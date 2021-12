Arsenal cogne les Hammers et s'invite dans le top 4

Arsenal (4-4-1-1) : Ramsdale - Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney - Saka, Partey, Xhaka, Martinelli (Nketiah, 82e) - Ødegaard (Smith-Rowe, 66e) - Lacazette (c) (N. Tavares, 89e). Entraîneur : Mikel Arteta.



West Ham (4-2-3-1) Fabiański - Coufal, Dawson, Diop, Masuaku - Souček, Rice (c) - Bowen, Fornals (Ashby, 85e), Lanzini (Benrahma, 77e) - Antonio. Entraîneur : David Moyes.

Plus besoin de Pierre-Emerick Aubameyang.Alors que le Gabonais, à qui l'on a retiré le brassard d'Arsenal , n'était même pas sur la feuille de match pour la réception du concurrent West Ham ce mercredi soir, les ont plié les Hammers assez tranquillement (2-0) . Auteur d'une belle prestation (avec un, le nouveau capitaine Alexandre Lacazette s'est même permis de rater un penalty. Et voilà les ouailles de Mikel Arteta quatrième du championnat.Après une grosse demi-heure bien fade seulement marquée par un bel enroulé de Pablo Fornals à côté (35), Arsenal a changé de braquet juste avant la pause et a dû mettre à contribution Craig Dawson et Łukasz Fabiański, ce dernier déviant notamment sur sa barre un missile de Kieran Tierney (40). Et à la sortie de l'entracte, Lacazette a joué son rôle de leader d'attaque et envoyé Gabriel Martinelli battre le portier desLa suite n'a été que supplice pour les visiteurs, puisque Vladimír Coufal a dû quitter ses partenaires après avoir récolté une deuxième biscotte en taclant ce même Lacazette dans la surface (67). Le Gone n'a pas transformé l'essai (69), mais les Canonniers ont bien géré leur fin de match et au bout d'un contre mené par le bouillant Bukayo Saka, l'entrant Emile Smith-Rowe a brillamment fait le breakArsenal semble déjà avoir pris ses bonnes résolutions.