

11. Et le coach du FC Metz assure le SAV en conférence de presse : « Je dois faire le beauf de service ! Chez les entraîneurs, vous aimez les BCBG. Ah, vous les adorez. Mais je ne suis pas BCBG et je ne le serai jamais. Vous n’aimez pas les gens qui ont un peu de tempérament en France. Je le sais, je ne suis pas aimé, ce n’est pas grave ! » Mais si, on t’aime, Fred.

12. À la suite de l’invasion de l’armée russe, le championnat ukrainien est mis sur pause. Il ne reprendra qu’en août, malgré la menace persistante des raids aériens.

13. Au bout d’une séance de tirs au but homérique (11-10), Liverpool s’offre la Carabao Cup contre Chelsea. Plus c’est long, plus c’est bon.

Mars

14. Jour de deuil pour le RC Lens et le football français, qui perdent Maryan Wisniewski (85 ans). À jamais l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du championnat de France.

15. Le PSG mène virtuellement 2-0 contre le Real, mais réussit à craquer trois fois en 17 minutes. Une histoire sans fin.

16. Pas content ? Triplé. Cristiano Ronaldo en passe trois à Tottenham à Old Trafford (3-2) et devient le meilleur buteur de l’histoire du football avec 807 réalisations. Prosternez-vous devant le GOAT !

17. Quatre mois après la naissance de son fiston Ragnar, Sara Björk Gunnarsdóttir retrouve la compétition. 45 minutes contre Dijon, et voilà l’Islandaise de nouveau plongée dans le grand bain. Wonder Woman.

18. Kylian Mbappé boycotte une séance photo de l’équipe de France, ne souhaitant pas faire la promo de la malbouffe et des sites de paris sportifs. Les instances réalisent tout d’un coup que les joueurs ont des droits.

19. L’Italie trébuche face à la Macédoine du Nord, crucifiée par Aleksandar Trajkovski (0-1). Une fois encore, la Nazionale ne verra pas le Mondial. Arrivederci.

20. RMC Sport nous apprend qu’un jeune joueur des Girondins pique les chaussures de ses coéquipiers pour les refourguer sur Vinted. Ils ne les portent pas ? Vends-les !

Avril

21. La FIFA organise le tirage de la Coupe du monde, et évidemment, la chatte à Dédé est de la partie : Tunisie, Danemark et le vainqueur du barrage Pérou-Émirats arabes unis ou Australie.

22. La Guerre des pixels fait rage sur la plateforme Reddit, et les internautes français ont réussi à graver le visage de Zinédine Zidane sur le tableau final, au-dessus de l’Arc de Triomphe. C’est bieng.

23. L’international angolais M’Bala Nzola entre à la 60e contre l’Inter, mais le joueur de La Spezia est remplacé dix minutes plus tard. La raison ? Une boucle d’oreille qu’il n’a jamais réussi à enlever. Au moins, Jules Koundé, lui, a pu retirer sa chaîne.

24. Pris par la patrouille, Parme se retrouve contraint de verser 15 000 euros à Warner Bros Entertainment pour avoir grimé Gianluigi Buffon en Superman dans son clip de présentation. Utilisation illégale des droits de propriété intellectuelle, ça ne pardonne pas. Encore moins que la kryptonite.

25. 91 648 personnes garnissent le Camp Nou pour voir la balade du Barça contre Wolfsburg en Ligue des champions. Un nouveau record pour un match féminin, après celui établi fin mars pour le Clásico contre le Real Madrid (91 553 spectateurs). Who run the world ? Girls.

26. 10e titre consécutif pour le Bayern en Bundesliga. Ramenez la bière !

27. 10e titre tout court pour le PSG en Ligue 1. Offrez-nous un peu de suspense, merde.

