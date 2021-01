Arsenal élimine Newcastle au bout de la prolongation

TD

Pas rassurant dans le jeu, les hommes d'Arteta ont du attendre les prolongations pour assurer l'essentiel en compostant leur billet pour le quatrième tour de FA Cup.Qu'obtient-on en mélangeant deux équipes en difficulté en championnat dès leur entrée en lice en Cup ? Quelque chose de fade, comme le premier acte entreetce samedi. Sans doute à cause de la rotation opérée par les deux coachs, ce sont des équipes peu à l'aise et loin de leur niveau technique habituel qui nous ont servi un spectacle décevant.Heureusement, dès l'entame du second acte, Steve Bruce repense son système pour lui apporter de l'allant offensif et Mikel Arteta lance Saka et Smith Rowe pour tenter un pressing plus entreprenant. C'est pourtant Andy Carroll, qui n'est pas loin d'ouvrir le score, mais le vétéran ne cadre pas une frappe à bout portant. Et puisque, ni Carroll, mis en échec par un Leno salvateur dans le temps additionnel, ni Xhaka, dont la belle volée aux 25 mètres bute sur Dúbravka en prolongation ne font la décision, c'est le jeune Smith Rowe qui, grâce à une récupération haute, gicle et trompe le portier slovaque despour envoyer Arsenal au prochain tour. Un résultat qu'Aubameyang scelle en reprenant un centre de TierneyEt si l'éclaircie de cette saison terne se trouvait enpour lesLeno - Tierney, Mari, Luiz, Soares (Maitland-Niles, 120) - Willock (Xhaka, 66), Elneny - Nelson (Smith Rowe, 57), Wilian (Saka, 66), Pepe (Lacazette, 106) - AubameyangMikel ArtetaDúbravka - Dummett, Clark, Lascelles (Ritchie, 46), Hayden, Krafth (Murphy, 68) - Joelinton (Anderson, 81), Hendrick, Longstaff, Almirón (Yedlin, 81)- Carroll (Gayle, 106