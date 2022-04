Ajaccio enquille, le Paris FC sur un fil, Dunkerque coule

Large vainqueur à Dijon (3-0), Ajaccio signe un nouveau clean sheet, tandis que ses poursuivants Sochaux et le Paris FC ont empoché les trois points à Nîmes et Rodez. En bas de classement, Valenciennes continue de sombrer au même titre que Rodez. Défait de manière catégorique par Grenoble (0-3), Dunkerque devrait accompagner Nancy dans le monde amateur.

Valenciennes sous pression, Dunkerque plonge, Grenoble renaît de ses cendres

Les résultats

L'AC Ajaccio n'a jamais réalisé la passe de quatre cette saison en Ligue 2. Gaëtan Courtet est toujours muet en 2022. Eh bien, aucune de ces propositions n'est encore vraie après le déplacement des Corses à Gaston-Gérard (3-0). Après Nîmes, Nancy et Pau, Dijon est également tombé dans les filets du dauphin de Toulouse, qui maintient ses trois points d'avance sur Auxerre grâce à une tête de Courtet, justement, consécutive à un corner botté dans la bonne zone par Nouri. Le cinquième de la saison pour le Morbihanais de naissance, suivi notamment par un pion tout en puissance de Bayala, pour le plus grand bonheur de la vingtaine de supporters ajacciens présents en Côte-d'Or. Avec zéro tir cadré pour le DFCO, la meilleure défense du purgatoire (seize pions encaissés seulement) était de toute façon dans un fauteuil.Autre prétendant à la montée directe, le Paris FC restait, lui, sur un mois très compliqué. Dans l'obligation de l'emporter dans l'Aveyron face à Rodez, les hommes de Thierry Laurey ont eu chaud face aux quelques salves ruthénoises (en témoigne les six défenseurs alignés dans le), mais le coup franc de Name contré par Célestine sert leur cause (1-0). A contrario, plus rien ne va pour Rodez, sans victoire depuis seize rencontres. Dominateur à Nîmes contre des Crocos quasiment sauvés (3-1), Sochaux ne baisse pas non plus les bras concernant la Ligue 1. Si Ponceau ouvre le score sur un centre en retrait de Paquiez, c'est bien le FCSM qui avait les dents longues. Déjà auteur d'une barre, Mauricio a récidivé sur coup franc, mais Thioune est dans les parages pour l'égalisation. Deux actions collectives en seconde période, menées à bien par Virginius et Kitala, forcent la décision, alors que Prévot se permet même d'arrêter un penalty dans les arrêts de jeu.Entre Caen et Amiens, deux équipes en roue libre, les spectateurs de D'Ornano sont servis : sur un corner raté de Deminguet, l'inusable Oniangué réalise une sorte de Madjer, qui fait mouche. Problème, les visiteurs ne sont pas en reste : sur une passe laser de Bamba, Arokodare pique le cuir au-dessus de Pean. Résultat, pas de jaloux (1-1). Bastia, de son côté, s'est fait plumer à Furiani, par Guingamp (1-2). Malgré une reprise sans contrôle de Talal sur un centre parfait de Salles Lamonge, l'assurance tous risques du SCB, les Bretons repartent avec les trois points dans la besace grâce à un doublé de leur Haïtien, Pierrot. Doublé entaché d'une mimine, qui risque de faire parler. Pas à Valenciennes, où VA poursuit son opération «» face au HAC (0-1). Un extérieur soyeux du droit d'Alioui pour Abline est responsable de la troisième défaite consécutive des Nordistes, plus que jamais seizième et à portée de fusil de Rodez, barragiste.Autre équipe en grande difficulté, Dunkerque n'a pas fait le poids sur sa pelouse face à Grenoble, formation tout aussi en danger qu'elle (0-3). Auteur d'un doublé, Sanyang a notamment fait tourner la tête de Vachoux (qu'il a dribblé les deux fois) et de sa défense, alors que Nestor avait scoré sur corner. Les Maritimes ont un pied en National, alors que Nancy devrait officiellement en être ce mardi, à l'occasion de l'étape intermédiaire. La lanterne rouge s'est inclinée une nouvelle fois à Marcel-Picot, face à Niort (0-2). Le premier but de Boutobba est symptomatique du puits sans fond lorrain, tant le marquage de la défense derrière un duel manqué par Thiam est lâche.