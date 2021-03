Terrier sort de sa bulle

Depuis le début de l'année 2021, Martin Terrier est sorti de la tanière dans laquelle il avait tendance à se cacher depuis son arrivée au Stade rennais. Impliqué dans dix des treize derniers buts de l'équipe bretonne, l'attaquant de 24 ans s'est encore une fois épanoui en position de numéro 9 lors du succès à Metz (1-3), samedi. Dans un rôle qui semble mieux correspondre à ses qualités, l'ancien Lyonnais réputé pour sa timidité se dit même prêt à assumer un statut de leader technique à Rennes.

L'heure de pointe

Ci-dessus les ballons touchés par Martin Terrier lors de Metz-Rennes. À l'aise dans son nouveau rôle de numéro 9, l'attaquant a été très mobile dans la moitié de terrain messine, offrant de nombreuses solutions à ses partenaires et participant activement au jeu offensif rennais (Source : Whoscored)

« Je peux devenir un leader technique »

Par Clément Gavard, à Metz

Martin Terrier fait partie de ces joueurs qu'on penserait presque retrouver dans chaque liste de l'équipe de France espoirs. Avant de constater qu'à 24 ans, l'attaquant n'a plus l'âge pour s'éclater en sélection avec les plus jeunes, comme il avait pu le faire entre 2017 et 2019 (sept pions en treize apparitions avec les Bleuets). L'été dernier, le gamin du Nord avait décidé de quitter l'OL, un club sans doute trop grand pour lui, et de prendre la direction de Rennes avec l'idée de prendre du galon pour déchirer cette étiquette d'éternelle promesse., assumait-il lors de sa présentation en juillet.Trop intermittent, trop discret, pas assez décisif, Terrier aura connu des premiers mois difficiles en Bretagne, avec en prime la Covid-19 pour le freiner à l'automne. Après la grisaille, une éclaircie ? Depuis le début de l'année civile, l'ancien Lyonnais a peut-être trouvé un costume à sa taille pour s'imposer à Rennes, dont il est l'un des hommes forts depuis quelques semaines. Un constat appuyé par une prestation convaincante à Saint-Symphorien, ce samedi après-midi, où Terrier a tiré son équipe vers le haut, dans tous les sens du terme, avec une passe décisive et un but. Vite, la suite.Ce n'est pas un hasard si Martin Terrier est impliqué dans sept des dix buts marqués (trois caramels, quatre offrandes) par Rennes en 2021. Pas vraiment d'effet Bruno Genesio, qui connaît bien le garçon, mais surtout la conséquence d'un repositionnement comme numéro 9 dans un rôle qui correspond davantage à ses qualités., a lâché Terrier dans un sourire dans la salle de presse de l'enceinte messine.À Metz, Terrier a confirmé ce que (quasiment) tout ceux qui l'ont croisé assurent : il est meilleur footballeur dans l'axe. Passeur sur le but de la délivrance pour Doku et buteur sur penalty, l'ex-international espoir a également été précieux dans le jeu, de par ses déplacements, sa disponibilité et ses passes bien senties.Après la rencontre à Metz, Terrier a répété ce qu'il avait déjà formulé dans un entretien publié dans, ce samedi : il est polyvalent, mais il n'a pas hésité à fait part à Genesio de sa préférence pour une position plus axiale., a admis le technicien rennais.Ce qui n'a jamais vraiment sauté aux yeux cette saison, où Terrier avait dû attendre le 9 janvier et la réception de Lyon — un match référence pour Rennes en 2021 — pour voir Julien Stéphan l'utiliser à la pointe de l'attaque bretonne. Pour le plus grand bonheur du directeur technique Florian Maurice, pas insensible à l'idée de voir Terrier s'installer à un poste qu'il connaît bien., a tempéré Genesio.Au-delà de qualités de footballeurs indéniables, il y a cette personnalité discrète. Martin Terrier n'est pas passé entre les gouttes cette saison quand il s'agissait de souligner le manque de caractère de l'équipe rennaise. Avec lui, on en vient toujours à cette interrogation : ce garçon est-il trop gentil, trop tendre, pour véritablement s'imposer dans ce milieu de brutes ? Il est ici question de s'affirmer, de se faire violence, rien qu'en essayant de célébrer un but avec un peu plus d'entrain, comme Genesio le lui avait déjà suggéré à son époque lyonnaise. Oui, mais Terrier ne cache pas qu'il y a, a-t-il insisté devant les médias ce samedi.Terrier préfère s'exprimer avec un ballon dans les pieds, et personne ne peut le lui reprocher. Mais la tête et les jambes sont souvent liées dans le foot, l'attaquant rennais le sait et il y a même des discours révélateurs., confiait-il dansavant le déplacement à Metz.Peut-être le début d'une prise de conscience chez un joueur qui aura trop souvent été fantomatique sur le terrain lors de ses six premiers mois en Bretagne. Après un décevant 1/18 en Ligue des champions, des résultats moyens en championnat, et une tempête institutionnelle en février avec la démission de Julien Stéphan, Terrier a peut-être compris qu'il était temps pour lui de devenir un cadre du Stade rennais, quitte à ce que cela passe par le terrain. Le principal intéressé :La parole d'un type prêt à passer la seconde.