28. On le croyait parti pour arrêter en 2024, mais Jürgen Klopp rempile pour deux années de plus avec Liverpool. Quand on aime…

29. Affaibli par une maladie pulmonaire, le tout puissant Mino Raiola s’est éteint à 54 ans. Agent très spécial.

Mai

30. Feyenoord brise le rêve de l’OM en demi-finales de la Ligue Europa Conférence.

31. Toulouse est sacré champion, et pour une fois, on ne parle pas de rugby.

32. Nantes soulève la Coupe de France, au grand dam d’Eric Roy.

33. Écarté par l’OL pour « comportement déplacé » , Marcelo aurait été mis au placard en raison d’une histoire de pets, indique L’Équipe. C’est ce qu’on appelle ne pas être en odeur de sainteté.

34. Yannick Cahuzac annonce sa retraite. Foutue goutte de sang dans l’œil.

35. Idrissa Gueye zappe le match contre Montpellier, qui coïncide avec le week-end de soutien à la communauté LGBT. Pas très Gueye-friendly.

36. Pendant ce temps, Jake Daniels, joueur de Blackpool, devient le premier footballeur professionnel britannique en activité à faire son coming out. On trinque à sa santé.

37. Et c’est qui le Lyon maintenant ? L’OL retrouve son trône en Ligue des champions, couronnant une saison où les Fenottes ont également dominé le championnat de France. ROAR !

38. Le prodige français reste au PSG. Merci Emmanuel Macron !

39. Le Vélodrome dit au revoir à Steve Mandanda avec, cerise sur le gâteau, un ticket direct pour la Ligue des champions. À bientôt, Fenomeno.

40. Épilogue du mano a mano haletant entre City et Liverpool : les Mancuniens conservent leur couronne pour un petit point. Et pourtant, le Villa de Steven Gerrard avait permis d’y croire…

41. Les Girondins de Bordeaux glissent en Ligue 2 après trente ans dans l’élite. Amère, cette cuvée.

42. Une ultime victoire 3-0 contre Sassuolo avec un doublé de Giroud l’amoroso, et l’AC Milan décroche le Scudetto. Le début de règne de l’Inter ? Finito.

43. Le Real s’adjuge une 14e Ligue des champions en battant Liverpool au Stade de France (1-0). Merci Thibaut Courtois.

44. La gestion des supporters autour du Stade de France est un fiasco sans nom, mais Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra préfèrent tout mettre sur le dos des supporters de Liverpool. C’est drôle, en combinant les mots minables et sinistres, on obtient ministres…

45. L’AJ Auxerre retrouve la Ligue 1, Saint-Étienne plonge en Ligue 2. À la croisée des mondes.

46. Chelsea est vendu : Roman Abramovitch se retire, Todd Boehly débarque.

Juin

47. Au bout du tortueux escalier menant à la Coupe du monde, l’Ukraine bute sur l’avant-dernière marche, battue par le pays de Galles en demi-finales des barrages (1-0). Le cœur lourd, mais la tête haute.

48. La Finalissima tombe dans l’escarcelle de l’Argentine, sans pitié avec l’Italie (3-0). Deuxième trophée pour Leo Messi en l’espace d’un an avec l’Albiceleste. Prosternez-vous devant le GOAT !

49. Manchester City s’offre officiellement les services d’Erling Haaland. Joue-la comme papa.

50. Le monde entier a désormais accès à The Pogmentary sur Prime Vidéo. Noté 1,1/10 sur le site spécialisé IMDb, qui a recueilli plus de 13 000 votes. Paulo Flop Pogba.

51. Sadio Mané rejoint le Bayern après huit ans à Liverpool. Les hugs de Jürgen, c’est fini…

52. Zinédine Zidane fête ses 50 ans et se confie à L’Équipe, notamment sur le poste de sélectionneur des Bleus : « Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. » Le gouvernement a pensé à lui en voulant repousser la retraite à 65 ans.

Juillet

53. Au revoir Jorge, bonjour Igor. Trois jours après l’officialisation du départ de Sampaoli, en désaccord avec la stratégie du club, l’OM accueille Igor Tudor. Cherche pas, t’as tort.

