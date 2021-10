À Naples, un duel Maradona-Maradona dans les urnes

Ces 3 et 4 octobre, Naples élit son nouveau maire, alors que le scrutin municipal italien, reporté en mars dernier à cause de la crise de la Covid-19, reprend ses droits. Le tout avec en toile de fond un différend familial comme seul l'Italie peut en inventer : quand Hugo Maradona, le frère de Diego, soutient une liste de droite, le fils du Pibe de Oro, Diego Junior, plus proche de la gauche locale, reproche à son oncle d'instrumentaliser le nom et l'aura d'El Diez à des fins politiques.

Diego Sinagra, l’arme à gauche

« Nous souhaitons bonne chance à notre oncle, mais nous nous méfions plutôt de la liste Napoli Capitale, qui pourrait utiliser l'image de Diego Armando Maradona de quelque manière que ce soit. »

Un petit bout de Maradona

Cette fois-ci, Hugo Maradona pensait vraiment qu'on le laisserait entrer dans la danse. À la valse des ministères, le frère de Diego préfère celle des municipales. Début août dernier, ce dernier annonçait qu'il allait s'engager sur une liste du parti Napoli Capitale, en soutien de Catello Maresca, candidat divers droite à la mairie napolitaine. L'ancien député européen Enzo Rivellini, leader de cette même liste, avait ce même jour remis au frangin de Diego un maillot avec un neuf et demi en guise de numéro, en rappelant opportunément queLe tout devant l'entrée de la Curva B du stade Diego Armando Maradona, pour ne pas gâcher le tableau d'ensemble.Une mise en scène pas franchement finaude, que Diego Sinagra (dit Diego Junior), l'un des huit rejetons d', ne s'était pas privé de critiquer vertement. À 34 ans, l'enfant illégitime de Maradona et de la Napolitaine Cristiana Sinagra vit toujours dans sa ville natale, et garde un œil avisé sur la politique locale :Si Sinagra veille au grain, c'est peut-être aussi parce qu'il ne partage pas les mêmes affinités politiques que celles du frère de Diego. Cet ancien joueur de Serie D entraîne désormais le Napoli United (anciennement nommé Afro Napoli), un club majoritairement composé d'étrangers sans papiers et de jeunes Napolitains nés de parents étrangers. Surtout, Sinagra n'a pas manqué de confier qu'il ne pourrait jamais soutenir. Le fils de Diego fait ici référence à la Ligue du Nord de Matteo Salvini et au parti Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni depuis 2014, identifiés comme très à droite du champ politique. Deux formations qui soutiennent justement Catello Maresca, le candidat d'Hugo Maradona. Sinagra assume lui sa préférence pour Sergio D'Angelo, le président du Napoli United, qui fut un temps candidat à la mairie de Naples. Fin juillet, D'Angelo avait cependant choisi de se rétracter au profit de Gaetano Manfredi, un ex-ministre des Universités et de la Recherche, qui pilote la coalition de partis de gauche locaux.Le 9 septembre dernier, le nom de Maradona secouait une nouvelle fois la campagne, quand Hugo se voyait finalement refuser la possibilité d'intégrer la liste Napoli Capitale. Le frangin argentin de Diego, bien que résident napolitain, n’avait effectivement pas encore obtenu la nationalité italienne. Il ne pouvait donc pas légalement faire partie intégrante du processus électoral. Enzo Rivellini, le président de Napoli Capitale, avait alors publiquement regretté cette mise à l'écart :L'utilisation, voire l'instrumentalisation du nom et de l'image de Maradona à des fins politiques pose cependant ici légitimement question. À Naples,est évidemment une figure universellement appréciée, qui transcende les logiques de partis. Entre le soutien indirect de Sinagra à la gauche et celui plus assumé d'Hugo à la droite, personne n'aura ainsi rechigné à accaparer ne serait-ce qu'un petit bout de l'héritage et de l'iconographie du. Un ultime signe, s'il en fallait, que Maradona est et restera un footballeur éminemment politique, même après sa disparition.