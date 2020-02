Le Hellas fait vaciller la Juve

48

Hellas Vérone (3-4-3) : Silvestri - Rrahmani, Günter, Kumbulla - Faraoni, M. Veloso (Verre, 58e), Amrabat, Lazović (Dimarco, 79e) - Pessina, Borini, Zaccagni (Pazzini, 69e). Entraîneur : Ivan Jurić.



Juventus (4-3-3) : Szczęsny - Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro - Bentancur (De Sciglio, 82e), Pjanić, Rabiot - D. Costa (Ramsey, 72e), Higuaín (Dybala, 59e), Ronaldo. Entraîneur : Maurizio Sarri.

Label Vérone.Semaine de rêve pour le gang d'Ivan Jurić : après avoir accroché le Milan (1-1) et la Lazio (0-0) à l'extérieur, le Hellas Vérone a posé une cerise sur son gâteau en dominant la Juventus (2-1) au stadio Marc'Antonio Bentegodi grâce à un penalty transformé par le vieux Pazzini à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Un succès qui permet aux Véronais de suivre le rythme imposé par Bologne, vainqueur à Rome (2-3) vendredi soir , et qui place la Vieille Dame dans une sale situation.Bousculée en première période, Szczęsny devant notamment sortir le grand jeu sur un missile de Marco Faraoni en début de match, la Juventus a peiné à imposer son rythme à un Hellas volontaire et joueur. Malgré ça, Douglas Costa a touché la barre de Silvestri, sauvé un quart d'heure plus tard par son poteau sur une tentative de Cristiano Ronaldo. Entre ces deux évènements, la VAR a logiquement refusé un but à Marash Kumbulla. Finalement, c'est en seconde période que tout a basculé, et ce, alors que CR7 a ouvert le score peu après l'heure de jeu en s'amusant avec Rrahmani. Au passage, le Portugais est devenu le premier joueur de l'histoire de la Juve à inscrire un but lors de dix matchs consécutifs de Serie A.Puis, badaboum : à un quart d'heure de la fin, Fabio Borini a égalisé en solitaire et a ensuite laissé Pazzini transformer un penalty offert par Bonucci. La Juve tombe ainsi pour la troisième fois de la saison et offre une opportunité en or à l'Inter, qui reçoit le Milan dimanche soir, et à la Lazio, qui se déplace à Parme un peu plus tôt dans la journée, de lui revenir dessus. Attention danger.