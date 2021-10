Anderlecht freine Bruges

RB

Un cadeau partout et un nul plutôt logique à l’arrivée.Il faut le dire, l’affiche belge de dimanche après-midi entre Anderlecht et le Club Bruges a été franchement plaisante à suivre. Mais il sera difficile d’oublier que les deux buts inscrits lors de ce nul haletant (1-1) l’ont été à la suite d’erreurs de gardiens. La première, grossière, a été commise par Hendrik van Crombrugge. Alors que les Brugeois se faisaient pressants dans sa surface, le portier anderlechtois a totalement raté sa relance au pied, qui s’est transformée en passe décisive reprise de volée par Mats Tits. Un petit coup dur pour les Mauves, qui avaient réalisé une entame pleine d’entrain et de rythme.Bousculés en première période, les Gazelles ont semblé se contenter de gérer leur avantage après le repos. D’ailleurs, Charles De Ketelaere s’est fait plutôt discret, tandis que Noa Lang s’est attiré les huées du Lotto Park à la suite d’une prise de bec avec un défenseur adverse (70). L’arrière-garde des visiteurs paraissait tenir la route. Jusqu’à ce que Simon Mignolet, coupable d’avoir abandonné son premier poteau pour anticiper de manière trop évidente un centre, se fasse surprendre par un tir excentré de Benito Raman. Entré en jeu deux minutes plus tôt, le buteur belge a ainsi permis aux siens d’arracher un point mérité. Les hommes de Philippe Clement, eux, lâchent deux unités et partagent la tête avec l'Union Saint-Gilloise. Brillant en C1 le mercredi , plus emprunté en championnat le dimanche : le Club Bruges a fait comme le PSG. Mais, au moins, il ne s’est pas incliné… Van Crombrugge - Murillo, Harwood-Bellis, Hoedt, Gomez - Cullen, Olsson - Amuzu (Ait El Hadj, 88), Verschaeren, Refaelov (Raman, 75) - Zirkzee (Ashimeru, 84).Vincent Kompany.Mignolet - Clinton Mata, Hendry, Nsoki, Sobol - Vanaken, Balanta, Rits - Sowah (Vormer, 66), De Ketelaere, Lang (Van der Brempt, 88).Philippe Clement.