54. Le PSG a choisi : Christophe Galtier est l’homme chargé de prendre la succession de Mauricio Pocchetino – et de prendre des claques au soir de la future élimination en huitièmes de finale de la C1.

55. Zlatan a encore faim : l’attaquant de l’AC Milan prolonge d’un an. Ne lui parlez pas d’âge.

56. Robert Lewandowski est officiellement un joueur du FC Barcelone. Une lueur d’espoir pour tous les défenseurs de Bundesliga.

57. L’Allemagne boute les Bleues hors de l’Euro, aux portes de la finale (2-1). Salé, le Popp Corn.

58. Alors que les Girondins sont menacés d’une rétrogradation en National 1, le comité exécutif de la FFF confirme qu’ils joueront finalement bien en Ligue 2. Une décision rendue à trois jours du début de la saison. On a failli attendre.

59. Football’s coming home ! L’Angleterre remporte l’Euro féminin contre la Mannschaft à Wembley (2-1). Le « Beth Mead Revenge Tour » s’achève en beauté.

Août

60. Légende du Benfica, Fernando Chalana s’en est allé à l’âge de 63 ans. Obrigado por tudo.

61. Ouverture du procès de Benjamin Mendy outre-Manche. L’impuissance du porc du Havre.

62. Le Festival interceltique bat son plein à Lorient, la pelouse du Moustoir en fait les frais. Le match entre Lorient et l’OL aussi, puisqu’il doit être reporté. Ça grogne du côté de Jean-Michel Aulas.

63. Face à face tendu et poignée de main électrique : Antonio Conte et Thomas Tuchel se frittent à Stamford Bridge, où le match est à deux doigts de finir en mêlée générale. LA BAGARRE.

64. Mathias Pogba publie un drôle de tweet en promettant des révélations explosives sur son frère Paul. Tic, tac, tic, tac…

65. POGBOOM ! France Info révèle le contenu des auditions de Paul Pogba devant l’Office central de lutte contre le crime organisé. Au menu, du chantage, du maraboutage et des intimidations. Ça promet pour le repas du réveillon.

Septembre

66. Au lendemain de la défaite de Chelsea face au Dinamo Zagreb (1-0), Thomas Tuchel prend la porte. Selon Bild, son départ serait aussi dû à son refus d’attirer Cristiano Ronaldo durant le mercato. Le monde est injuste.

67. Guillaume Canet balance la bande-annonce du prochain Astérix, avec Zlatan Ibrahimović en guest pour le rôle d’Antivirus. Lui n’aura pas besoin de potion magique.

Octobre

68. 174 personnes ont perdu la vie pendant un mouvement de foule dans un stade en Indonésie. Pas de mots.

69. Manchester United déguste un triplé d’Erling Haaland et un 6-3 bien salé. Non seulement les extraterrestres, mais ils sont déjà parmi nous…

70. Huit mois après sa rupture, Lolo White cède aux avances de l’OL. Pour la lune de miel, en revanche, on verra plus tard.

71. Jean-Marc Furlan est limogé par l’AJ Auxerre, deux jours après avoir adressé un doigt d’honneur aux supporters de Clermont. Au moins, il a gardé le soutien des supporters icaunais. « Quand je passais en voiture, les jeunes m’applaudissaient… puis me faisaient des doigts d’honneur pour rigoler ! »

72. Trois buts en l’espace de 6 minutes et 12 secondes, et voilà Mohamed Salah qui claque le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions. Pharaonique.

73. Will Still devient entraîneur du Stade de Reims, à seulement 30 ans, à la suite du limogeage d’Óscar García. Roulez jeunesse !

74. Gonzalo Higuaín tire sa révérence, à 34 ans, après une carrière passée entre River Plate, le Real, Naples, la Juventus, Milan, Chelsea et Miami.

75. Zinédine Zidane remet le Ballon d’or à Karim Benzema. Noir est le charbon, d’or est le ballon.

76. Alexia Putellas soulève elle aussi la distinction individuelle suprême, et ce, pour la deuxième année d’affilée. Le Barça n’est pas mort.

