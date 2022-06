Anthony Lopes prolonge l'aventure à Lyon

Va-t-il dépasser les 490 matchs du gardien légendaire Yves Chauveau ? ? #LOPES2025#MadeInOL ?? pic.twitter.com/xDqi6fSCGo — Olympique lyonnais (@OL) June 7, 2022

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les sorties kamikazes sur les pelouses de Ligue 1 ne sont pas près de s’arrêter.Ce mardi soir, l’Olympique lyonnais a officialisé la prolongation d’Anthony Lopes jusque 2025. Enfant du club, le portier portugais totalise déjà 419 capes avec l’OL, ce qui en fait le 6joueur avec le plus de matchs dans l'histoire du club. Dans une vidéo mettant en scène une discussion entre Lopes et le légendaire gardien Chauveau (490 capes), les deux racontent ce qu’évoquent les couleurs de l’OL pour eux et le record que peut atteindre l’actuel gardien. Malgré plusieurs rumeurs de transfert la saison passée, avec notamment la possible arrivée d’un gardien pour le concurrencer, les dirigeants lyonnais ont a priori fait leur choix pour le futur. Le contrat d’Anthony Lopes s’étend désormais jusqu’en 2025 avec une année en option. En août prochain, il entamera donc sa onzième saison en professionnel avec l’OL.Cette nouvelle arrive après la prolongation de Caqueret, Lukeba et le plus que probable retour de Lacazette . Aulas n’a donc pas menti en assurant que « l’ADN OL » allait de nouveau être au cœur du projet.