77. Franck Ribéry fait ses adieux au monde du football à l’issue du match entre la Salernitana et La Spezia. Merci Francky, c’était bon.

78. Le Barça est éliminé de la Ligue des champions, encore. Allez, cette fois, on essaie de passer les quarts de finale en C3.

79. Six mois après, Kheira Hamraoui rejoue un match sous le maillot du PSG.

80. Kazuyoshi Miura évolue désormais en D4, et malgré ses 55 ans (!), le gaillard continue de faire des siennes en marquant lors de la victoire de Suzuka contre Hirakata. King Kazu est éternel.

Novembre

81. Cristiano Ronaldo se lâche dans une interview explosive, explique se sentir « trahi » par Manchester United et vide son sac au sujet de son entraîneur : « Je n’ai pas de respect pour Erik ten Hag, car il ne montre pas de respect envers moi. » Le groupe vit bien.

82. L’arbitre Johan Hamel est décédé subitement d’un AVC, à l’âge de 42 ans. La Ligue 1 et la Ligue 2 lui ont rendu hommage fin décembre lors de la reprise.

83. La FIFA tremble devant un bout de tissu multicolore et interdit le brassard One Love aux sélections qui désiraient le porter. Ok boomer.

84. Les joueurs iraniens refusent de chanter l’hymne avant le match contre l’Angleterre, en signe de protestation contre la répression du régime. Tous les héros ne portent pas de cape.

85. Fin de l’histoire entre CR7 et MU. Mauvaise nouvelle pour les chiffres du chômage.

86. Cristiano Ronaldo transforme son penalty lors de la victoire face au Ghana (3-2). CR7 devient le premier joueur à marquer lors de cinq éditions de la Coupe du monde. Prosternez-vous devant le GOAT !

Décembre

87. Stéphanie Frappart devient la première femme à remplir le rôle d’arbitre principale lors d’un match de Coupe du monde masculine. SECOND POTEAU FRAPPAAARRTTT !!!!

88. Olivier Giroud supplante Thierry Henry comme meilleur buteur de l’histoire des Bleus. « PÈTE MOI L’CUL » revient au sommet des tendances Twitter.

89. Le Maroc scalpe le Portugal et s’invite dans le dernier carré du Mondial. Inédit pour une nation africaine. « This time for Africa ! »

90. Hugo Lloris dépasse Lilian Thuram avec 143 sélections en équipe de France. LE PLUS CAPÉ, C’EST MOI !

91. Le Real avait raté Neymar, mais il aura Endrick. Le crackito de Palmeiras s’est officiellement engagé avec la Casa Blanca, qu’il rejoindra en 2024. Endrick Hunter.

92. Siniša Mihajlović est décédé d’une leucémie. L’ancien coach de Bologne avait 53 ans.

93. Leo Messi remporte la Coupe du monde. Prosternez-vous devant le GOAT !

94. Alléluia ! On ne l’attendait plus, mais la vente de l’OL à Eagle Football a fini par se faire. Il y a un nouveau shérif en ville, et il s’appelle John Textor, baby.

95. Clap de fin pour Blaisou, qui raccroche les crampons pour de bon. Sacré Charo.

96. Le Stade Malherbe de Caen est éliminé de la Coupe de France sur tapis vert. En cause ? Le club normand a fait jouer Dieudonné Gaucho contre Vire, alors qu’il était suspendu. Un peu gauche…

97. Kylian Mbappé termine l’année civile en marquant un 56e but à l’occasion de son 56e match, et déclare qu’il ne se remettra jamais de la finale du Mondial. Nous non plus…

98. Le Roi est mort.

99. La série de 17 matchs sans défaite du Stade rennais aussi.

100. Cristiano Ronaldo a trouvé un point de chute : Al Nassr. Rudi Garcia a dû être très sage pour recevoir un tel cadeau.